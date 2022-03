“El viento en un violín” refrescará al Teatro Milán

Este 2 de marzo, gran estreno

Comedia negra con las actuaciones de Mercedes Hernández, Mahalat Sánchez, Assira Abbate, Roberto Beck, Ari Sacristán y Daniel Mandoki

Arturo Arellano

Mujeres que se aman buscando desesperadamente un hijo; madres con hijos, desesperadas por asegurarles la felicidad; hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar; historias de seres buscándose la vida y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite; esa es la premisa de “El viento en un violín”, del argentino Claudio Tolcachir, que se presentará por primera vez en México, bajo la producción de Ana Kupfer y Eloy Hernández.

La puesta en escena se podrá disfrutar en el Teatro Milán, bajo la dirección del multipremiado director, actor y dramaturgo Cristian Magaloni; y con las actuaciones de Mercedes Hernández, Mahalat Sánchez, Assira Abbate, Roberto Beck, Ari Sacristán y Daniel Mandoki, éste ultimo quien nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Es una obra que se burla un poco de la sociedad como la encontramos ahora, es una obra que toca temas importantes, como lo es la familia, los temas del abuso; es un texto que circula alrededor de seis personajes que viven al límite de la cordura y todos desesperadamente buscando pertenecer a algo”.

Sobre Darío, su personaje dijo “es muy complejo, me ha costado trabajo, pero es de esos que tienen también paradojas y ‘carnita’ muy sabrosa para un actor. Es un personaje que de alguna manera es el rarito de la sociedad, que por ser diferente es excluido, es inteligente, pero socialmente inhábil, un personaje apático, que no tiene ambición en la vida, su pasión por la vida es que lo dejen no hacer nada y con eso está contento, hasta que se enfrenta a una situación que lo obliga a salir de su zona de confort”.

En el mismo sentido añade “es codependiente de su mamá, pero a la vez es muy sensible, el mensaje con este personaje es que la gente que vemos como raros o distintos, en realidad son sensibles e inteligentes y al burlarnos de ellos, no les hacemos bien, ellos se dan cuenta, tenemos que abrazarlos”.

Reconoció que siempre hay algo con lo que te identificas en este texto “a nivel de sensibilidad me encontré con el personaje, en algunos momentos también me he sentido diferente, mi cerebro no circula de la forma normal en que circulan los de todos hoy en día. El sentirte distinto, no encajar en una sociedad o cultura, es algo con lo que muchos se van a poder reflejar”.

Al ser un texto de comedia negra, advierte que “se enfoca en burlarse de temas incómodos, no sé qué tanto se va a reír la gente o se van a incomodar, pero ese tipo de comedias me gustan porque si te ríes te cuestionas porque te da risa y si te incomodas también te preguntas por qué te incomodas, es un ganar-ganar, para poner a pensar a la gente. Ahora es muy emociónate regresar, es la primera vez que me vuelvo a subir al escenario en un teatro con público presencial desde que empezó la pandemia, obviamente está la adrenalina a full”.

Finalmente, adelantó que además de la obra de teatro “Ahorita traigo otro proyecto cinematográfico que se estrenará en julio o agosto, es terror psicológico, se llama ‘Presencias’, donde también actúan Alberto Ammann, Armando Hernández, Yalitza Aparicio, entre otros, bajo la dirección de Luis Mandoki. Es una película que se tiene que ver, realmente se puede volver cine de culto mexicano, es un guion escrito a la perfección y con un elenco de primera calidad, no es el clásico horror al que nos acostumbramos, este es psicológico, que te tiene al borde de la silla y que al final te deja pensando”, concluyó.

“El viento en un violín” se presentará los miércoles del 2 de marzo al 18 de mayo a las 20:45 horas en el Teatro Milán. Actualmente, hay una preventa con el 30 por ciento de descuento, los boletos están disponibles en Ticketmaster y taquillas del teatro