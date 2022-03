Riesgo nuclear

Ángel Soriano

A pesar de la disposición de Ucrania de entrar en negociaciones con Rusia, todo parece indicar que el riesgo de una nueva confrontación bélica en la disputa del mundo está en riesgo, ante la alerta nuclear decretada por el presidente Putin en respuesta al aislamiento económico al que fue sometido su país y las protestas mundiales por la invasión a Ucrania.

El mismo presidente Biden ha indicado que una injerencia militar en la zona de conflicto significaría el inicio de la Tercera Guerra mundial, por lo que se inclinaba por imponer sanciones comerciales y financieras el belicoso Putin y mantener la puerta abierta a un acuerdo que aleje una nueva confrontación que ponga en riesgo a la humanidad.

Zelenski, presidente ucraniano, confirmó su disposición -aun con reservas-, con Rusia y se disponía a formar una delegación de su país que iniciaría pláticas con los rusos “para evitar que se diga que no se buscó un entendimiento”, pero condicionada al respeto a su país y a la salida de las tropas. Y pese a que se ve de lejos que haya acuerdos, es posible evitar una nueva conflagración.

Rusia está prácticamente aislada, en tanto el mismo presidente Putin insiste en mantener su actitud belicosa “en respuesta” a las agresiones del mundo occidental, sin reparar en que fue él el que interviene de manera absurda en Ucrania al tratar de retener a un país que está dispuesto a mantener su libertad y su soberanía. El mundo va pues en el filo de la navaja.

Turbulencias

Doce cambios con Murat

En menos de 72 horas el gobernador Alejandro Murat consumó doce cambios en su gabinete legal y ampliado en igualdad de género: 50% hombres y 50% mujeres, destacando entre ellos una hermana de Yalitzia Aparicio, como titular de Asuntos Indígenas y la mudanza hacia la CDMX del ex fiscal y ex titular de Bienestar, Rubén Vasconcelos Beltrán, que de esa manera se le protege de las inconformidades de las víctimas de la injusticia durante su gestión y también del reconocimiento al veterano priista Heliodoro Díaz Escárraga, que fue impulsado como precandidato a gobernador y ahora recompensado como coordinador de asesores. Ocurre esto en pleno litigio electoral en Morena por la candidatura al gobierno del estado que disputan la senadora Susana Harp y el senador con licencia, Salomón Jara, que mantiene expectante a los electores entre si la gubernatura la retendrá el PRI o la ocupa Morena. Es efervescente la actividad política en la entidad… En tanto el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, enfrenta una nueva andanada al ser acusado de extorsión de Estado por el acaudalado abogado Juan Collado, ligado a poderosos litigantes, líderes sindicales y empresarios de gran poder económico que en alianza combaten la IV Transformación. Es obvio que tras la acusación al hijo de afamado periodista hay intereses políticos y económicos que tendrán que aclararse, de lo contrario ocurrirá lo mismo que con la “casa gris” de Houston de Juan Ramón López Beltrán, que lejos de ser aclarado provocó mayor confusión… El canciller Marcelo Ebrard ha actuado con oportunidad en el caso de los compatriotas residentes en Kiev para auxiliarlos oportunamente y facilitarles la salida de la zona de conflicto, en una acción coordinada con la red diplomática de nuestro país. Son varias las intervenciones del canciller que han demostrado la eficiencia en el manejo de asuntos exteriores en los que nuestro país ha otorgado asistencia consular oportuna para salvar vidas ante conflictos políticos o de cualquier índole.

