PAN, PRI y PRD postularán candidato único a la Presidencia

Para elecciones de 2024

Pacto entre los dirigentes Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, respectivamente, coincidieron en que lo mejor de cara a las elecciones de 2024, es postular a un candidato presidencial único, sea de los partidos o de la sociedad civil. “O nos unimos o nos hundimos”, advirtieron.

Luego de sostener una reunión con integrantes de Futuro 21, los líderes partidistas se pronunciaron por construir un frente lo más amplio posible de la mano de la sociedad civil, que les permita avanzar hacia una “tercera vía alejada del neoliberalismo y el populismo”.

Asimismo, destacaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entró en un escenario de desesperación “y no va a cambiar, de ahí que la tarea central de la oposición será mantenerse unida, así como reforzar su coordinación y mecanismos de colaboración”, manifestaron.

“Hoy es más imperativo que el año pasado que vayamos sumando esfuerzos para caminar juntos al 24 y yo digo juntos en términos de nuestras propia coalición legislativa, en las perspectiva, en la idea que pueda ampliarse todavía quienes puedan compartir con otras fuerzas, pero indispensablemente de la mano de la sociedad civil”, dijo Jesús Zambrano.

Quien más tarde en sus redes sociales compartió: “Ante el reclamo desesperado de la gente por la descomposición del país y el agravio a la sociedad, es imperativo sumar esfuerzos de la mano de la sociedad civil e integrar un frente amplio entre las fuerzas políticas y otras organizaciones de la sociedad civil”.

Por otro lado, Marko Cortés llamó a la unidad con la sociedad civil con el fin de buscar que el país no retroceda. “Creo que al final ese es el tema, un cierre de filas de la sociedad civil, de los diferentes grupos de la misma, que nos permita concurrir en lo importante y dejar todo aquello en lo que no coincidimos para momentos posteriores, porque hoy nos ocupamos juntos. Ya cuando no enfrentemos la adversidad, el riesgo del retroceso, de la destrucción, del pacto con el crimen organizado que lo vemos por todos lados, de la militarización del país, ya cuando superemos este reto, pues ahora sí podemos seguir en un ambiente normal, democrático, compitiendo”. Y aseguró que el objetivo del PAN es ganar la Presidencia en 2024 para México: “Ganar para México, no para el PAN, ganar para México la Presidencia para el 2024 y eso es lo que creo que debemos hacer todos juntos”.

Por su parte, Demetrio Sodi, coordinador de la asociación civil Futuro 21, reveló que el acuerdo al que llegaron los tres dirigentes nacionales es construir un acuerdo político-electoral hacia 2024, alejado del neoliberalismo y del populismo. “Ellos hablaron, los tres partidos políticos, de que han llegado a un acuerdo donde la prioridad, son las elecciones de este año, del 23 y, obvio, del 24, de tener un sólo candidato o candidata que esté a la cabeza de la coalición Va por México”.

Finalmente, concluyó: “Creemos que ante la situación que vive el país, urge un gran acuerdo entre los partidos y las organizaciones ciudadanas. Entonces, llegamos a un acuerdo de trabajar juntos para tener una tercera propuesta, una tercera vía para el desarrollo de México que beneficie a todos los mexicanos y que sea realista”.