Denuncia AMLO a EU de financiar campaña en contra de su gobierno

Afirma que es una “actitud injerencista”

En su conferencia mañanera, desde Tijuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó ahora contra la campaña en su contra que, dijo, financia el gobierno de Estados Unidos y planteó que si es necesario llevará el tema con su homólogo Joe Biden.

Desde las instalaciones de la Zona Militar número 2, el mandatario federal volvió a arremeter contra las organizaciones opositoras a su gobierno y afirmó que la actitud estadounidense es injerencista.

“Hay otro asunto que debemos plantear y se lo vamos a presentar al presidente Biden, toda la campaña en contra de nuestro gobierno está siendo financiada también por el gobierno de Estados Unidos. Esa es una actitud injerencista, ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorados, somos un país libres, independiente y soberano, además yo presento una autoridad legalmente constituida, me eligió el pueblo.

“Si es necesario se lo voy a plantear al Presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México, que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos, y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González y otras, esa es una actitud injerencista”, acusó.

López Obrador retomó los ataques a periodistas e insistió en que den a conocer sus ingresos, afirmando que los futbolistas y beisbolistas famosos revelan sus salarios.

“Ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan, de dónde obtienen sus recursos. ¿Cuánto gana Ciro Gómez Leyva, cuánto gana Joaquín López-Dóriga, Loret? Que me llegaron a entregar una información que gana 35 millones al año, en términos generales, como 3 millones al mes”.

“¿Cuánto gana Jorge Ramos, por qué no lo dice? Porque no defienden al pueblo, eso es un cuento, defienden a grupos de intereses creados, defienden a quienes hacen jugosos negocios al amparo del poder público, a quienes se dedican a la corrupción o a solapar la corrupción”, arremetió.

“Bueno, los futbolistas famosos de todo el mundo, dan a conocer cuánto ganan, hay una lista, los beisbolistas los mismo, hacen su contrato y es público. ¿Por qué no lo van a hacer estas personas?”.

El Jefe del Ejecutivo mexicano criticó que empresas en el mundo usan “bloques de poder mediático” para robar y para imponer a gobernantes.

“En el mundo se usa a estos bloques de poder mediático para imponer procedimientos de corrupción, para que las empresas puedan robar con impunidad, bueno, las empresas no solo dominan los medios más influyentes, son las empresas las que ponen a los gobernantes, no es el pueblo, son las grandes corporaciones a través de los medios que inflan a dirigentes o a partidos, en el mundo”.

Periodistas protestan durante conferencia en Tijuana

Durante la conferencia de prensa, reporteras y reporteros de Baja California leyeron un posicionamiento ante el presidente López Obrador en el cual exigieron justicia y que los crímenes contra periodistas no se mantengan en la impunidad. En las instalaciones del Cuartel Militar Morelos de la Zona Militar II, con voz entrecortada una reportera de Esquina 32 expresó:

“Nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por realizar nuestro trabajo y que los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren.

“Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas.

“En lo que va del año, cinco periodistas y comunicadores han sido asesinados en todo el país. “Por ello, para que no sean olvidados, se hizo un pase de lista en su memoria.

No se escatimarán recursos para resolver crímenes contra el gremio

Sobre esta ola de inseguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que los crímenes contra periodistas no quedarán sin castigo porque la directriz presidencial es de cero corrupción y cero impunidad.

En la conferencia del primer mandatario, , la funcionaria federal señaló que no se escatimarán recursos y se garantizará que no se intente inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios.

“Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa, profesionalismo y compromiso. Detendremos a los verdaderos responsables”.

Al expresar su solidaridad con las familias, amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación, Rosa Icela Rodríguez refrendó el compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la libertad de expresión.