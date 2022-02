En el gobierno federal ya “no hay ladrones”, asegura López Obrador

“Irregularidades detectadas por la ASF se irán aclarando”

Tras darse a conocer por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) posibles actos de corrupción y daños al erario en las obras insignia de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se irán aclarando estas irregularidades.

El titular del Ejecutivo federal aseguró en su mañanera que en el gobierno federal “no hay ladrones” y sacó un pañuelo blanco al señalar que en el gobierno federal no hay corrupción y “ya no es el tiempo de los gobiernos pasados”.

El mandatario sostuvo que en México ya no hay corrupción ni colusión entre el crimen y entidades gubernamentales que permitan el desfalco a la administración pública federal, no obstante, acusó que los grupos conservadores del país utilizan los informes de la ASF para tratar de golpear la credibilidad de su gobierno en el combate a la corrupción e impunidad.

“Se van a ir aclarando todas irregularidades que, según la Auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública, así es siempre. Se audita todo y se empieza a aclarar, recuerden que cómo llegaron la Auditoría Superior de la Federación, que el Aeropuerto nos había costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco, 300 mil millones y tuvieron que aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya teniendo compromiso con el gobierno anterior.

“Entonces todavía eso es preliminar. Desde luego lo usan nuestro adversarios, los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo, no, ya no operan, hablando en lenguaje de seguridad y en la delincuencia de cuello blanco, porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada (en el informe de seguida mensual), pero antes operaba ‘El Chupacabras’, ‘El Diablo’, ‘Don Equis’, etcétera, con impunidad, ahora ya no, no somos iguales, en este gobierno no hay ladrones”, dijo.

AMLO alienta a que FGR investigue a su hijo

Sobre el caso del José Ramón López Beltrán y luego que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción relacionada con los contratos que Pemex ha entregado a la empresa petrolera Baker Hughes, así como con la renta de una casa que en Houston, Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay ningún problema, que se le dé curso y llamó a su hijo mayor a que responda.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal recomendó a su hijo mayor y su esposa que no presenten denuncias, “ellos no”.

Acusó que las constantes denuncias son parte de una campaña de desprestigio que busca debilitar al gobierno y en especial a él, porque si sigue contando con el respaldo de la mayoría de la población y sus opositores “no van a poder regresar” a sus privilegios. “No tengo información, pero en el caso que se abrieran la carpeta de investigación no hay ningún problema, todos debemos de comparecer ante la autoridad y el que nada debe, nada teme. Esto ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima del hampa del periodismo según la cual, lo repito y lo seguiré repitiendo, que “la calumnia cuando no mancha tizna”. Entonces arman todo esto para debilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad porque si seguimos contando con respaldo ciudadano -ellos lo saben– no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes, no van a poder regresar por sus fueros, eso es todo.

“Si van a presentar denuncias, que se le dé curso en contra de José Ramón, su esposa, que ellos, si lo desean que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendrá tiempo para gobernar”, dijo.