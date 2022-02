Con el alma y el corazón Amanda Miguel despide a Diego Verdaguer

Una parte de las cenizas del cantautor estarán en la Basílica de Guadalupe y la otra parte estará en Hollywood

Honran su memoria con emotiva ceremonia a la que asistieron familiares, amigos como Maribel Guardia y Gloria Trevi, así como su fiel público

“Aprovechen tener físicamente a sus amores, disfrútenlos y tomen nuestro ejemplo de que nunca está exento uno de perder a sus grandes amores. Nuestra familia honrará a papá siempre concediéndole todos sus deseos, los que le faltó cumplir; él era un creador y tenía siempre demasiados proyectos, nosotros podemos hacerlos realidad. Nos dejaste mucha tarea Diego, pero sobre todo un ejemplo de ser humano. Te amo mi vida, te amaré siempre”, dijo Amanda entre lágrimas, durante la misa que se ofreció en memoria del maestro Diego Verdaguer, en la Basílica de Guadalupe.

Es así como familiares, amigos y público despidieron al maestro Diego Verdaguer, quien falleció el pasado 27 de enero, por complicaciones derivadas de Covid-19.

Al finalizar la conferencia de prensa, Amanda Miguel, en compañía de su hija Ana Victoria, fruto de su amor con Diego Verdaguer, se reunió con los medios de comunicación.

“Estamos muy tristes, por momentos me ocupo mucho de sus cosas y trato de ser fuerte, y por momentos pues me pongo muy triste y lloro, me deprime un poco porque justo ahora que estábamos en el mejor momento para disfrutar pues se fue”, dijo entre llanto la estrella de éxitos como “Mi buen corazón”.

Sobre dónde descansarán los restos de Diego Verdaguer, Amanda Miguel anunció que “parte de las cenizas van a estar aquí (en la Basílica de Guadalupe) y otra parte va a estar en Hollywood, que era un lugar que él amaba. Y aquí por supuesto que está la Virgen de Guadalupe…”, apuntó la cantante de “Él me mintió”.

Ana Victoria pidió honrar el legado de su padre y no fijar la atención en los rumores en torno a su deceso, luego de que en días pasados se especulara sobre si el cantante estaba o no vacunado contra el Covid-19. “Ese no es un tema importante, lo importante es el legado de él, de mi padre. Lo importante es que llegó su momento, que Dios lo llevó y que nos dejó una lección muy grande, un gran ejemplo de familia, un gran padre, un esposo ejemplar que yo soy testigo de ese gran amor que se tuvieron”, señaló Ana Victoria, sumamente conmovida.

En la misa donde se dio el último adiós a Diego Verdaguer, estuvieron presentes Gloria Trevi y Maribel Guardia.

“Mi esposo tenía una gran fe en Dios, esa fe que lo hacía crear continuamente, con esa fe, todo lo que él proponía y creaba, lo convertía y lo conseguía, convertía la fe en acción. Fue un excelente esposo, con él pude hablar y compartir mi vida con felicidad absoluta y pude compartir, comprendernos hasta en los temas más ríspidos de nuestra convivencia que siempre resolvimos con amor y respeto a nosotros mismos, a nuestra familia y nuestro público”. Amanda Miguel