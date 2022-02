La aprehensión de Del Río Virgen, muestra una justicia podrida que no terminará de irse: Ricardo Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Impulsor reciente de una reforma al sistema de justicia con profundas transformaciones a las estructuras y procedimientos de la Suprema Corte, la Judicatura y la poderosa red de ministros y jueces federales en el país, Ricardo Monreal no sólo es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría parlamentaria de Morena en esa cámara, sino doctor en Derecho Constitucional y catedrático en esa área en la UNAM y como tal, no oculta que va contra su propia estructura y formación profesional y política la existencia de sistemas de justicia como el de Veracruz, sometidos todavía a consignas del gobernador, en este caso el también morenista Cuitláhuac García, para perseguir y encarcelar a opositores políticos o para encarcelar a ciudadanos que no se someten a extorsiones y asaltos desde la autoridad.

Monreal, único precandidato abierto y actuante a la presidencial de 2024, intentó de nuevo infructuosamente ver y hablar con el maestro José Manuel del Río Virgen, secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, quien fue detenido el 24 de diciembre de 2021 y desde entonces retenido ilegalmente en el penal de Pacho Viejo, Veracruz.

Desde las puertas de este penal, el sábado anterior el zacatecano reiteró que él no se cansará de ir contra la injusticia y la arbitrariedad y menos aún contra el autoritarismo mostrado desde el poder en Veracruz.

Al fin doctor en Derecho, dijo confiar en que la justicia federal no sólo declarará inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad mediante el cual se mantienen en prisión en Veracruz a más de mil ciudadanos inocentes.

Desde ahí, Monreal dijo:

«Aquí estoy de nuevo, en Pacho Viejo, Veracruz, en donde se encuentran privados de su libertad muchas personas inocentes… seguiremos luchando para que ellas y ellos, detenidos injustamente, puedan recobrar su libertad.

«No vamos a abandonar la causa. Nunca nos pondremos de lado del autoritarismo. Estaremos siempre con quien sufre, al lado de las personas desvalidas, al lado de las personas perseguidas políticamente, por eso estamos aquí para darles aliento a estas mujeres y a estos hombres así como a sus familias

«El próximo lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reunirá para resolver la constitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Confío en que este alto tribunal declare la inconstitucionalidad de los actos del poder legislativo local para que con ello, y aplicando el principio de retroactividad, puedan recobrar su libertad las personas que fueron acusadas de cometer este ilícito.

«Aunque desafortunadamente sabemos que se están integrando carpetas de investigación por otros delitos inexistentes para intentar retenerlas en prisión.

«Tengo confianza también en que la justicia federal dará protección y amparo a quienes están detenidos sin justificación, como es el caso del maestro José Manuel del Río Virgen, quien cumplirá 70 días injustamente privado de su libertad y sometido, vilipendiado, ilícitamente por jueces de consigna -como el juez de control Francisco Reyes, como la fiscal Verónica Hernández – y una justicia local omisa y mediocre que no merece Veracruz.

«Continuaremos luchando. No los dejaremos solos, aunque nos quedemos solos… nunca en su historia Veracruz ha sido indiferente frente a la inequidad… no sé cuánto tardaremos, pero estoy seguro de qué, juntos, haremos que la justicia se imponga».

Evidentemente que no lo explicitó, pero es obvio que con su insistencia por encabezar la defensa de quienes hoy sufren cárcel por la aplicación de una justicia torcida que opera bajo consigna del poder político, Monreal va, como aspirante a Palacio Nacional en 2024, tras una limpia a fondo de los remanentes de un sistema de justicia podrida.

