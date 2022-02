Vida privada y libertad de expresión

Desde el portal

Ángel Soriano

El diferendo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola ha puesto en el tapete de las discusiones entre si es invasión a la vida privada la revelación del colosal salario del comunicador y la presunta intromisión de la más alta autoridad del país, al utilizar información privada como arma política.

Sin embargo, el presidente López Obrador arguye, primero, que es información que le han proporcionado sus seguidores y que debe corroborarse con la información oficial y, desde luego, conocer el origen del financiamiento que tiene como propósito socavar el proceso transformador que beneficia a las mayorías en favor de las minorías.

Es decir, recursos privados obtenidos de las arcas públicas en otros sexenios y que son cuantiosas utilidades de las trasnacionales, sirven hoy como medio de financiamiento a medios y profesionales de la comunicación para emprender una dura campaña con propósitos políticos de desviar el rumbo de la administración pública y seguir manteniendo sus privilegios.

Desde luego que la lucha por el poder es una lucha donde el dinero es fundamental: No puede financiarse una campaña política desde los magros recursos obtenidos de los salarios de un trabajador, sino que necesariamente tienen que venir de las arcas públicas que engordan las finanzas de los grandes corporativos. En ese sentido, esclarecer fines y propósitos de tales recursos es conveniente para todos.

Turbulencias

Diferendo entre Sheinbaum y Sandra Cuevas

De invasión de funciones acusa la alcaldía Cuauhtémoc al gobierno de la Ciudad de México al pretender instalar a comerciantes ambulantes en el Centro Histórico, donde le corresponde a su demarcación, y entre diferendo la FGJCDMX acusó a la alcaldesa de haber secuestrado y agredido física y verbalmente a dos mandos policiacos que tenían la encomienda de vigilar el espacio público. La Fiscalía radica las acusaciones en abuso de autoridad y agresiones a los mandos por parte de la alcaldesa Sandra Cuevas, que tendrá que responder a tales acusaciones… Siempre sí se consumó la boda de la maestra Elba Esther Gordillo con su abogado Antonio Lagunes en el jardín Etnobotánico del Centro Cultural Santo Domingo, uno de los espacios privilegiados de la ciudad de Oaxaca, no sólo por su belleza arquitectónica, sino por sus instalaciones. A alto costo, se realizó el fastuoso evento, luego que maestros de la Sección XXII realizaron una marcha de protesta e irrumpieron en las instalaciones –no es defensa de la maestra para evitar su matrimonio, sino de protesta por lo que representa-, y destrozaron todo el mobiliario ya colocado para el festejo. Programado para las 20:00 horas, se realizó tres horas más tarde una vez que los maestros se retiraron y se reconstruyó, sin reparar en costos, el lujoso escenario. Esa es una demostración de poder económico y político… E innecesariamente el gobernador Alejandro Murat abrió un frente con el aguerrido pueblo juchiteco a cuyo cabildo acusó de integrar integrado por capos de la mafia. El mandatario lo dijo en un evento priista, al que debió no haber acudido por su investidura de gobernador y menos atacar a una autoridad municipal compuesta por militantes de Morena, el partido en el poder. Para el combate a la delincuencia existen instituciones y mecanismos legales para combatirlos sin necesidad de caer en enfrentamientos públicos. Veremos como se subsana este enfrentamiento que no es deseable para nadie y más en una región estratégica para el país y para el comercio mundial… Tampoco está claro quién será, definitivamente, el candidato de Morena a la gubernatura ante un escenario tan cambiante en el país.

