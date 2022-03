Una errada 4T pone fin a “Escuelas de tiempo completo”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Ahora Delfina Gómez no va a llevar dineros a Morena?

Una verdadera vergüenza; de pena ajena este otro gravísimo error más de esta errada y llamada Cuarta Transformación que ahora y para poder allegarse de más recursos, han anunciado la cancelación del programa “Escuelas de tiempo completo”, lo que afectará directamente a madres de familia que contaban con una opción para poder salir a trabajar con la seguridad de que sus hijos estaban bien cuidados en la escuela.

Y fue la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que, a propósito, carga sobre sus espaldas importantes pendientes en cuanto a la comisión de un delito electoral, precisamente por haber allegado a Morena importantes recursos, o sea, lo que se conoce como “pase de charola voluntariamente a fuerzas” y anda libre, como si nada hubiera hecho o como dice su jefe, como si tuviera la conciencia tranquila. Retomando, pues fue la titular de la SEP la que anunció en el gustadísimo “stand-up” mañanero la desaparición de dicho programa fundamental.

Ahora bien, la ex alcaldesa de Texcoco anunció que los recursos que supuestamente se ahorrarán con esta errada decisión, se destinarán a mejorar la infraestructura en diferentes planteles educativos. ¿Qué esta vez la flamante funcionaria no va a llevar esos dineros a las arcas del partido oficial?, ¡qué raro!

Igualmente se supone que era un reclamo general -y así lo explicó la flamante titular de la SEP- arreglar escuelas a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en las comunidades más marginadas, que por la pandemia de Covid-19, quedaron prácticamente abandonadas y lentamente derruidas.

Durante su estancia en Palacio Nacional, la maestra Gómez, ahora sí que “descubrió el hilo negro” al decir que la conclusión de este programa, “… puede causar inquietud y por qué no, alguna molestia, pero me sorprende mucho el que se comente que no se ve el beneficio del programa ‘Escuela es nuestra’… A veces no se ve porque no está en la capital, porque no está en los lugares donde generalmente estamos de manera más directa…”.

En este punto, habría que recordarle a la señora secretaria, que es ella la que no ha estado “de manera más directa” en la política educativa del país, en lo que sería su trabajo, por estar más preocupada por quitarse la etiqueta de haber infringido la ley electoral. Además, la titular de la SEP no ha presentado ninguna alternativa a los afectados y afectadas

MUNICIONES

*** No deja de llamar la atención de que pese a que el mundo impone sanciones económicas a Rusia, por las delirantes acciones del presidente Vladimir Putin, Andrés Manuel López Obrador anuncia voz en cuello que México no hará eso, al contrario. En fin, pero lo que no tiene desperdicio es que el tabasqueño haya recibido ayer por espacio de poco más de dos horas ni más ni menos que al líder nacional de su partido, Mario Martín Delgado, así como a la siempre distinguida y bien presentada secretaria general de dicho instituto político, Citlalli Hernández, que esperemos no se haya caído al caminar por Palacio Nacional, la humilde morada de López Obrador. Uno de los temas que se supone que abordaron fue el conflicto en Ucrania. Aquí la pregunta es más que necesaria: ¿qué le pueden aportar estos dos personajes al presidente que ya de por sí maneja de manera por demás errónea e inconsistente la política internacional? Mejor se hubieran inventado otro pretexto. Lo que en realidad abordaron el presidente y sus cercanos, fue el tema de los cada vez más radicales conflictos internos que vive Morena, donde un día sí y al otro también, las diferentes “tribus” que lo conforman, se meten el pie, sobre todo ahora de cara a la revocación de mandato así como a las elecciones que este año habrá en seis estados. Sobre la controvertida reforma eléctrica, está más que visto que los de Morena no han podido cumplir las instrucciones dictadas “por el dedito” de López Obrador

*** ¡Qué pena que tanto en Palacio Nacional como en Michoacán y su flamante gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, siguen más que hechos bola con el asesinato de alrededor de 17 personas en un velorio. Quizás hubo regaños en la humilde casa presidencial, el caso es que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, apareció por la mañanera para dar detalles de este sangriento hecho, que tuvo lugar en un país donde se supone que ya no hay masacres. En términos generales, el subsecretario Mejía dijo que no puede acusarse de fusilamiento porque no hubo acción sincronizada, sino un enfrentamiento. Otra brillante aportación que hizo el funcionario fue que no se puede decir exactamente cuántas personas fueron asesinadas porque los propios sicarios se encargaron de limpiar y lavar la escena donde se cometió este crimen. Enfático, Mejía Berdeja informó que se trató de una posible venganza entre grupos delincuenciales “donde hay intereses de carácter familiar”.

*** El manejo de este expediente ha sido pésimo por parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación. El alcalde de Marcos Castellanos, Michoacán, Jorge Luis Anguiano, donde se llevó a cabo la masacre, de plano, ni caso le hacen, pese a que él ha puesto a la disposición de las autoridades federales todas las facilidades posibles. De entrada, no lo convocaron a la reunión sobre este hecho y para rematar, no le informan de absolutamente nada siendo que él sería uno de los más interesado en que esta masacre se resuelva. Todo lo anterior lo único que revela, es que no existe coordinación alguna en los tres niveles de gobierno. Efectivamente y como el propio alcalde Anguiano lo señaló, con esta desinformación que maneja esta errada y llamada cuarta transformación, todos los municipios están desnudos, amén de que a final de cuentas a qué le abona a la investigación que esté basada en meras especulaciones.

*** Y si nos atenemos al tipo de respuestas que da López Obrador como aquella de que el Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), se debería de cambiar el nombre para no afectar a Jalisco, pues todo apunta a que el de Tepetitán es que politiza todo aquello que no lo beneficia. Por eso llamó “cinicazo” al ex presidente Felipe Calderón, para culparlo de esta situación, a lo que el michoacano respondió por las “exbenditas redes” que “lo realmente cínico es mandarle abrazos a los delincuentes”. Pues el inquilino de Palacio Nacional va a decir que es culpa de sus adversarios la balacera registrada ayer en Caborca, Sonora, donde tan, pero tan eficientemente gobierna el extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

*** ¡Aguas!, porque Alonso Ancira analiza seriamente presentar una denuncia en contra del “hermano incómodo” del Presidente, y no, no es Pío López Obrador, se trata, ni más ni menos que del exconsejero Jurídico, Julio Scherer, a quien por todos los medios, ha tratado de salvar del lodo. ¡Qué tal!

