Ucrania, negociación y armas

Desde el portal

Ángel Soriano

Entre los anuncios de envío de armas de Estados Unidos y Alemania y de aceptación de negociaciones, sigue la tensión mundial por la invasión rusa a Ucrania que, de acuerdos a informaciones del Kremlin, Vladimir Putin puso en alerta máxima a sus tropas por el endurecimiento de las sanciones económicas de las potencias integrantes de la OTAN y el cierre del espacio aéreo a aeronaves rusas.

El aislamiento y rechazo mundial al país invasor es, sin duda, medidas efectivas porque afecta la economía y la convivencia internacional y va en detrimento de la comunidad rusa que, puede o no estar de acuerdo con la decisión de su gobierno, pero las consecuencias repercuten en su economía y en sus actividades sociales y familiares.

Esta situación ha hecho que Ucrania también esté dispuesta a entrar en negociaciones y todo parece indicar que van por ese rumbo ante la reacción mundial de rechazo a una nueva guerra y las afectaciones a su país por la destrucción militar y el aumento de bajas, tanto en militares como en civiles que, a pesar de estar dispuestos a defenderlo, sufren las consecuencias.

El presidente Biden señala que una injerencia decisiva de su país por la vía armada originaría una Tercera Guerra Mundial, por lo cual se inclina por las sanciones económicas de corto y largo plazo, aunque este domingo su administración anunció que daría asistencia económica a Ucrania para la adquisición de armamento para su defensa ante el ataque ruso. Se espera una salida civilizada al conflicto.

Turbulencias

Denuncia AMLO manipulación

Durante el recorrido por Palacio Nacional con los reporteros que cubren la fuente presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró lo que siempre ha dicho: Una vez que concluya su periodo constitucional se alejará del espacio pública, no aceptará nuevos cargos ni participará en actividades políticas y ni siquiera impartirá conferencias al considerar que ha cumplido la etapa que le ha tocado vivir, pero no ha dicho que ahora que sienta cansado y que ya no aguanta más. Efectivamente, después de una gran trayectoria como dirigente social y jefe de Estado, tiene derecho a retirarse a la actividad privada, pero no de hacerlo ya, pues está en pleno ejercicio de sus funciones y sentando las bases para lo que considera es su proyecto nacional para el país. En algunos sectores se interpretó esto como que se siente cansado y ya no aguanta las críticas, que son muchas, y que piensa retirarse lo cual está alejado de la realidad. La rapidez de las comunicaciones y el manejo distorsionado de la información así como la tendencia a manejar de manera sesgada la información que incumbe al gobierno federal, origina esto tipo de distorsiones que, afortunadamente, son aclaradas… En tanto, sigue al alza la violencia en diferentes regiones del país dominadas por el narcotráfico sin que ninguna instancia gubernamental encuentre la forma de devolver la tranquilidad a miles de familias que han tenido que abandonar su lugar de origen ante la terrible ola de violencia que impera en esas zonas, y que hace que nuestro país sea comparado con Ucrania en el mismo nivel de destrucción que sufre. Lo mismo la impunidad y la corrupción que van de la mano y que constituyen la principal lacra del país. Mandos policiacos van y vienen, cambios de uniformes y de logotipos, igual, la violencia sigue imponiéndose lo mismo que la corrupción y la impunidad, sin que se encuentre remedio. Ojalá y este problema fuera una prioridad para la IV-Transformación que ha fallado en lo elemental: Dar paz y tranquilidad a la población para su desarrollo de sus funciones como sociedad.

