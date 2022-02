4T no es gobierno de rateros… ¿de incompetentes?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Robaron en ventiladores e insumos

Si no son corruptos, son ineptos

Miles de millones sin comprobar

Insabi, con más inconsistencias

Llaman a tomar las armas en Zacatecas

Fibra MTY: RSC

Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil

Goethe (1749-1832), poeta y dramaturgo alemán

En este gobierno no hay ladrones, dice Andrés Manuel López, pues ya no operan «el diablo y don x».

La pregunta que asalta ante tal declaración y ante la obviedad de irregularidades en el manejo de la administración pública, que no sólo son evidentes, sino que dejan constancia histórica, es: Si no hay ladrones, entonces ¿qué hay? ¿Incompetentes, improvisados, ineptos, incapaces, inhábiles, torpes, ignorantes, prejuiciosos?

Entonces, la cosa está peor.

Es como ponerse en manos de un tipo que desconoce cómo operar, a que te haga una intervención a corazón abierto… pero en el país entero.

Luego que el auditor de la Federación, David Colmenares, presentara su informe de la cuenta pública federal de 2020, con números espectaculares en donde se aprecia un posible daño al erario por casi 50 mil millones de pesos, el presidente López Obrador, se adelantó a afirmar que «se van a ir aclarando todas las irregularidades».

La ineficiencia de la Cuarta Transformación se evidencia en el manejo de los recursos en la Federación, así como en la toma de decisiones políticas y administrativas, donde no tienen el menor empacho en:

1.- Mantener la transparencia en el otorgamiento de obras. Ya se inclinaron en el cinismo de la corrupción de las asignaciones directas, con lo que se evita los mejores precios, condiciones y calidad en los bienes y servicios que otorgan particulares al gobierno.

2.- El enriquecimiento sin ningún escrúpulo de los nuevos gobernantes de la Cuarta Transformación. Casas en México y el extranjero, cuentas bancarias, vehículos, obras de arte e infinidad de «chucherías» que suman millones, con salarios «republicanos» y más bajos que los del Presidente.

3.- Sólo hay obras icónicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, así como la refinería en Dos Bocas, que se destinan infinidad de recursos, pero con la novedad supremo comandante, que el resto del país, está sumido en proceso de empobrecimiento que se nota en todos los demás servicios que ofrece la Federación así como los gobiernos de los estados.

A todo ello, le sumamos el discurso moralista, anti-liberal y superficial de que en la Cuarta Transformación no hay corrupción, a pesar de todo lo anterior, la ecuación da como resultado que si no hay corrupción, el gobierno está inundado de incompetentes.

No olvidemos que muchos de los puestos de Morena se dieron mediante la llamada «tómbola» en la cual el que tenía suerte, podría cambiar su vida con salarios que nunca soñó.

Se vale soñar, pero no se vale hundir al país en aras de meter a incondicionales que no tienen idea de lo que hacen y a pesar que son ineptos, son corruptos. Ahí están las pruebas.

PODEROSOS CABALLEROS

LÓPEZ-GATELL SE AHOGA EN DATOS DE LA ASF: No se necesita tener un olfato perruno para ver lo que hizo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y su jefe Jorge Alcocer, el titular del ramo, con el manejo de la pandemia. Casi 4 mil millones de pesos, no se encuentran por ningún lado. Además, el Insabi, aquel que inventó el gobierno de Morena para sustituir al Seguro Popular, dejando a millones sin protección en la salud, y que está al mando de Antonio Ferrer, es la institución que depende de López-Gatell, con mayor número inconsistencias en el manejo de recursos. Reitero, o son corruptos o ineptos. Ahí veremos cómo le componen la plana a la 4T.

DESESPERACIÓN EN ZACATECAS, ANTE VIOLENCIA: El diputado por Morena, Marco Antonio Flores, desesperado por la violencia en varias regiones de Zacatecas, amagó con tomar las armas si no hay solución a la crisis en la zona serrana de la entidad; «allá arriba». Salen de Palmas Altas miles de lugareños. No aguantan la violencia cotidiana por la disputa de la región de dos grupos criminales. Realmente grave, la situación que prevalece en la región.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FIBRA MTY: Fibra Mty, que encabeza Jorge Ávalos Carpinteyro, obtuvo la Certificación EDGE Advanced (Excellence in Design for Greater Efficiencies), la cual tiene un enfoque de ahorro de energía, agua y materiales de baja energía incorporada. De esta forma, la fibra se convierte en la primera en alcanzar dicha certificación en México, misma que otorga el Green Business Certification Inc., y promovida por la Corporación Financiera Internacional, brazo de infraestructura del Banco Mundial.

