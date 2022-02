“¡Estamos hasta la madre!”, gritan… y amenazan con levantarse en armas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No hay en este momento ningún estado, municipio en México que no viva el asedio del narco o del crimen organizado.

Hay lugares, como en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde hasta los vendedores de chicles pagan “derecho de piso”.

Pero lo común es más riesgoso y trágico. Y es que en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima o los del centro del país como Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas poblaciones enteras emigran y lo abandonan todo en medio de una violencia e inseguridad nunca antes vista.

Un día llega a ellos un grupo tirando bala, secuestrando a padres, tíos e hijos y al otro son ocupados por escuadrones contrarios quienes les aplican métodos similares.

Sus centros de producción de fruta, ganado, limón y aguacate, zonas mineras o industriales de por medio, son fuente de saqueos y extorsión. Todos pagan, desde propietarios, intermediarios o trabajadores. Nadie se escapa.

Ese fue apenas una parte del relato de agricultores, líderes campesinos y alcaldes que asistieron al Parlamento Abierto en San Lázaro sobre la reforma eléctrica.

Esa reforma les importaba un pito, lo que querían era encontrarse con diputados a quienes les exigieron escucharlos y comprometerse con ellos a buscar una solución.

Varios legisladores de los 19 que acudieron a ese parlamento abierto, quedaron tan impactados que juraron continuar con esa lucha en contra de la violencia y el despojo.

Uno, incluso, prometió sumarse a un alcalde y varios grupos de agricultores y campesinos de Zacatecas que afirman, que si no encuentran respuesta a sus reclamos, se van a las armas.

«Ojalá que el Presidente (André Manuel López Obrador) entienda que estamos hasta la madre, que, si no nos hace caso el gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se levante en armas», dijo el legislador.

En su mayoría provenientes de comunidades rurales desplazadas por la violencia los de Jerez, Zacatecas, campesinos de la mayor zona frutícola y frijolera de ese estado, relataron:

«… entran, nos balean nos secuestran y matan, y nos obligan a huir de nuestras tierras y casas, las ocupan, las saquean, las destrozan ¡y todavía tenemos que seguirles pagando la luz!…

Vocero improvisado de los jerezanos, uno de ellos prosigue:

«Somos 14 comunidades ahorita completamente desplazadas, ahorita nos reunimos con el presidente (municipal) para ver si puede lograr que se les quite a esos poblados la luz eléctrica porque ya no estamos ahí, tenemos un año fuera, ahí ya no hay habitarlas, y nos sigue llegando el recibo de la luz, ¡ y hasta más cara!…

El alcalde de Jerez, Zacatecas, Humberto Salazar, suplica a los diputados atender los reclamos. Los pueblos agonizan y no hay respuesta, se queja.

«No pueden trabajar… la inseguridad es total», subraya.

Y eso ocurre en todos los puntos cardinales de la República.

Un zacatecano en campaña

Frente a estos hechos, Ricardo Monreal ha dicho que el Senado buscará un encuentro de revisión de políticas, acciones y programas del Gabinete de Seguridad donde convergen los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina y los titulares de la Guardia Nacional y otras instancias.

El presidente de la Junta de Coordinación Política indica que es momento de irse a fondo en esa revisión y reorientación del rumbo en seguridad pública en el país.

Ayer, Monreal sin embargo se fue a Mérida, Yucatán a inaugurar un Taller para las Juventudes «10 por México», donde subrayó que las y los jóvenes son esenciales dentro del proceso de transformación política de la nación.

Este taller se realizará en el Congreso de Yucatán y a él asistirán 150 jóvenes quienes recibirán capacitación en materia política, legislativa y parlamentaria.

Acompañado por los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera” y del PRI, Manuel Añove, el zacatecano habló de la importancia en la formación de quienes serán las y los líderes del futuro de México.

Monreal consideró que este tipo de talleres serán un semillero de liberales, progresistas y personas libres en Yucatán y en todo el país.

«Son las nuevas generaciones las que nos van a relevar y queremos que lo hagan las mejores y los mejores», enfatizó.

