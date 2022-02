Cuestiona AMLO a Francia por subastas de piezas arqueológicas

“Saqueadas” de otros países como México

Ante las subastas de piezas precolombinas en París, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el gobierno de Francia aún permita las subastas de piezas “saqueadas” de otros países como México.

En su conferencia mañanera, en periodo de veda electoral donde ya no se pasaron videos de sus obras, señaló que se continúan los trabajos para repatriar las obras de origen mexicano que se encuentran de manera ilegal en otras partes del mundo y que incluso son vendidas en subastas, cuestionó la falta de una legislatura en Francia en contra de éstas.

Son obras de arte de los mexicanos y que son inmorales las subastas que se llevan a cabo en Francia, es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre esto, como sí lo hicieron en Italia, son obras de arte que fueron robadas, saqueadas de otros países, como es el caso de todo el arte que se han robado de México, que está en los museos y en las colecciones privadas en el extranjero”, mencionó.

En enero pasado la secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, envió una carta a la casa de subastas Societé Millon, en Francia, para condenar y solicitar que no se realizara la venta de 30 piezas arqueológicas mexicanas.

Desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que incluso su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, ha denunciado se comunicó con el canciller francés Jean-Yves Le Drian, para manifestar la inconformidad de México por este tipo de subastas.

Además criticó a las casas subastadoras por participar en la venta del patrimonio de otras naciones e incluso por pedir información al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para verificar la autenticidad de los objetos.

El titular del Ejecutivo federal indicó que incluso ya hay comunicación con el INAH para no brindar información sobre las piezas que se busquen subastar e incluso mencionó que hay algunas que no son originales.

Decirle a las casas de subastas que no actúen como delincuentes y decirles que muchas de esas piezas son falsas, porque tienen el descaro las organizaciones que se dedican a subastar estás piezas de pedir información al INAH mediante fotografías para que el INAH les reporte si son auténticas o falsas.

“Y ya también estamos hablando con el INAH para que no se responda, es el colmo que hasta de les certifique a esas casas y lo vamos a estar planteando a nivel internacional”, mencionó.

López Obrador anunció que buscará el apoyo internacional para evitar el lucro con las piezas saqueadas de otras naciones.

Destacó que en más de tres años de gobierno se ha logrado rescatar 6 mil piezas arqueológicas mexicanas que estaban de manera ilegal en otras naciones.

López Obrador ‘regaña’ a normalistas

de Ayotzinapa por protestas violentas

En otro tema, presidente López Obrador ve infiltración del crimen organizado en el enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional en la caseta de cobro de Palo Blanco, Guerrero, en donde encapuchados se apoderaron de un tráiler y lo dejaron ir contra los elementos de seguridad.

“Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave, porque pudo haber runa tragedia. El tráiler se estrelló en una caseta; hay un edificio de turismo y eso lo detuvo, porque habían puestos de comerciantes, iban a perder la vida muchos”, explicó.

López Obrador llamó a los estudiantes a no actuar de forma violenta ni mucho menos dejarse manipular por delincuentes para poner en riesgo otras personas; además les recordó que si no tienen dinero no es necesario tomar casetas, porque están disponibles las becas de los programas sociales.

“El revolucionario tiene que cuidar al pueblo, se lucha por ideales, no por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa; entonces que dialoguen. He dado la instrucción que los reciban y haya diálogo”, indicó el Presidente.

Ante los hechos violentos ocurridos en Guerrero, AMLO solicitó ayuda a los padres de los normalistas y los llamó a estar pendientes de sus hijos, hablar con ellos, “porque ese no es el camino”.

Reconoce que Guardia Nacional actuó con responsabilidad

López Obrador señaló que los elementos de la Guardia Nacional actuaron sin armas, con mucha responsabilidad para evitar la toma de casetas de cobro; además condenó la actuación de los presuntos normalistas que causaron que muchos efectivos resultaran heridos.

“No se puede actuar de esa forma. Yo espero que depongan esa actitud y que no le hagan el juego a la derecha al conservadurismo. Porque los conservadores quisieran que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes”, reiteró.