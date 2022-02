A una micra del autoritarismo

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Gracias a los excelentes oficios de nuestro Presidente, a sus grandes esfuerzos por colocar a México en los primeros lugares de lo que sea, no importa que entre los peores del mundo, estamos “a un escalón” de alcanzar el ansiado régimen autoritario, de acuerdo con observaciones hechas por el prestigiado semanario inglés, The Economist, fundado en 1843, nada menos.

Pero no ha sido sólo su esfuerzo. En la tarea han participado también millones de mexicanos hechizados por los artilugios de quien, además de Presidente, es su guía, su dios. Me refiero a esas personas con grandes dificultades para hacer el mínimo análisis de la realidad que viven. Que no saben más que recibir la dádiva del gobierno, que no de su pastor. Aunque así lo crean.

La revista no sirve a ningún interés mexicano. Sería imposible calificarla de neoliberal o de conservadora. Simplemente observa con acuciosidad lo que ocurre en cualquier lugar del mundo para alertar a la sociedad de que algo se pudre en algún rincón. Para instar a sus moradores a no permitirlo. A hacer algo a tiempo para librarse de un mal en ciernes.

Las acciones del mes de enero, crucial en la vida del mandatario porque todo lo que ha dicho se le ha revertido, por haber perdido ocho puntos en sus simpatías, por haber pretendido descalificar con una rabia infinita a periodistas que se atreven a denunciar la corrupción familiar, ya no sólo de sus funcionarios, pese a que supuestamente, su régimen fue erigido exactamente para combatirla, lo ha orillado a pelear contra molinos modernos, capaces de responder con rayos emanados de una pluma que escribe grandes y letales verdades.

Ha dado en disparar en la oscuridad, sin saber a dónde. Sin apuntar porque no puede ver nada enfrente. Como los boxeadores de mi pueblo, cuyo combate era realizado entre un trio de novatos con los ojos vendados. Peleas que llamaban de calienta ring para provocar la risa por lo cómico que resultaban, cuando atizaban golpes hasta al poste. Ya está en busca de nuevos enemigos extra fronteras. El turno es Perú, que agregará a la lista de sus provocadores insultos.

A pesar de abrir boquetes por doquiera, porque así demanda su espíritu rijoso aunque no le haga falta, seguramente muy pronto tendrá que recibir nuevas embestidas de nuestros vecinos, los del norte, cuyas autoridades lo han instado en innumerables veces a respetar acuerdos como el T-MEC. A someterse a la producción de energías limpias. A salvaguardar la vida de los periodistas. A perseguir a quienes los asesinan.

Gracias a su terquedad, le han repetido hasta el cansancio, como lo hicieron con las energías, sobre la necesidad de vigilar el trabajo periodístico para evitar asesinatos en el gremio. Pero ha insistido en hacer exactamente lo contrario, como el cántaro que va muchas veces al agua. Utiliza recursos del Estado y su malsana tribuna mañanera para eso. Ya veremos hasta cuándo.

Hay quienes pronostican que el escenario de enero se repetirá a lo largo de este año. Hay asimismo, millones de mexicanos que lo desean con vehemencia. Los hay igualmente, que ruegan a Dios que su deterioro sea persistente, definitivo. Y hay quienes piden que nada pase, porque podrían perder sus privilegios de recibir sin trabajar. Tranquilos. Esto no ocurrirá.

The Economist dice que México cayó en un retroceso. En 2020 obtuvo 6.07 de calificación. En 2021 llegó a 5.54. Hoy está a un escalón de caer a un régimen autoritario. “Vive una descomposición híbrida entre democracia defectuosa y autoritarismo”, provocada por el mandatario, quien “continuó sus esfuerzos por concentrar poder en la rama ejecutiva”, afirma la prestigiada revista.

Señaló algo conocido aquí y preocupante: “De acuerdo al reporte contribuyen a esta calificación la concentración de poder que sigue realizando el Presidente de México en lo institucional, los ataques que lanza en contra de la prensa y la intolerancia de su gobierno con sus críticos, incluyendo aliados, además de la participación de la delincuencia en las elecciones”.

