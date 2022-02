CNCO protagoniza “4 ever”, la nueva miniserie original de ficción de Disney+

A estrenarse en el servicio de streaming en 2022 en Latinoamérica

La historia gira en torno a cuatro talentosos jóvenes en su camino para intentar consolidarse como una reconocida banda de la escena musical de Miami

Disney+ anuncia el inicio de producción de 4 EVER, una nueva miniserie de ficción del sello Disney+ Original Productions protagonizada por los integrantes de la banda CNCO, en su debut actoral. Realizada por Tolmur, con la producción asociada de Bourke, la nueva serie tiene un fuerte componente musical y presenta tres canciones originales interpretadas por CNCO, así como covers de reconocidas baladas. A estrenarse en el servicio de streaming en 2022 en Latinoamérica, la historia gira en torno a cuatro talentosos jóvenes —interpretados por Christopher Vélez (Andy), Richard Camacho (Ian), Zabdiel De Jesús (Ciro) y Erick Brian Colón (Darío)— en el sinuoso camino que emprenden para intentar consolidarse como una reconocida banda de la escena musical de Miami. 4 EVER cuenta, a su vez, con la participación del actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce (Rodrigo), y un destacado elenco.

En 4 EVER, los jóvenes músicos Andy, Ian, Ciro y Darío se conocen por casualidad en un restaurante, donde se ven envueltos en una situación inesperada: ha desaparecido una valiosa guitarra. Para recuperarla y devolverla a su dueño, los chicos deberán formar una banda. La misión, sin embargo, no es tan sencilla como parece, ya que son muy distintos entre ellos: Ian siempre tiene los pies sobre la tierra; Andy es exigente y perfeccionista; Darío es un ser sensible y romántico; y Ciro, una persona solitaria y esquiva. Sin embargo, la pasión por la música se convertirá́ en el lenguaje común que los unirá́ a pesar de sus diferencias, embarcando a la nueva banda en un camino con promesas de éxito y oportunidades frustradas, cuya meta final implica el hallazgo de dos cosas: la misteriosa guitarra perdida… y una melodía que los vuelva únicos.

Con grabaciones en enero y febrero de 2022 en distintas locaciones de la ciudad de Miami, la nueva serie tiene a la música como gran protagonista y presenta tres canciones originales interpretadas por CNCO, así como covers de reconocidas baladas. El relato, en tanto, combina elementos de comedia y suspenso que llevarán a la audiencia a divertirse y seguir con entusiasmo los sorprendentes giros en la trama. La importancia de la amistad, la fuerza del trabajo en equipo y la creatividad como motor para alcanzar los sueños son algunos de los valores que transmite la historia.

Completan el elenco de 4 EVER los actores y las actrices Virginia Álvarez (Helena), Noemi Hopper (Sabrina), Laura Rosguer (Alicia), Jearnest Corchado (Helga), Sonya Smith (Paulina), Wendy Regalado (Teresa), Ricardo Becerra (Francisco), Mariano Chiesa (Oliver), Guido Massri (Julio De los Ríos), Yesica Glikman (Isabella Smith) Victor Camara ( Manolo), George Akram ( Pacho), Victor Drija (Chris), Antonio Drija (Ernesto) y Christopher Navarro (Mateo).

Compuesta por cinco episodios de 30 minutos de duración, y dirigida por Nuno Gomes, la nueva producción forma parte de la robusta oferta de producciones de Disney+ íntegramente desarrolladas en la región y alineadas con el compromiso asumido por The Walt Disney Company Latinoamérica de realizar contenido de relevancia local para el servicio de streaming, en alianza con casas productoras de la región y sumando a talentos locales.

Gracias al apoyo de sus millones de seguidores, conocidos como CNCOwners, en todo el mundo, el grupo CNCO se ha posicionado no solamente como un referente de la música latina, sino de la cultura global. Este cuarteto multi-platino y nominado al Latin Grammy es conformado por Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez, y Zabdiel De Jesús. A pesar de su gran fama, la agrupación sigue en ascenso, conquistando nuevos públicos. Sus logros incluyen más de 7 billones de visualizaciones, 5 billones de streams, y millones de entradas vendidas a nivel internacional. Además, se ha hecho acreedor a nueve Latin American Music Awards, seis Premios Juventud, cuatro Premios Billboard, tres Premios Lo Nuestro, tres Premios Tu Mundo, dos iHeartRadio Music Awards, tres Teen Choice Awards, al igual que un Kids Choice Award y un MTV VMA. CNCO ha actuado en Good Morning America, en Times Square para vísperas del Año Nuevo 2019, y en los Teen Choice Awards. Aclamado por la prensa especializada y las plataformas de comunicación, el grupo ha recibido excelentes críticas y el apoyo de People, Rolling Stone, VEVO LIFT, y MTV Push desde sus inicios.

Luego de impulsar la música latina, CNCO logra nuevas hazañas creativas en el 2022 con su cuarto álbum de la mano de Sony Music Latin. Esta vez, exploran diversos géneros como urbano, reggaetón y pop, aportando su carisma, su seguridad en sí mismo, y un nuevo toque de sensualidad presentado en el sencillo “Toa La Noche”.

