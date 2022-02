Los asesinatos de periodistas

Punto por punto

Augusto Corro

En México se registraron aproximadamente un 58% de los asesinatos de periodistas en Latinoamérica de 2012 a 2021, de acuerdo con un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Agregó esa asociación que en México, Brasil, Honduras y Colombia se reportaron 134 asesinatos a comunicadores en el tiempo señalado.

En el caso de México, RSF reportó 81 periodistas asesinados, esto, sin incluir los cinco homicidios cometidos entre enero y febrero pasados.

México fue considerado por la citada asociación, como el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en el mundo.

En días recientes, en ciudades mexicanas, se efectuaron manifestaciones para exigir justicia por los asesinatos de reporteros en diferentes entidades.

En esta ocasión, se solicitó mayor protección a los periodistas por parte de las autoridades. Desafortunadamente la agresión contra los comunicadores continuará.

Los hechos violentos se dieron en ciudades con presencia de los carteles de la droga y caciques políticos.

Además, son sitios donde la población vive flagelada por la inseguridad. Son los propios delincuentes los que se encargan de controlar a los medios de comunicación.

Hay zonas en las que no existen condiciones básicas para proteger a los comunicadores. A lo anterior debe agregarse la actuación de las autoridades que no castigan a los criminales.

Más del 90% de los asesinatos de periodistas se van al archivo. Los victimarios gozan de total impunidad.

Por otra parte, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, compartió su preocupación sobre la ola de violencia que amenaza a los periodistas mexicanos.

En su cuenta de Twitter escribió que se une a quienes demandan seguridad para los comunicadores.

Señaló el funcionario estadounidense que el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes.

“Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, concluyó.

En este espacio informamos de los comunicadores asesinados en lo que va del año: Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo y Heber López.

El presidente López Obrador reprobó el mensaje de Antony Blinken, en el que pidió proteger a los periodistas mexicanos de la situación de inseguridad del país.

Indicó el mandatario mexicano que la petición no es precisa, pues afirmó que no hay impunidad en los casos de asesinatos de periodistas.

“Yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe, lo que él esta sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, eso ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de estado”, concluyó el tabasqueño.

¿Usted qué opina amable lector?

Asesinaron a

conductora de televisión

Fue encontrada sin vida Anahí Michelle Pérez Tadeo, de 29 años, conductora deportiva de televisión en Veracruz.

El cuerpo de la joven estaba en un paraje del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. Presentaba signos de violencia.

Las autoridades capitalinas informaron que el crimen se investigará como feminicidio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la conductora les dijo a los vecinos que iba a comer. Ya no regresó.

El lunes, la conductora fue localizada por elementos del comisariado ejidal de Santo Tomás Ajusco, específicamente a la altura del kilómetro 32.5 de la carretera Picacho Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan.

Agentes de la Fiscalía informaron que el cuerpo estaba cubierto con un cobertor blanco con negro y una toalla con logos de un hotel de la avenida Patriotismo.

La víctima dejó en la orfandad a una niña de cinco años.

