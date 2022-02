Fue modificada la Constitución para legalizar corrupción: López Obrador

Afirma que deben desaparecer organismos como el IFT y la Cofece

Reconoce el Presidente que una reforma administrativa no podrá darse en este gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunos órganos autónomos deben desaparecer, ya que en el periodo neoliberal “la Constitución se modificó para legalizar la corrupción” y beneficiar a una minoría, por lo que sería necesario desaparecerlos mediante una reforma administrativa, aunque reconoció que esto no podrá darse en su gobierno.

En su conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que los autónomos fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización, el despojo de bienes nacionales.

Reiteró que organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) fueron creados con el objetivo de servir a intereses económicos y no a la ciudadanía.

“Estos pegotes que crearon deberían de desaparecer en una reforma administrativa, o sea, seguir haciendo más eficiente y menos oneroso el aparato gubernamental, porque como el gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo, por eso creaban estos aparatos y el presupuesto se utilizaba para mantenerlos”, dijo.

Recordó en Palacio Nacional que la Cofece avaló otorgar a la firma china, Ganfeng Lithium, la operación de un yacimiento de litio en Sonora, en el que la empresa inglesa Bacanora Lithium Lc tenía una participación mayoritaria.

El mandatario cuestionó que a pesar de que se conoce la política de defensa de este mineral por parte del gobierno federal, la Cofece no informó al Ejecutivo federal sobre esta decisión, lo que consideró que es un “acto bastante riesgoso para nuestra soberanía”. “Es claro que existe una política de defensa de este recurso mineral estratégico que queremos que sea de la nación, no queremos que lo dominen de otros países, de ningún otro país, es como el petróleo: es nuestro, y sin darnos cuenta, sin que nos informaran, autorizan que una empresa china explote el litio. Claro que nos estamos inconformando”, señaló.

El Presidente reiteró que la creación de estos organismos fue para impulsar la privatización; además, agregó que la Cofece fue la que entregó amparos para la primera ley eléctrica que impulsó la actual administración.

Indicó que si bien al inicio de su mandato pudo promover una nueva Constitución no sólo hizo debido a las dificultades que podría haber y por ello se hicieron reformas que ya han sido aprobadas como prohibir la condonación de impuestos, la revocación de mandato, quitar fuero al presidente, entre otras.

Amaga con exhibir facturas sobre el caso Loret de Mola

Sobre el caso Loret de Mola, el presidente López Obrador anunció que envió una solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que transparente los ingresos y bienes del periodista.

“No debe de haber excepciones” y la vida pública debe de ser cada vez más pública, señaló. Al leer la carta que envío a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Ibarra, el jefe del Ejecutivo federal señaló que esta petición no debe interpretarse como la dimisión de un asunto personal, sino como forma de transparentar los recursos que reciben algunos periodistas que están vinculados con el poder político.

“Envié esta carta y no es un asunto personal, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas, la mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría.

“Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, que obtienen muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque, sin escrúpulos morales se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan cambios que los jefes sienten que les afectan porque les quitan privilegios”, expuso el Presidente de la República.

El mandatario federal expone que sus opositores están utilizando al comunicador y a otros periodistas para difamarlo con el afán de afectar su proyecto político de nación a través de investigaciones periodísticas.

Aunque dijo que en México está garantizada la libertad de expresión y el derecho de la oposición a disentir, destacó que no es honesto utilizar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción, para tratar de sabotear los programas sociales de su gobierno.

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, señaló el Presidente en la misiva.