Daniel Ferrán es un cantante que tiene una extensión vocal de más de 4 octavas lo que le permite cantar en tesitura tanto de hombre como de mujer, por lo que su estilo es bastante interesante, sumado que antes de iniciarse en este mundo musical terminó su carrera de Derecho, lo que le hace un artista bastante peculiar.

VR Music Group es la disquera que está acompañando a Daniel y a Xerónimo Mansur productor musical, presentando su segundo sencillo “Despiértame”, una canción que habla de los sueños, deseos y cosas que desconocemos en un géenero de pop-balada.

Pudimos platicar con Ferrán en una entrevista para DIARIOIMAGEN donde nos contó los detalles de este nuevo sencillo y el inicio de su carrera.

Ferrán explica que “la letra y música es de Xerónimo Mansur, un excelente productor con el que puedo trabajar. El nuevo sencillo habla del temor a perder al ser que más amas en el mundo, está enfocado en una relación de pareja, que podría ser el amor de tu vida, pero, como todavía no he encontrado al amor de mi vida yo lo enfoco más hacia la amistad y experiencias que he tenido de pérdidas de amistades que han sido valiosas”.

El joven cantante cuenta con un EP de 5 canciones, pero por el momento se mantendrá fiel a los sencillos “quiero ir de poco en poco, tomando en cuenta también cómo va fluyendo en este momento la industria de la música”, aseveró.

Daniel está contento por la respuesta que le ha dado su público con este sencillo y comenta “era lo que quería que pasara, pero no lo que esperaba, como soy un cantante que voy empezando, no pensé que fuera a tener tan buena aceptación. No obstante, sí trabajé para que sucediera”.

También nos comentó que encuentra similitudes entre la abogacía y la industria musical. “el ambiente laboral en cualquiera de las dos ramas es pesado y es complicado, aunque la música es más un trabajo libre, que no deja de ser difícil para ir escalando. En mi caso tuve dos retos difíciles al iniciar a cantar, primero confiar en mí, que es algo fundamental en esta carrera y otro que mi papá se decidiera a apoyarme”.

Finalmente, dijo que el sencillo es una historia personal del productor por lo que Daniel se encuentra muy agradecido con él al compartir este tema tan personal.

Puedes disfrutar de “Despiértame” en todas las plataformas digitales, así como seguir los pasos y próximos sencillos de Daniel en sus redes sociales donde lo encuentras como Daniel Ferrán oficial.

Al terminar la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, me encontré con un problema al que varios recién graduados se enfrentan: “No me gusta mi profesión, no quiero ejercer mi carrera”; y fue así como después de 6 meses de servicio social y un año de trabajo voluntario en la Fundación Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. que me encontré sin saber qué hacer de mi vida y con la necesidad de poder encontrarme a mí mismo en un área distinta. Comencé, con mucho temor, mis estudios de canto y actuación a la edad de 24 años en MM Studio, la escuela de la reconocida actriz Patricia Reyes Spíndola, y fue después del primer semestre de carrera, que decidí finalmente darle oportunidad a una parte mucho más humana que descubrí en mí. Daniel Ferrán