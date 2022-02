AMLO centra su guerra contra Carlos Loret de Mola y el resto del periodismo; ya no habla de su hijo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

«Hay quienes ganan diez veces más que los 35 millones de Loret«, soltó en su mañanera de ayer.

Y como Loret, agregó, todos son golpeadores a quienes les paga la mafia del poder, para dinamitar y hacer fracasar a la 4T, afirma.

«… todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas», indicó.

Aclaró saber que la mayoría de los periodistas gana muy poco, «pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico que obtienen muchísimo dinero… un grupo de golpeadores, (a quienes) les pagan todo eso porque, sin escrúpulos morales, se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan cambios que los jefes sienten que les afectan porque les quitan privilegios.

«Esa prensa mercenaria debe de conocerse y debemos de transparentar, saber cómo opera, porque es un grupo que actúa con prepotencia y con corrupción, porque todo ese dinero proviene, se origina en el erario, es dinero del pueblo, es presupuesto público».

Dueño absoluto de la conducción de su mañanera, con el obvio sembrado de preguntas a modo para permitirle dar las respuestas que él quería dar, el presidente Andrés Manuel López Obrador centró ayer sus baterías no sólo contra Carlos Loret de Mola, sino hacia todos los medios de información de México y el mundo.

Ayer ya no habló de su hijo José Ramón López Beltrán ni de la «casa gris» o el Houstongate o del conflicto de Interés que hay detrás de eso y menos del presumible flujo corrupto de quizá 350 millones de dólares de Pemex a la empresa Baker Hughes.

En cambio, reorientó su embate contra el periodismo.

«…a ver, a ver, a ver, les pregunto a ellos, al señor Claudio X. González, a la señora Casar, María Amparo Casar, a ver: ¿qué, no es corrupción recibir dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer labor de zapa en contra del proyecto de transformación que estamos impulsando millones de mexicanos en beneficio de nuestro pueblo y de nuestro país? ¿Eso no es corrupción? Es hasta traición a la patria. ¿Y por qué no transparentan? ¿Por qué no dicen cuánto reciben? Entonces, ¿con qué autoridad moral van ellos a juzgar a todos?… es un fenómeno mundial, es un poder mediático, mafioso, perverso, que llega a los medios de información más conocidos en el mundo».

La obviedad no dice que el mandatario ha decidido irse contra periodistas y medios a fin de construir una narrativa en la que los informadores son una tropa de corruptos y traidores que reciben paga de la mafia del poder para realizar campañas perversas contra él y la 4T.

Y así quitarle el foco mediático a su hijo José Ramón López Beltrán y el caso de conflicto de interés que afecta directamente a sus pronunciamientos anticorrupción y de austeridad.

El debate llega a San Lázaro y el Senado

Sin embargo, el asunto de la «casa gris» y del conflicto de interés del primogénito del mandatario es ya tema nacional. Y como tal, la oposición PAN, PRI, PRD y MC lo colocó ayer en un fuerte y ríspido debate en las tribunas de San Lázaro y el Senado.

En ninguna de las dos Cámaras estaba previsto el tema en la orden del día correspondiente. Por ello, y ante la insistencia de la oposición, en los dos recintos los coordinadores tuvieron que negociar para subirlo a tribuna como debate formal.

Al final, se impusieron los criterios de Ricardo Monreal en el Senado y de Ignacio Mier en la de Diputados, para poder darle orden a las intervenciones.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa