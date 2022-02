El equipo de Palazuelos

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Empecinado como está en ser candidato y, según él, próximo gobernador de Quintana Roo, Roberto Palazuelos no escatima nada, los apoyos le llegan de todos lados, sean físicos, intelectuales o monetarios.

Sabe que por recursos no parará, por lo que recurre a sus amigos y conocidos, en pos del respaldo necesario para enfrentar a la maquinaria formada por Morena y su candidata, Mara Lezama.

El equipo de Palazuelos es variopinto, en el que se incluyen mujeres y hombres, en la definición de las estrategias y recibe apoyos de políticos en uso del poder.

Donde no acaba de aterrizar el complejo personaje es en el partido que abanderará, en el que siguen manifestando voces en contra de su candidatura.

Patricia Mercado, ex candidata presidencial y actual senadora del MC, es la principal opositora a su nominación oficial, pidiendo a su partido tener congruencia y evitar la nominación oficial del llamado “Diamante negro”. Este señor, aclaró Mercado, ningún partido lo puede llevar a ninguna parte y él también tiene que entender eso: Su forma de pensar no es para una sociedad democrática… Me preocupa mucho pero sí creo que MC tomará la mejor decisión en congruencia de que Roberto Palazuelos no sea candidato a la gubernatura de Quintana Roo”, precisó la ex secretaria de Gobierno de la CDMX.

Las voces de las mujeres militantes o simpatizantes del MC son las que más se han levantado en protesta por esta nominación.

Sin embargo, Palazuelos le pidió a Dante Delgado la colaboración de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, como su coordinadora de campaña, lo que en un inicio fue aceptado por la actual diputada federal, ya que a consideración de Palazuelos con la incorporación de Ortega Pacheco se borraría toda su fama de misógino.

Es más, el polémico aspirante al gobierno de Quintana Roo, está recibiendo refuerzos desde el vecino estado de Yucatán, donde ha prendido más su candidatura que en la propia entidad a la que aspira a gobernar.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y con una gran afinidad con Palazuelos, le mandó los servicios del ex reportero de TV Azteca, Edgar Zapata, para que le coordinara las relaciones con la prensa de la Ciudad de México.

Según Palazuelos, los periodistas de la capital del país son los renuentes a su nominación, por lo que busca los mecanismos para acercarse a ellos y con su bonhomía y simpatía, habrá de convencerlos de sus buenas intenciones y de su programa de gobierno para el bienestar del estado en que vive.

Dice, a quienes lo quieren escuchar, que son malos entendidos y difamaciones las que circulan sobre su persona y que conociéndolo se darán cuenta de que es una persona confiable.

En días recientes circularon versiones sobre los tonos amenazantes usados para decir que en cuanto tome posesión habrá un ajuste de cuentas contra todos aquellos que se opusieron a su nominación. Antes había confesado en una entrevista que asesinó a un hombre durante un tiroteo y con más antelación narraba divertido las francachelas a cargo del gobierno de México, con el uso de instalaciones presidenciales y aviones del gobierno federal, por su relación con los hijos de un ex Presidente de la República.

Se habla también que a Roberto Palazuelos no le asustan las cifras del dinero necesario para su campaña y que ya cuenta con los recursos suficientes para limpiar su imagen.

El Diario Milenio difundió unos audios en los que se involucra al ex asesor de Enrique Peña Nieto, Juan Carlos Nieto, como el encargado de limpiar su imagen y forjarle una nueva accesibles para campañas electorales.

Lo principal, dice a sus escuchas, es quitarse ese manto de leyenda negra, forjada al amparo de declaraciones realizadas en programa de TV, canales de YouTube y entrevistas, que más que nada trataba de agradar a quienes se interesan en las redes y programas de chismes.

¿A qué regresa Elba Esther Gordillo? Se duda que se haya ido en algún momento de la actividad política. Lo que tal vez no sepa la profesora y ex senadora y ex diputada federal es que la política ya no es igual que cuando ella dominaba el SNTE, se llevará una sorpresa.

