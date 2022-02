Instituciones financieras abusan de adultos mayores

La diputada perredista, Gabriela Sodi Miranda, propuso que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), supervise que las instituciones financieras cuenten con protocolos y personal especializado, vía remota y presencial, que proporcionen información y orientación (conveniente) a las personas adultas mayores.

Los problemas y violaciones a los derechos que padece este sector de la población derivan de conversaciones telefónicas o visitas dentro de las instituciones, tanto bancarias como de las que brindan servicios, que no toman en consideración sus características particulares y no cuentan con personal capacitado para atenderlas.

De acuerdo con cifras de la Condusef (dadas a conocer por la legisladora) señalan que entre enero y julio de 2021 las personas mayores a 60 años presentaron 24 mil 436 reclamaciones ante la dependencia contra la banca múltiple, de las cuales 64.7% están relacionadas con un posible fraude. La estafa virtual es de un 25.8 por ciento.

Entre los motivos destacan: los consumos no reconocidos con 40.6%, cargos no reconocidos en la cuenta 8.6%, transferencia electrónica no reconocida 8.1%, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida 8%, y solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada 6.7 por ciento.

Por estas razones, la iniciativa que adiciona el artículo 59 Bis 2 a la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, precisa que, en todo caso, la Condusef brindará atención preferente a este sector.

También adiciona el artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de que la Profeco supervise que los proveedores cuenten con protocolos y personal especializado, por vía remota y presencial, para que proporcionen información a ese sector, brinde atención preferente y genere mecanismos para la protección de sus derechos.

Sodi Miranda expuso que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas y establecer programas para asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras de instituciones públicas y privadas cuenten con protocolos, infraestructura, mobiliario y recursos humanos.

Quejas contra aerolineas; aumentan tarifas

En la búsqueda de proteger los derechos de los usuarios de aerolíneas comerciales que se aprovechan de los vacíos legales para incrementan sus tarifas de manera dolosa, el diputado Armando Reyes Ledesma (PT) impulsa reformas a las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor.

En este contexto, se debe facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que conozca de las controversias, quejas e inconformidades que los pasajeros presenten contra las aerolíneas y actúe dentro del marco de sus atribuciones.

Reyes Ledesma dijo que con cambios a diversas disposiciones de las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor, también busca que los pasajeros con discapacidad, sin pago de ninguna tarifa, puedan ser acompañados de un familiar hasta en tercer grado mayor de edad que los auxilie, por lo que el concesionario o permisionario estaría obligado a expedir sin costo alguno a favor de dicho familiar el boleto y pase de abordar.

Situación similar establece para el pasajero mayor de edad para que pueda llevar a un menor de hasta seis años de edad descendiente por consanguinidad de primer grado en línea recta a su cuidado o tutoría, el cual contará con derecho a asiento contiguo y franquicia de equipaje.

La propuesta, enviada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión, señala que el incumplimiento de lo anterior ameritaría revocación del permiso o la concesión.

También plantea eliminar la fracción que establece que en caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o permisionario podrá ofertar una tarifa preferencial en beneficio del pasajero.

La Profeco deberá implementar, administrar y operar módulos digitales en los aeropuertos del país para que exclusivamente los usuarios del servicio aéreo puedan formular sus inconformidades y quejas en contra de los concesionarios o permisionarios, a efecto de iniciar las carpetas de investigación correspondientes y su seguimiento respectivo.

A pesar de ser uno de los servicios con mayor número de legislaciones y regulaciones a nivel mundial, en México aún hay un gran margen de vacíos legales para la prestación de este servicio, lo cual las aerolíneas aprovechan para incrementar los precios de insumos y tarifas de manera dolosa y ventajosa perjudicando a los usuarios.

Destacó que si bien la legislación nacional ha permitido a las aerolíneas fijar tarifas para la prestación del servicio de transporte aéreo, han abusado reiteradamente del denominado “principio de libertad tarifaria”, lo que ha devenido en situaciones desagradables para los usuarios, disgustos, retrasos en vuelos y, por supuesto, gastos no contemplados para los mismos.

