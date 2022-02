López Obrador es como los alimentos chatarra: Lilly Téllez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Impunemente, diputados de Morena amenazan a reporteros

Cuánta razón tiene la senadora Lilly Téllez, cuando dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador es como los alimentos chatarra, gustan mucho, pero hacen mucho daño y ayer, ya muy desgastado por tanto coraje y por las poco más de dos semanas que lleva haciendo hasta lo imposible por tapar el escándalo en el que está envuelto su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, el inquilino de Palacio Nacional les envió “línea” directa y contundente a sus legisladores, los de Morena y sus rémoras, para guardar silencio en torno a este expediente que cada día que pasa, se le complica más y más a padre e hijo, que parecen estar en un pantano en el que entre más pretenden moverse, más se hunden, entre otras razones, porque pensaron que la impunidad la podrían conservar más allá de nuestras fronteras, ni más ni menos que en Estados Unidos y es ahí donde ambos se equivocaron.

Y ya en el límite de un abismo, los senadores de Morena le enviaron por escrito al de Tepetitán, su apoyo incondicional, al tiempo que polarizaron más, al llamar enemigos a quienes estén en contra de López Obrador.

La senadora panista se refería al punto de acuerdo por el que se exhorta a la UIF, a la FGR, a la SFP y a la ASF, a que realicen una investigación exhaustiva, en el ámbito de sus atribuciones, en torno a las casas en Houston, Texas, en las que ha vivido el hijo del Presidente de la República que, de acuerdo con la información publicada, puede constituir los delitos de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, asociación delictuosa y cohecho.

Morena ejerció su mayoría junto con sus aliados políticos y el referido punto de acuerdo no prosperó. De cualquier manera, la senadora Lilly Téllez les envió un mensaje: “Pero qué conmovedor que le manden abracitos al hijo del Presidente en lugar de pedirle que rinda cuentas sobre por qué le prestaron esa casa y por qué vive de conflicto de interés; qué conmovedor que le manden besos y abrazos al hijo del Presidente. Qué agachados”.

En el Senado de la República se armó la confrontación porque los legisladores del PAN, llevaron una réplica de la llamada “casa gris” en la que con exceso de lujos vivió la familia López-Adams, ésta de cartón. Los de Acción Nacional tomaron la tribuna legislativa para exigir discutir en torno a este espinoso expediente y los morenistas se lanzaron a la yugular de los albicelestes, pero continuaron en la actitud instruida por su “jefe”, la de guardar silencio y tapar, al precio que sea, el escándalo.

A la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero, hasta el aire le faltó al tratar de calmar los polarizados ánimos; nerviosa y apresurada decretó un receso de 15 minutos que acabó en cuatro horas, pero esa fragilidad que caracteriza a la ministra en retiro, la hizo evidente porque los enfrentamientos entre los senadores continuaron, pese a que el punto de acuerdo se echó para abajo.

El caso López Beltrán, viajó de la Cámara alta a la baja, donde igualmente y de acuerdo a las instrucciones presidenciales, “a capa y espada”, los diputados del partido oficial y rémoras, se dieron a la tarea de defender a José Ramón López Beltrán y ahí, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, reporteros que cubren esa “fuente”, de plano le dieron la espalda a la bancada oficial que en la Cámara de Diputados coordina Ignacio Mier, en demanda de que se respete la libertad de prensa.

“¡No están solos!”, fue el grito de diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en solidaridad con los reporteros.

Y es que resulta que muchos de estos periodistas, han sido acosados y amenazados por la ley que se votaba en San Lázaro, es decir, que sin que medie orden judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo del ex diputado Pablo Gómez, pueda bloquear cuentas bancarias impunemente, “ustedes van a ser los primeros”, amenazaron morenistas y rémoras, lo que viola la ley porque los periodistas no son funcionarios públicos.

Municiones

*** Cuando en la Cámara baja se discutía la obligación de los partidos de devolver recursos “para ser destinados a las necesidades del pueblo como pandemias, o desastres naturales”, los del partido oficial y aliados, hacían todo para lucirse, con la seguridad de que el presidente estaba siguiendo la sesión. Poco antes de que el diputado panista Marco Humberto Aguilar, en un afán ciento por ciento protagónico, el distinguido diputado petista, Gerardo Fernández Noroña lanzó a la oposición: “Ahí están, brincando como chinicuiles en comal, dejen de estar provocando y violentando la sesión haciendo su faramalla para los medios que están a su servicio.

*** La intervención del diputado Aguilar siguió: “En Houston, Morena y el Presidente tienen un problema” y pidió que se establezca el destino de los recursos que reciben los partidos, no en una ley secundaria e insistió de que el Ejecutivo quiere desmantelar todo aquel organismo que le estorbe, esto, para fortalecer esa clientela electoral, independientemente de sus malos resultados en el gobierno. Asimismo, el legislador del PAN propuso la cancelación de las obras faraónicas que sólo representan opacidad. Es una burla por parte de Morena querer legislar para querer tapar deficiencia de funcionarios de partido. Y reiteró que el único que está en el ojo del huracán es el orgullo del nepotismo de López Obrador.

*** A la defensa, entró el diputado Hirepan Maya Martínez, de Morena, que sin más recursos, se dedica, al igual que otros de sus compañeros de bancada, a criticar al INE, “los partidos políticos no pueden considerar que los recursos públicos son su patrimonio”, sí, efectivamente, pero esta errada y llamada Cuarta Transformación eso es exactamente lo que creen. Se hizo más que evidente que el diputado Maya Martínez sólo quiso lucirse y destacar que defiende al “mesías tropical”. Loas y loas no sólo al de Tepetitán, también a los morenistas y sus rémoras. En algún momento, el diputado levantó la “Guía Etica”, más bien unas fotocopias, y decía una y otra vez que “en realidad es palabra del señor… que gobierna este país”. Habría que recordarle al diputado Hirepan Maya que esa guía que el Presidente entregó a inicios de su gestión, no ha servido para nada, mientras los de morena y rémoras, insisten en compararlo con una Biblia.

