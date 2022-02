Para coraje de AMLO, el INE es la institución más valorada, por encima de la Presidencia

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Lo dicho, para corajes no gana el presidente Andrés Manuel López Obrador y enterándose de que su hijo mayor, José Ramón López, es investigado ya en Estados Unidos, las opciones se le cierran y, para variar un poco, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, arremetió con los mismos argumentos, tan desgastantes para irse en contra de los periodistas reconocidos que para su disgusto, lo han puesto en jaque, demandándoles que hagan públicos sus sueldos y también en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) instalados ya en la cuenta regresiva de su absurdo ejercicio de revocación de mandato.

“Yo no creo que me vayan a multar por decir que el 10 de abril se va a llevar a cabo un ejercicio democrático como la Revocación de Mandato”, puede que no, pero lo que hace el de Tepetitán, es sin duda una burla porque no tiene un INE a modo, es decir, con consejeros con gran afinidad al partido oficial, dispuestos a complacer en todo a su líder y mecenas.

Lo que más coraje le da a López Obrador es que indudablemente el INE sigue siendo la institución pública más valorada, muy por encima de la Presidencia de la República -que ha destrozado el propio tabasqueño que dice que la cuida mucho-, el Congreso de la Unión y los partidos políticos. Por eso, ahora lo que intenta el inquilino de Palacio Nacional es mermar al Instituto Nacional Electoral, pero no tiene ni la más remota idea de cómo dar un golpe -según él- certero. Hay que recordarle que carece de elementos para eso.

Por su parte y precisamente desde el INE, el consejero Ciro Murayama, informó que el INE cumple en tiempo y forma en cuanto al desarrollo del proceso de Revocación de Mandato pero al mismo tiempo, enfrentando una serie de conductas por parte de servidores públicos que no se están apegando a la veda que impone este ejercicio en el que López Obrador, sólo tirará recursos que deberían de destinarse a otros fines más urgentes.

En diciembre de 2019 -recordó el consejero Murayama- se subió lo referente a las reglas a las que deberían apegarse los funcionarios de esta errada y llamada Cuarta Transformación en cuanto da la Revocación de Mandato al modificarse el artículo 35 constitucional y ratificando que sólo el INE puede difundir la Revocación de Mandato.

Lo raro es que ahora, básicamente los de Morena, se llaman a sorpresa porque tienen que respetar la misma ley que los morenistas aprobaron. Ciro Muayama subrayó que el Presidente no puede ser el sujeto activo de la Revocación de Mandato, en todo caso, es él el objetivo.

A López Obrador se le ha conminado a que deje de estar violando la veda electoral de cara a la tan llevada y traída revocación e incluso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares del pasado 15 de febrero del INE, así que las declaraciones posteriores de López Obrador, al que no le importa la veda, podría llevar a que el propio Tribunal analice si el tabasqueño está siendo objeto de alguna sanción

No hay que olvidar que la actitud de los funcionarios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, con su actitud, están poniendo en serio riesgo las 6 elecciones a nivel local que se realizarán este año.

Es un hecho que los actuales servidores públicos tendrían que tener un mínimo de coherencia democrática, en cambio, lo que persiste es un autoritarismo muy característico de esta errada y llamada Cuarta Transformación, que como signo tiene una falta total de compromiso legal y democrático.

Municiones

*** Todo indica que en el Congreso de la Unión, ahora el partido que se ha convertido en el cacha-legisladores es ni más ni menos que Movimiento Ciudadano. La muestra más reciente de ello se dio ayer, cuando el líder del partido naranja, Dante Delgado, sumó a sus filas a Rocío Banquells, que en este movimiento, dejó las filas del PRD, instituto político que por lo que se ve, en el breve plazo podría quedar reducido a cenizas. Sin duda, el líder nacional del MC se siente fortalecido porque tienen a dos gobernadores, el de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; y el de Nuevo León, Samuel García, y su conocido “fosfo fosfo”. Delgado Rannauro le dio la bienvenida a la también actriz y cantante y dijo: “Celebro enormemente que por las coincidencias que se han podido construir con la bancada naranja, haya tomado de manera muy reflexiva y con mucho tiempo de análisis, la decisión que hoy compartimos ante la sociedad; es usted un ejemplo de tenacidad, de lucha y de congruencia, por eso le decimos, que llega a un espacio en el que tiene a verdaderos amigos y verdaderos compañeros”. Por cierto, según se sabe, Dante Delgado hizo todo lo que pudo por mantenerle la candidatura al gobierno de Quintana Roo a Roberto Palazuelos a pesar de que estaba molesto con él por los videos que se filtraron, pero al final, pudo más la presión de sus propios correligionarios.

*** ¿Llegará el día en que finalmente descubran todo el “cochinero”, por decirlo de alguna manera, que se trae Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional del Deporte, (Conade) ? La pregunta viene a cuento porque de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación ahora demanda que la ex corredora olímpica, explique dónde quedó la nada despreciable cantidad de 377.1 millones de pesos. Tiene ya algún tiempo en que circula por los corrillos, no solamente políticos, que la señora Guevara habría hecho despilfarros para beneficiar a sus cercanos, más bien a sus cercanas. Más recientemente, la medallista de plata hizo gala de oportunismo cuando ahora sí recibió al patinador Donovan Carrillo, a quien esta llamada y errada Cuarta Transformación, tampoco le dio apoyo alguno y solo hasta que el patinador artístico hizo un honroso papel en los Juegos de Invierno de Beijing.

*** ¿Qué pensará el presidente López Obrador, de que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, en Yucatán, se volvió a autodestapar para la candidatura de Morena a la Presidencia de la República? El caso es que el senador zacatecano dijo estar en el mejor momento en cuanto a inteligencia y lucidez para convertirse en el sucesor del tabasqueño. No es desconocido que Monreal Ávila representa una voz sensata en medio de tanto conflicto intestino y patadas por debajo de la mesa que se traen en Morena. Al presentar su libro, Las grandes reformas para el cambio del régimen, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta, tuvo entre los asistentes a personajes que militan en la oposición. De hecho, el evento fue organizado por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y entre otros invitados, estuvo el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera.

morcora@gmail.com