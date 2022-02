Lo mejor del teatro musical de Broadway llega a México

“Broadway In The Park”: Un espectáculo único al aire libre hace homenaje a las canciones más entrañables interpretadas por las mejores voces de la escena teatral mundial.

Rocío Banquells, Susana Zabaleta, Carmen Sarahí, y María Penella representan algunas de nuestras grandes voces en un concierto internacional sin precedentes, dirigido por el ganador del Emmy, Lance Horne

Los próximos 7 y 8 de abril, lo mejor del Teatro Musical de Broadway llegará a México con un espectáculo único al aire libre, en el teatro Ángela Peralta, con el objetivo de traer una propuesta diferente a la escena del entretenimiento cultural.

Por primera vez las estrellas de Broadway cantarán en un escenario nacional acompañados por estrellas de nuestra comunidad teatral en un concierto inesperado: “Broadway In The Park”: un espectáculo con la unión entre Nueva York y México, en donde se interpretarán temas clásicos de los más grandes musicales de Nueva York en dos idiomas con un elenco formado por estrellas como Carmen Sarahí (Anita la Huerfanita, Frozen I y II, Selena); Nia Drummond (American Idol, ganadora del Grammy ha cantado con Sir Elton John, Bette Midler y Billy Joel, por nombrar algunos); Génesis Collado (Over Here!m, Reefer Madness, and Mary & Max, parte de Women of Color on Broadway); Diego Medel (RENT, Jesucristo Superestrella, Hoy no me puedo levantar); Héctor Berzunza (Terapia, Casi normales, Mañana); Alice Ripley (Next to Normal, American Psycho, Sunset Boulevard, Bathsheba in King David, Los Miserables), la dos veces ganadora del Premio Metro, María Penella (Ana Frank, Anita, la huerfanita, El hombre de la mancha, El hotel de los secretos, Te acuerdas de mí), y toda la experiencia sobre el escenario de la cantante Rocío Banquells (Vaselina, La novicia rebelde, Godspell, Evita y más); Robin de Jesús (Hamilton, In the heights, The boys in the band, Tick, Tick.. Boom!), sin dejar de lado la invitación a Daniela Rodríguez, estudiante de teatro musical en los Estados Unidos.

A estos enormes talentos se les suma la dirección de Lance Horne, compositor, pianista, cantante y director musical ganador de un premio Emmy®; quien cuenta con múltiples apariciones en escenarios como el Carnegie Hall, la Sydney Opera House, el Lincoln Center y el West End de Londres.

Broadway es, junto con el de West End Theatre de Londres, el circuito supremo del planeta en lo que al teatro se refiere, y es también en la gran manzana que temas emblemáticos de clásicas obras salen de los teatros para ser interpretadas en espacios como Bryant Park, donde cada verano el público puede disfrutar de grandes actos en vivo.

El teatro Ángela Peralta ubicado en el corazón de Polanco, será el lugar en el que canciones como Circle of Life, del Rey León, Habanera, de Carmen, Your Song, de Moulin Rouge y The Music of the Night, de El Fantasma de la Ópera, entre muchos más, serán interpretados por las mejores voces del teatro de Nueva York y México el 7 y 8 de abril en la CDMX.

Cabe destacar que “Broadway in the Park” es posible gracias a la colaboración entre Grupo Vallas, empresa líder en publicidad exterior en México y LATAM y MAKKEN, una de las agencias más destacadas en la industria creativa que se unen para hacer realidad este espectáculo original produciendo y generando plataformas culturales nuestro país y a nivel internacional para presentar al público mexicano un espectáculo musical de primer nivel con la finalidad de promover y apoyar la recuperación en las actividades de entretenimiento, económicas y presenciales que se vieron fuertemente afectadas debido a la pandemia de COVID-19 para recuperar el espacio público.

Los boletos para “Broadway in the Park” están ya a la venta a través de Boletia.