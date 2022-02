Marko Cortés y la ausencia de líderes

Augusto Corro

Hace varios meses el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés vaticinó que serían derrotados en los cinco estados en los que habrá elecciones este año, y que únicamente, los blanquiazules ganarían en Aguascalientes.

En el presente año elegirán nuevo gobernador, además de Aguascalientes, en Oaxaca, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.

El dirigente panista declaró en una entrevista que el PAN está unido y fuerte y que van por la gubernatura de los seis estados. Ahora se ignora en qué escenario político se mueve Marko Cortés que ve el cambio en su partido en unos cuantos meses.

Sin embargo, la realidad es que Acción Nacional sigue en la lona desde las últimas elecciones presidenciales; pues pasó a formar parte de los derrotados junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En la alianza con otros partidos, sus únicos triunfos de relativa importancia se registraron en la Ciudad de México, en las elecciones intermedias. De ahí que llame la atención Marko Cortés sobre sus declaraciones optimistas.

Eso de decir que el PAN va por todas las gubernaturas nadie lo cree. Y existen razones para afirmarlo. PAN, PRI y PRD forman una unidad de partidos casi desahuciados. Tres años del gobierno morenista tienen a la oposición política anulada. No ha podido despertar.

Esos opositores ni siquiera han aprovechado que el partido Movimiento Regeneración Nacional siga aletargado. Como si no existiera. Con un apoyo al presidente López Obrador que no se nota. El tabasqueño ha enfrentado los ataques de sus adversarios con puros discursos.

Quizás la casi nula actividad de Morena llevó a Marko Cortés a pensar que las cosas mejorarán para los candidatos panistas que participarán en la próxima contienda electoral, algo que no será fácil.

Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, que era un baluarte del priismo, las “grillas” internas tienen al PRI muy cerca de la derrota. En Oaxaca ocurre lo mismo. En Aguascalientes es relativamente distinto. De ahí que las declaraciones del dirigente panista suenen a chiste de mal gusto.

Por otra parte, la oposición política está desaparecida. Se conforma con simulacros de protesta que no funcionan. Aunque, el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, no quite el dedo del renglón en sus ataques al mandatario tabasqueño.

En su videomensaje semanal, el blanquiazul Anaya hizo un llamado a defender la libertad de expresión y acabar con la violencia. Palabras que así como llegan se desvanecen. Otros opositores, cartuchos quemados, tienen discursos que no llaman la atención.

En esa condición se colocan las declaraciones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón que están en las redes sociales sin pena ni gloria. Le sucede igual al “Jefe Diego” Fernández de Cevallos. Pero esa ausencia de líderes no es exclusiva de Acción Nacional.

Esa falta de dirigentes incluye también al PRI y al PRD. En recientes imágenes de el “Chucho” Jesús Zambrano, presidente del sol azteca, al lado de un candidato, solo lleva a pensar si realmente la presencia del perredista favorece a alguien.

¿Quién con un poco de información va a apoyar a los perredistas que convirtieron a su partido en una extensión del PRI? O el propio PRI que aún no puede sacudirse a su líder, el controvertido Alejandro Moreno.

Esa ausencia de dirigentes es aprovechada por el partido Movimiento Ciudadano que más que partido político parece una agencia de colocaciones de artistas. Así lo vimos en la candidatura de Roberto Palazuelos, que para fortuna de los quintanarroenses no será candidato a la gubernatura.

En términos generales, escasean los líderes políticos y a la oposición le urge conseguir un representante que la active, que se vea que sigue viva.

¿Usted qué opina amable lector?

