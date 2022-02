López Obrador unió a críticos, periodistas y despierta a oposición

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Nada pudo opacar la felicidad de Elba Esther Gordillo

A mitad del camino, uno de los muy escasos logros que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador es haber unido a sus críticos, a periodistas a los que acosa y persigue y de pasada, haber despertado a la oposición de ese sopor en el que venía “flotando” y a todo esto mucho ayudó que el inquilino de Palacio Nacional no ha podido -por más frustrados intentos que hizo- aminorar y, en el mejor de los casos, borrar de la escena política el escandaloso expediente de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

No cabe duda que ni los escándalos de Pío López Obrador ni de la prima favorita de Palacio Nacional, Felipa Obrador -por citar solo dos ejemplos- que tienen cada uno, su propia carga de corrupción, -sí, esa que se supone que en esta errada y llamada Cuarta Transformación ya no existe-, han causado tanto ruido tan permanente; desde luego, no se han olvidado y continuarán ahí incluso, más allá de que la errada actual administración del de Tepetitán termine, pero por lo que respecta a su hijo mayor, por lo que se ve, el orgullo de su nepotismo, como diría un clásico, hay un ingrediente que le preocupa mayormente al jefe del Ejecutivo y que trasciende nuestras fronteras.

Es bien sabido que en Estados Unidos ya se investiga el expediente de López Beltrán y su muy probable conflicto de intereses y el Presidente de México no debe olvidar que él no manda en el poderoso país del norte, por más que diga que su relación con el embajador Ken Salazar es muy buena; que con la administración de Joe Biden, es muy respetuosa y levante el dedo pulgar en señal de victoria y sonría -medio acartonadamente, por cierto-, luego de su encuentro con el enviado estadounidense para el cambio climático, John Kerry.

El fin de semana, miles y miles de personas participaron en una reunión virtual para apoyar el ejercicio periodístico de Carlos Loret de Mola y, definitivamente, se manifestó también el desencanto entre muchos de quienes, engañados, votaron por López Obrador; de ahí, que el índice de popularidad del tabasqueño cayera y, ojo, diversas encuestadoras reportan que va a seguir a la baja, si bien no de manera estrepitosa, sí será constantemente, por más desesperados esfuerzos que siga haciendo, en medio de múltiples corajes, el inquilino de Palacio Nacional.

De tal suerte, las miradas están expectantes al gustadísimo “stand-up” mañanero que se supone protagonizará hoy López Obrador, después de una amarga gira por Sonora, donde violó varios artículos de diversas leyes, al haber dado a conocer datos personales de Loret de Mola y, además, erróneamente supuso el tabasqueño que el Servicio de Administración Tributaria, (SAT), era una instancia investigadora que él podía manejar a su antojo.

De nueva cuenta, el Presidente arremetió en contra de los organismos autónomos, diciendo que no sirven “para mucho”, pero eso tampoco le sirvió para tapar, aunque sea un poco, el tremendo escándalo de su hijo José Ramón. No basta haber dicho que su retoño estaba casado con una “señora que tiene dinero”; el involucramiento de López Beltrán en una corrupción que su padre quiso extinguir por decreto, es más que evidente. ¿Qué sigue?

Municiones

*** Mucho se comenta en los corrillos políticos que ya no falta mucho tiempo para que en el PAN se dé un cambio muy importante y el liderazgo ni más ni menos que de Marko Cortés, termine, con eso de que hace unos meses hizo pronósticos tan, pero tan poco alentadores. ¿Será?

*** ¿Por qué ahora el que habló sobre Covid-19 en México fue el flamante secretario de Salud, Jorge Alcocer?, a él le gusta más el silencio y enviar por delante al flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell? El caso es que al titular de la Secretaría de Salud, que le gusta tanto hablar de sus nietos, al participar en una sesión de la Academia Nacional de Medicina, casi, casi, “descubrió el hilo negro” al señalar que conforme transcurre el tiempo, es remotísima la posibilidad de erradicar el virus del coronavirus, sin embargo, en el mediano plazo, gracias en los aumentos en la vacunación, los niveles de inmunidad contra este virus se podrían encontrar en su punto más alto. Entonces, la pregunta surge nuevamente: ¿Qué estarán esperando los funcionarios en materia de salud de esta errada y llamada Cuarta Transformación para vacunar a los niños y niñas? Por lo demás, Alcocer Varela sólo repite lo que oye de parte de otros especialistas de a deveras, ya que su incapacidad está por demás demostrada.

*** Nada, absolutamente nada pudo opacar la felicidad de la hoy flamante señora Gordillo de Lagunas en el otoño de su vida, ni siquiera que supuestos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), sección Oaxaca, hubieran invadido el lugar donde se realizó el feliz evento, el Centro Cultural de Santo Domingo e hicieran destrozos con consignas en contra de la ex lideresa magisterial, que vestida de blanco se veía como una joven y jovial novia. Por cierto, se comenta, no solo por aquellas tierras, que los presuntos “maestros”, fueron enviados por algún misterioso y poderoso personaje, como un “regalo de bodas” para la feliz pareja.

*** El coordinador de las senadoras y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, habló del expediente López Beltrán y mencionó que “no es novedad el repudio del Presidente de la República hacia los medios de comunicación, lo que sí es novedad es el alto grado de violencia verbal y de incitación al odio que provoca contra los medios… Es extremadamente preocupante, justo cuando hay más asesinatos de periodistas, 5 en menos de un mes. No pueden decirse demócratas cuando quieren acabar con la libertad de expresión”. El senador Rementería indicó que el reportaje de la Casa gris en Houston exhibió de manera brutal al gobierno de Morena, pues mostró que la austeridad es una vil mentira, ya que reveló la posibilidad de un conflicto de interés y de tráfico de influencias por parte del hijo del presidente López Obrador. “Es tan fuerte el escándalo que los accionistas de la empresa Baker Hughes están pidiendo una investigación allá en Estados Unidos, en donde sí se persigue la corrupción”.

*** Y por cierto, qué tal que el represor gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en un encendido discurso se equivocó y por querer mencionar al hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes, que se le sale el nombre de José Ramón López. Lo van a mandar llamar de Palacio Nacional -si no es que ya lo hicieron- para darle tremendo jalón de orejas.

morcora@gmail.com