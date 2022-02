Mike Salazar regresa a la Ciudad de México con “Pos aquí andamos”

Se presentará en el Pepsi Center WTC,

el próximo 12 de marzo a las 20:30 horas

Es conocido como «El Caballero de la Comedia», título que eligió luego que una señora elogiara su comedia blanca, y desde entonces supo ese era el tipo de humor con el que conquistaría a su público que lo aplaude de pie tanto en México, Estados Unidos, Canadá y demás países

Isabel Violeta

Mike Salazar, comediante de Santiago Nuevo León, conocido como “El caballero de la comedia”, por no abusar de las groserías en sus show y rutinas, se ha presentado en El Unicornio Aazul de Monterey, en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Guatemala y en esta ocasión regresa para presentarse en la Ciudad de México, en el Pepsi Center WTC este 12 de marzo a las 20:30 horas con su show “Pos aquí andamos”, un espectáculo familiar.

El comediante ofreció una conferencia de prensa en el mismo recinto donde se presentará próximamente para darnos los detalles del show y platicarnos un poco de cómo llevó esta pandemia.

“La gente puede divertirse con la comedia, no sólo yendo al teatro, los comediantes ya tenemos muchas plataformas en las que subimos contenido, a mi me pegó mucho el tema de la pandemia, hasta pensé en dejar la comedia, porque después de tener 8 años de buena racha, nos cortan de tajo; fue una crisis emocional y un bloqueo creativo grande, somos como una alternativa, siento que servimos inconscientemente a personas que están en depresión, nos toca ser la mejor cara y hacer que los seguidores se olviden de lo malo, no me voy a rendir porque tengo muchas personas que me apoyan.”

Reconoció que incluso “voy a terapia y me ayuda mucho, y no me da pena decirlo, como que también fui instructor de zumba y comediante al mismo tiempo, me esfuerzo al doble, perdí seguridad en la pandemia, por eso digo que estoy enjaulado.

Siento que a mis las malas palabras se me oyen mal, respeto a mis compañeros, que lo hacen, pero o me inspiro y crecí viendo a JoJoJorge Falcón, Teo González, Gilberto Gless, y quisiera que mi carrera fuera tan larga como la de ellos”.

También confesó que “me encantaría intentarle a la cantada, me gusta mucho el norteño, de hecho tengo varias canciones en YouTube una con mis amigos Los rojos que se llama ‘No hay pedo, hay peda’, y otra canción con Pepe Elizondo, Jaír Alcalá, Alex Mier & Pliego V. que le dediqué a mi papá llamada, ‘A usted, Señor’ y que es muy emotiva”

Sobre el valor que le dan a los comediantes, comentó, “de un tiempo para acá empezamos a escuchar mucho el Stand Up, pero desde Adal Ramones y otros ya existía, pienso que el chiste lo hace quien mejor lo cuenta, no quiere decir que sea mejor que otros, porque también he usado chistes de los que me han inspirado, empecé imitando a Gilberto Gless, imitando a Arjona, pero el título es comediante, me considero comediante al fin de cuentas, hacemos reír”.

Después de 14 años de carrera Mike Salazar se describe como alguien mejor que ayer, pero enjaulado, “definitivamente, soy mejor que el de ayer y de alguna manera enjaulado por eso estoy trabajando para que mucha más gente me conozca, soy un Mike enjaulado, pero saliendo adelante, quisiera pisar escenarios más grandes”.

Al terminar sobre el show, adelantó “tendré dos invitados uno es mi hermano Roel Salazar, es mi familia y se ha esforzado mucho, me toca apoyarlo, y el otro será mi amigo Daniel Beltrán; se va a tratar de todo lo malo que me pasó o mas bien nos pasó a todos con esta crisis de salud, obviamente sin caer en vulgaridades, ni faltas de respeto”.

Los boletos están a la venta en taquillas del lugar o en la pagina www.eticket.mx.