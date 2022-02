Candidato presidencial único

Augusto Corro

Los partidos de oposición pactaron postular un candidato presidencial único para 2024. “O nos unimos o nos hundimos”, dijeron los líderes del PAN, PRI y PRD, tras una reunión con representantes de la asociación civil Futuro 21 que encabeza Demetrio Sodi, efectuada la semana pasada.

Los tres dirigentes nacionales, Marko Cortés, (PAN); Alejandro Moreno, (PRI); y Jesús Zambrano, (PRD) aceptaron un acuerdo político-electoral alejado del neoliberalismo y del populismo. Lo esencial de la alianza partidista es la candidatura única. ¿De dónde van a sacar a su representante? ¿De qué organización política saldrá el aspirante? Porque si se revisa el panorama político, no se encuentran personajes relevantes.

En Acción Nacional, desde 2018 el partido se encuentra a la deriva. Marko Cortés no ha mostrado capacidad para reanimar a esa organización política que se encuentra en la lona. Lo mismo le ocurre a Alejandro Moreno, el priista que perdió la brújula. Lo mismo le sucede a Jesús Zambrano, uno de “Los Chuchos” que debido a sus ambiciones personales, tienen a su partido al borde de la desaparición.

En el instituto blanquiazul no se han dado tiempo para rejuvenecer sus cuadros. Son las figuras las que salen a promover y a defender el partido. Ahí tiene usted al “Jefe Diego” Fernández de Cevallos; al propio ex presidente Vicente Fox. El ex mandatario Felipe Calderón que está en condiciones de regresar a dirigir a su “alma mater”, con su esposa Margarita Zavala al frente.

De Ricardo Anaya, quien se encuentra a salta de mata, no podría asegurarse que en un momento extremo fuera el candidato único de la oposición. En el presente tiene cuentas pendientes con la justicia. Además, su campaña presidencial no fue suficientemente efectiva para que ganara la silla presidencial. Lo primero que tiene que hacer es arreglar sus cuentas con los representantes de la ley. De los partidos políticos señalados, Acción Nacional es el menos débil de los tres.

Del Revolucionario Institucional hay poco que decir. Aquellos “dinosaurios” se alejaron o decidieron participar en la grilla, pero a distancia. Las derrotas políticas los alcanzaron y los paralizaron. Como estará la escasez de políticos en el PRI, que hasta Enrique de la Madrid alzó la mano para decir que está presente para la candidatura presidencial. Mientras, los otros ex dirigentes tricolores se encuentran escondidos en espera de mejores tiempos. No es remoto que el propio líder, Alejandro Moreno, se promueva como aspirante a la representación tripartita.

Sobre “El Chucho” Jesús Zambrano tendría que decirse que su partido, el PRD, no se levanta. “Los Chuchos” son los dueños de la pelota y no la prestan. Se apoderaron de lo que queda de ese instituto político y ahí seguirán hasta el fin de los tiempos. Si en la organización del sol azteca queda algo de fuerza y presencia, se debe a la intensa actividad partidista que desarrolla la dirigente capitalina, Nora Arias.

¿Jesús Zambrano y Jesús Ortega esperan que les cambie la suerte? Con su trabajo mediocre difícilmente lo lograrán. Su primera meta tendría que basarse en la separación de las alianzas, que ya comprobaron que no les funcionan. Además, tendrían que sentarse a revisar sus metas como partido político que, dicho sea de paso, las tienen olvidadas. No es suficiente con su declaración de oposición a la Cuarta Transformación (4T) para ganar adeptos. En el presente, los perredistas no saben que rumbo lleva su nave.

La simple alianza de los partidos para ganar no será suficiente. Este año, se elegirán gobernadores en Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo. Ya se sabrá la dimensión de la alianza de los partidos. En este renglón, la competencia también la tendrán Morena y Movimiento Ciudadano (MC). La organización guinda presume que ganará las seis entidades. No será fácil. Los panistas ya se dicen ganadores en Aguascalientes. Y el candidato del MC, Roberto Palazuelos, va dando tumbos.

El escenario político para la campaña presidencial se encuentra en espera de los personajes de la oposición. En Morena, el destape adelantado de aspirantes alcanzó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. En el PAN, PRI y PRD van atrasados. Será en un futuro no lejano cuando empiecen a conocerse los nombres de los políticos que aspiren a la candidatura presidencial única, para aterrizar el proyecto político de la oposición.

¿Usted qué opina amable lector?

