En plena chacota, AMLO pide ahora revelar ingresos de Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga y Jorge Ramos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Bajo el poderoso argumento de “fuera máscaras”, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió ayer que Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y Jorge Ramos revelen sus ingresos.

En realidad, agregó, deberían revelarlo todos los periodistas en México y el mundo porque no existe medio informativo alguno que no responda a intereses de grandes empresas. Todas representantes de intereses conservadores.

Afirmó por ejemplo que The Financial Times era propiedad de petroleras y por eso sus comentarios de que el mandatario mexicano era un populista fracasado tiene que ver con sus intereses sobre energéticos.

«… no sólo es un asunto de México, es mundial. Habría que ver quiénes son los dueños del New York Times, quiénes son los dueños del Washington Post, quienes son los dueños del Financial Times«, dijo ya metido en esa vertiente.

«… tienen sus medios para proteger privilegios… en el caso Loret de Mola, no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con el de la venta de medicinas y equipos médicos, y así otros».

Bajo esa lógica, López Obrador considera que los periodistas antes mencionados, y todos los que trabajan en medios informativos, «están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados».

Pero con él en la Presidencia se toparon con su justa medida.

«Vamos a cambiar, vamos a limpiar, vamos a purificar la vida pública, vamos a poner por delante la honestidad. Y claro que esto cuesta e implica sacrificios, y hay que resistir, pero no es en vano. Entonces, vamos a seguir adelante.

«… hay toda una campaña que vincula los intereses del conservadurismo de México con los intereses de estos medios que defienden también a empresas que antes saqueaban al país y que están molestos».

Desvía la atención sobre su hijo José Ramón

Con esa narrativa, y una batería de preguntas a modo, el mandatario dejó fuera de su mañanera por segundo día consecutivo el debate que ahora se ha trasladado a San Lázaro y el Senado sobre el conflicto de interés que representa la «casa gris» de su hijo José Ramón López Beltrán y todo un nivel de vida de lujos nada austero en Houston, Texas.

Momentos complejos, difíciles: Monreal

Luego de enfrentar el martes un pleno senatorial lleno de insultos y acusaciones, degradante, entre morenistas y legisladores de la oposición -PAN, PRI, PRD y MC-, Ricardo Monreal reconoció que el ejercicio de la política y en general el país viven «momentos complejos, difíciles» que reclaman elevar el nivel del debate.

«… el intercambio de insultos, descalificaciones y calumnias no ayuda a la construcción de un país más democrático; y el Senado por excelencia siempre fue un lugar donde la ponderación, la prudencia, la ecuanimidad prevalecía».

Todo eso se rompió anteayer. Prevaleció el griterío y la injuria al debatir el caso del hijo del presidente López Obrador y su vida de lujos en Houston. Pero sobre todo por la grave sospecha de manejos corruptos para obtener casi 350 millones de dólares de Pemex en favor de la empresa Baker Hughes, quizá con la intermediación de la Carolyn Adams, esposa de José Ramón.

El pleno se incendió en el Senado al rechazar la mayoría de Morena una exigencia de la oposición para ir a una investigación legislativa del caso.

Carlos Urdiales, a la W

Ayer inició una nueva etapa en la administración editorial y conducción de la poderosa radiodifusora W. Ahí llegó el experimentado periodista, conductor y productor, Carlos Urdiales.

Urdiales tiene una historia sobresaliente en el medio de la información, que con seguridad se hará sentir en un área en la que dominan desde hace al menos 3 decenios empresarios y no profesionales del periodismo.

Desde aquí, amigo, te deseamos todos los éxitos y marcar con tu trabajo y experiencia a esta radiodifusora emblemática en la historia de la comunicación en México.

