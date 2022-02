El presidente AMLO admite que su hijo mayor trabaja en empresa vinculada a Tren Maya

Celebra que su primogénito se haya pronunciado

Colabora con los hijos de Daniel Chávez, de Vidanta, y asesor de López Obrador

En su conferencia mañanera de este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador reconoció que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, trabaja en la empresa de los hijos de Daniel Chávez, quien lo ayuda en la supervisión del Tren Maya “sin cobrar nada”, por lo que descartó algún problema de interés, pues no tiene ningún negocio con el gobierno.

Tras el pronunciamiento del domingo de López Beltrán, el Presidente dijo:“Celebro, la verdad, me dio gusto de que echaron a andar un mensaje”.

Al mismo tiempo, desde Palacio Nacional, el mandatario volvió a exhibir los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola, porque es “legítima defensa” y acusó a sus adversarios de golpistas que están preparado el terreno para destruir su proyecto denominado la cuarta transformación y advirtió que no se va a dejar y quedar callado y que pedirá al INAI que certifique la información del periodista, a pesar de que no se trata de un funcionario público.

“Debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme, no sé por qué se alebrestaron, se molestaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. ¡Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no sólo al gobierno, no sólo el Presidente, sino el proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción!”, expresó en su conferencia matutina.

Señaló que los ataques no son en contra de él, tampoco de sus hijos, sino que se trata de una reacción conservadora, golpista en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país.

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno no es de medias tintas: “No es más de lo mismo, no somos Vicente Fox”.

Cuestionó por qué el periodista tiene presuntos ingresos anuales por 35 millones de pesos al año, unos dos millones y medio de pesos al mes.

“¿Quién gana eso, un científico, un intelectual?, el Presidente gana pues 10 veces menos, ¿Por qué gana tanto ese señor?, porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción”, declaró.

El mandatario dijo celebrar la movilización en redes sociales en torno al mensaje #TodosSomosLoret, “porque no fueron muchos” y, sin embargo , son millones los que apoyan las transformación.

También, advirtió que no se quedará callado ante lo que definió como “ataques” del bloque conservador y celebró la campaña en redes sociales denominada #TodosSomosLoret porque defienden a los empresarios que están en contra del gobierno federal porque ya no se les permite “saquear” al país.

“Son millones, unos por defender intereses porque eran los dueños de México y hacían jugosos negocios al margen del poder público, saqueaban, otros por ideología, porque les molesta todo lo que signifique defender a los pobres, les incomoda, no aceptan a dirigentes sociales, por eso el repudio hacia mí”, señaló el mandatario.

“Entonces, que entiendan y comprendan que no nos podemos quedar callados y vamos a sacar adelante el proyecto de transformación y si el Washington Post, New York Times, Financial Times y The Economist defiende a la mafia del poder, allá ellos, es porque saqueaban el país con la complicidad de políticos neoliberalistas”, aseveró.

“Se hacían pasar como gente decente, de bien, incluso con ínfulas de superioridad por eso sus actitudes clasistas, racistas y discriminatorias. Saqueaban, robaban, no perdían su respetabilidad y eran reverendos ladrones apoyados por periodistas golpeadores, mercenarios, vendidos y alquilados”, indicó.

Espera López Obrador que se aplique la ley sobre acusaciones contra Anaya

En el marco de la audiencia de Ricardo Anaya a quien se le vincula con presuntos delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso de sobornos de Odebrecht, el presidente López Obrador expresó que “ojalá se aplique la ley”.

El mandatario recordó que para la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto existen acusaciones de la presunta entrega de sobornos a legisladores para su aprobación, por lo que confió en que el Poder Judicial haga justicia.

Llegaron a dar dinero a diputados para que aprobaran la llamada reforma energética, repartieron dinero. Repartir dinero a legisladores para votar, eso es de lo que acusa el anterior director de Pemex al señor Anaya, del PAN. Vamos a ver en qué termina la investigación para tener todos los elementos”, mencionó.

AMLO ve interés económico y político en freno al aguacate mexicano en EU

En otro tema, el presidente López Obrador consideró que hay intereses económicos, comerciales y hasta políticos en la medida que implementó Estados Unidos de frenar la exportación de aguacate mexicano ante la amenaza de uno de sus funcionarios agrícolas en Michoacán.

El mandatario federal informó que se está realizando una indagatoria de los hechos, no obstante consideró que detrás de esta restricción hay intereses que buscan frenar la exportación de aguacate debido a el gusto de este fruto entre la comunidad estadounidense.

“Se está viendo este asunto para ver en qué consistió esta amenaza, lo cierto es que ya se exportó el aguacate mexicano. De todas maneras hay que revisar de qué se trata. En todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia, no quisieran que el aguacate mexicano entrara en Estados Unidos o predominara por su calidad.

“En Estados Unidos hay otros países interesados en vender el aguacate, y así pasa en otros casos, las hortalizas, entonces hacen lobby, buscan a senadores, a funcionarios públicos, a las agencias para estar poniendo obstáculos. Si no es por esto, es por la vaquita marina, los delfines, pero siempre hay detrás un interés económico, comercial o una actitud política, de todas maneras lo estamos viendo”, explicó el jefe del Ejecutivo federal.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura en las últimas seis semanas, se han exportado a Estados Unidos alrededor de 135 mil toneladas de aguacate.