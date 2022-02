López-Gatell debe responder por todos sus errores y pifias

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La ciudadanía está en todo su derecho de denunciarlo: Coello Trejo

¿Todos somos Hugo (López- Gatell)?, no, para nada, esa es una de las muchísimas pifias que comete casi a diario, en su gustadísimo stand-up mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que hay que enfatizarle que el único responsable de tantas muertes por Covid-19, desde que inició la pandemia, así como de su deficiente y pésimo manejo de la misma, es el flamante subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, que encabeza el silente -porque cada vez que habla la riega-, Jorge Alcocer.

Quien es el representante legal de los que han denunciado es Javier Coello Trejo, que ante las sorprendentes declaraciones de López Obrador, defendiendo lo indefendible, dijo que el Presidente puede decir lo que quiera, pero igualmente, la ciudadanía está en su derecho de denunciar.

Tal parece que el de Tepetitán soslaya que es un hecho contundente que López-Gatell tenía la gran responsabilidad -con la que no pudo- de velar por la salud de los mexicanos y por esa razón de gran peso, ahora debe de responder por el pésimo manejo que ha hecho de la pandemia de Covid-19.

Es inexacto también lo que asevera el Presidente en el sentido de que todos los mexicanos iríamos a la cárcel por los muchos errores de López Gatell. ¿Acaso López Obrador quiere repartir culpas?, es obvio que sí.

El equipo del abogado Coello Trejo ha recibido casi 3 mil correos electrónicos con personas que se suman a la denuncia en contra del flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud y otra causa ha surgido en repetidas ocasiones: La irresponsabilidad, tanto del presidente como de su inepto funcionario por obstinarse en no querer vacunar a los niños y niñas. Hace unos días, el propio López Obrador dijo, palabras más, palabras menos, que él velaba por el derecho de todos, sí todos, los mexicanos a recibir vacunas, qué, ¿los niños y niñas no tienen esa nacionalidad?

Finalmente, en un plazo de alrededor de 10 días se presentarán otras denuncias sobre un mismo tema.

Municiones

*** A partir del 16 de febrero, Carlos Urdiales será el nuevo director de W Radio, con lo que sin duda, Grupo Radiópolis unió a su equipo a un profesional de gran trayectoria que aportará mucho a este grupo.

*** Ante la andanada de críticas sobre lo conversado por Roberto Palazuelos en diferentes programas de espectáculos, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, declaró que el abogado y actor es todavía aspirante a la candidatura del partido naranja al gobierno de Quintana Roo, al tiempo que le recomendó al “Diamante negro”, sea más mesurado en lo que dice porque “todo lo que uno dice, tiene consecuencias”.

*** Un acosador sexual no debe ser funcionario de la 4T. Todavía fresco el asunto de la propuesta que hiciera López Obrador para ocupar la embajada de México en Panamá, que afortunadamente esa nación, pequeña pero muy digna, no aceptó en la persona de otro acosador, Pedro Salmerón, ese mismo clamor se escucha esta vez ni más ni menos que en la Secretaría de Educación Pública , donde su titular, la ex alcaldesa de Texcoco, Delfina Gomez Álvarez, además de haber “pasado la charola” a sus funcionarios y empleados para robustecer económicamente a Morena, ahora protege y apoya -según se sabe-, junto con la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Thalia Concepción Lagunes Aragón, a quien está denunciado como acosador laboral y sexual; se trata de Óscar Flores Jiménez, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP. Este personaje también tiene antecedentes de no atender a los gobernadores que le piden una cita para ver la situación que guarda la Educación y pagos a maestros en sus respectivos estados y sólo se limita a cerrar la puerta y hacer oídos sordos.

*** Bueno, bueno, pero ¿qué autoridad y calidad moral puede tener la flamante y sobre todo distinguida secretaria general de Morena, Citlalli Hernández?, Sí, la misma legisladora con licencia que se inventa autoatentados, pues de plano, absolutamente ninguna. Resulta que los “morenos” de ala más dura y polarizada del partido oficial, realizaron el Foro de la Reforma Política en la 4T, al que convocaron al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, pero lo invitaron solamente para intentar provocarlo. La señora Hernández acusó en su intervención: “Al INE le hace falta pueblo… está secuestrado por dos consejeros que toman decisiones desde su subjetividad política… han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana”, y se refería al propio doctor Córdova así como al consejero Ciro Murayama. El consejero presidente de dicho Instituto dejó que la secretaria general de Morena que plenamente responde a los intereses de Palacio Nacional y llevaba consigna, hablara y hablara hasta que se cansara; tomó nota y cuando le tocó a él hablar, con argumentos serios, rechazó tal acusación, al tiempo que recordó que en el INE votan 11 consejeros, no uno ni dos. Subrayó el doctor Córdova que el INE no está en manos de nadie.

*** Obviamente, Mario Martín Delgado, el líder nacional del partido oficial, se sumó a estos absurdos reclamos, ¿querrá acaso despistar de todos los “huevazos” y rechiflas que en todas sus giras recibe? Lo que ocurre es que los de Morena están muy enojados porque en el INE no siguieron los sabios consejos, tanto de Delgado, como del inquilino de Palacio Nacional, para que fueran prácticamente los consejeros los que pagaran esta absurda consulta. A ver, ¿por qué los del partido oficial no se pasan la charola entre ellos mismos y de manera desinteresada aportan de sus propios recursos?, porque a los legisladores morenistas les va muy bien tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

*** Ya se consignaba en este espacio en anterior entrega, que el supuesto apoyo público que había hecho el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de quien recientemente del presidente López Obrador se expresó muy bien diciendo que era muy respetuoso con México, era de “dientes para afuera” y justo horas antes de que John Kerry… arribará a tierras mexicanas, de la propia embajada salió un comunicado en el que expresa su gran preocupación por “la propuesta actual del sector energético de México». Esto, cuando el embajador Salazar informó sobre su visita a Baja California Sur para ver proyectos privados de energía renovable en ese estado. Pero eso no es todo, de seguro, hoy, el tabasqueño estará muy molesto porque en dicho comunicado se hizo hincapié en que: “Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”.

