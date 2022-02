Juan Carlos Baumgartner trae “Office as a Tribe” a México

Como arte de spAce

Se encargan de humanizar el futuro de los espacios

Arturo Arellano

Juan Carlos Baumgartner, socio fundador de SpAce cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño de espacios de trabajo y hoy continúa desarrollando metodologías para ayudar a las organizaciones de todo el mundo a crear una cultura organizacional a través de los espacios de trabajo.

De tal manera, que “Office as a Tribe” es el resultado de los estudios que ha realizado SpAce para ofrecer a las personas, mejores lugares para no solo unirse, sino reunirse y sumar, de lo cual Baumgartner nos platicó mas a detalle en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Muchas organizaciones están perdiendo de vista las necesidades de las personas con las que colaboran de ser y sentirse parte de un grupo, parte de una ‘Tribe’. Por ello no dimos a la tarea de buscar la forma de fomentar estos valores a través de los espacios que diseñamos”.

Añadió que “desde que empezó el tema de la pandemia empezamos a trabajar de la mano de muchos clientes para entender hacia dónde iba a evolucionar el espacio de trabajo y algo que quedó claro es que en México debemos acelerar una serie de tendencias que ya existían relacionadas con la tecnología y la forma de trabajar a distancia en el mundo. Nació la posibilidad en México de arrancar de esta forma con el sistema híbrido, con el trabajo de forma remota y la necesidad de una ‘alternative office’ para funcionar de forma optima”.

Reconoció que “es cierto que tuvimos que poner en la mesa varias preguntas ¿cuál es el nuevo rol de los espacios de oficinas? Por ejemplo, una vez que no todos tienen que ir, a partir de eso hemos trabajado, porque las organizaciones se han dado cuenta de que trabajando de forma remota es más efectivo, pueden enfocarse en logros y objetivos, eso es mejor que checar tarjetas y horarios”.

En ese contexto, se dieron cuenta de que la tecnología nos da las posibilidades de trabajar de forma remota, pero de que también hay cosas que la tecnología no soluciona, “por ejemplo, la conexión entre las personas, el aprendizaje social, eso sí se hace más complejo, la la innovación, esas cosas que son más de tenor social y de convivencia. Y nos pusimos a pensar en que la visión ancestral del ser humano lleva al entendimiento antropológico de la estructura social, lo que algunos autores llaman tribus, con necesidades de compartir espacios que en tiempos ancestrales eran la fogata, la cueva, el tótem, espacios lúdicos de aprendizaje y refugios para el crecimiento personal. En cada uno de esos lugares se compartían historias, conocimientos, vivencias y son puntos recurrentes de conexión por la mayoría de los individuos a nivel mundial”.

De tal manera que, el reto era buscar un equilibrio, entre el trabajo remoto y su efectividad, pero también con no perder la conexión entre las personas de un equipo “En la historia de la humanidad, el ser humano ha resuelto ese sentido de pertenencia, de identidad y colaboración, es muy claro, la capacidad que tenemos de construir sociedad es la herramienta más potente para florecer. Por eso llegamos a un modelo hibrido, bien pensado y resuelto, pusimos un equipo interdisciplinario para entender los mecanismos y dar soluciones, nos dimos cuenta de cómo esos mecanismos de la construcción tribal logran cosas positivas en el ser humano y de ahí surge esta idea, de una oficina tribal”.

Explica que “nuestra propuesta es el regreso al espacio público, pero tendría que estar enfocado a construir una tribu, generar sentido de pertenencia y trascendencia de comunidad. Por ello buscamos un equilibrio, analizamos qué quieres como emprendedor, como empresario y les proponemos, que la oficina debe ser un ecosistema con mayor flexibilidad, al que vas a acudir una o dos veces por semana y que no pueden ser espacios genéricos”.

Sus propuestas son personalizadas y para todo tipo de empresas, pero invitan a los interesados a visitar su sitio web Spacemex.com a fin de conocer los cinco espacios que han diseñado y donde se reproducen estos puntos de encuentro en las oficinas.

Espacio Fuego: Un espacio donde se aprende a contar historias y estas historias que se comparten son las que crean la cohesión en el quipo.

Espacio Totem: En estos espacios los equipos son donde la comunidad vive sus valores y se crea la identidad

Espacio Cueva: Espacios diseñados donde el individuo expresa su singularidad que aporta a la organización.

Espacio Juego: Espacio lúdico donde las personas de se conectan relajadamente.

Espacio refugio: Lugar donde se personalizan las experiencias.

En la actualidad spAce está diseñado espacios con esta visión como: Torre Designo en Bosque Real, Skandia y TecnoParque en CdMx, Hotel Boutique Hilda María en Teotihuacán, Faurecia en Puebla, entre muchos otros.