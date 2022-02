Las huestes de AMLO contra periodistas

Adriana Moreno Cordero

El Presidente retoma despropósito de acabar con organismos autónomos

¿Con qué calidad moral puede el presidente Andrés Manuel López Obrador decir que siempre ha cumplido con cuidar la vida no sólo de los periodistas, sino de todos los mexicanos y que seguirá apoyando al gremio periodístico?, esto porque el tabasqueño se ha encargado de polarizar a sus leales y ciegas huestes que lo representan en el Congreso de la Unión, en suma a toda su administración en contra de los representantes de los medios.

En el fondo de este asunto está también el de los periodistas que han sido asesinados y ahí, el inquilino de Palacio Nacional supone que como hoy estará en Tijuana, Baja California, pues entonces ya “como por arte de magia”, se van a resolver los casos de los asesinatos de Lourdes Maldonado y el fotoperiodista Margarito Martínez. No hay que olvidar en este sentido, que por lo que se refiere al caso de Lourdes, el Presidente hizo todo lo posible para deslindar de cualquier probable responsabilidad ni más ni menos que al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, con quien la referida periodista tuvo un conflicto laboral.

Pero no, desde hoy puede adelantarse que nada fuera de la normalidad de esta errada y llamada Cuarta Transformación sucederá hoy en Tijuana; si acaso, que la gobernadora Marina del Pilar Avila, le contará a su jefe -a lo mejor con lágrimas en los ojos- cómo llevó a su hijo recién nacido al Palacio de Gobierno de Mexicali y parada frente a la foto de López Obrador le presentó a quien, a su juicio, es “el mejor Presidente que ha tenido México”. No, pues sí.

Y acudirá el de Tepetitán a tierras tijuanenses, seguramente, con un nuevo coraje -de esos que calan-, pues ayer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya titular es Blanca Lilia Ibarra, le hizo saber al mandatario que sobre la carta que envió, “en referencia a su petición, consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales y legales para realizar investigaciones como la solicitada” e hizo hincapié en que la Ley General de Protección de Datos Personales y cualquier excepción debe fundamentarse en la Ley.

La solicitud hecha por el tabasqueño es algo simplemente imposible y en su respuesta, el INAI se acoge a la Constitución. Olvida el Ejecutivo que él no es un simple ciudadano y que exhibir datos personales de cualquier ciudadano, simple y llanamente, violenta la Ley. También soslaya que el INAI no es dueño de la información que celosamente resguarda, en todo caso, es un vehículo muy útil, por cierto, cuando algún particular, empresa o persona moral tiene la intención de utilizar los datos personales con fines ilícitos y quién lo diría, eso es lo que precisamente pretende López Obrador, que evidentemente carece a todas luces de una ruta de acción.

Seguir polarizando, continuar golpeando a la autonomía, es la aberrante “estrategia”, que más bien es un total despropósito, que se ha trazado el inquilino de Palacio Nacional sobre todo, ante el desastre en el que tiene sumido a México.

López Obrador trabaja -según él- para que su partido, Morena, gane en las elecciones que se llevarán a cabo en seis estados en este año, donde hasta el momento, el PAN tiene posibilidades de retener Aguascalientes y, a más largo plazo, en 2024, el partido oficial retenga la Presidencia de la República y para eso, precisamente, desea vehementemente tener un Instituto Nacional Electoral a modo, es decir, con consejeros morenistas.

En este orden de ideas, por lo que respecta al INE, la intención del Presidente es que con su inútil ejercicio de Revocación (ratificación) de Mandato, al no haber dotado de recursos necesarios a dicho Instituto, tenga forma de desacreditarlos y descalificarlos y así, meter mano en el INE.

Ahí está como prueba ayer, cuando en dicho Instituto inició la impresión de 94.5 millones de boletas para dicha Revocación, que no se imprimieron en papel seguridad por el “austericidio” impuesto desde Palacio Nacional, la ausencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue evidente; puede decirse que no contó con el permiso de su jefe para asistir.

Por otro lado, en el gustadísimo “stand-up” mañanero de hoy, que tendrá lugar en Tijuana, donde los reporteros se manifestarán en solidaridad con los periodistas asesinados y las descalificaciones lanzadas a reporteros, el Presidente -en esta dinámica de acabar con los organismos autónomos- se lanzará a la yugular del INAI y hará doble berrinche por el recibimiento que le darán los representantes de los medios por la situación que él mismo ha propiciado.

Pero el tabasqueño no voltea a ver la más que evidente ignorancia y falta de oficio por parte de su equipo jurídico que encabeza la flamante María Estela Ríos González que lo único que sabe hacer bien, es arengar porras a favor de su jefe en eventos públicos, como aquel que se llevó a cabo en el Zócalo y que el Ejecutivo denominó “A mitad del camino”.

Dentro de todo este remolino, lo único bueno es que López Obrador necesitaría mayoría calificada para acabar con los organismos autónomos y no la tiene en el Congreso, además su imagen se va deteriorando cada día más y como muestra está que se pospuso hasta nuevo aviso un aumento en el pago en casetas en diversas carreteras.

*** La noche del martes, más de seis balaceras se registraron en Caborca, Sonora, y generaron terror, pues hubo asesinatos, personas inocentes secuestradas y ninguna referencia, ni siquiera de lejos por parte del presidente López Obrador; pues cómo iba a ser si otro de sus gobernadores consentidos es Alfonso Durazo. Ante este hecho sangriento, María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad de Sonora, utilizó la consabida excusa cuando las autoridades se ven rebasadas: Que se trató en un enfrentamiento entre bandas de delincuencia organizada. La secretaria de Seguridad informó que inmediatamente se activó la policía estatal y municipal y que se detuvieron 3 personas, se aseguraron cuatro vehículos y armamento diverso. Se supone que ya hay una estrategia coordinada para que hagan presencia en Caborca, un mayor número de Sedena y Guardia Nacional para generar condiciones de tranquilidad. Por su parte, el alcalde Abraham David Mier Nogales, hizo un llamado a la población para el toque de queda a partir de las diez de la noche, pero dijo desconocer qué grupo propició estos hechos violentos, pero eso sí, indicó que tiene todo el apoyo del gobernador Durazo. ¿Será?

