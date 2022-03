Extorsión de Estado

Desde el portal

Ángel Soriano

El abogado Juan Collado ha hecho revelaciones presuntamente de su cercanía con el poder que implican acusaciones graves, de ser ciertas, pero en realidad parecen meras argucias con propósitos políticos de desprestigiar a adversarios y de quedar bien con los que ostentan el poder con el objeto de tener privilegios a su condición de acusado por asociación delictuosa.

Desde luego que habría que investigarse y fincarse responsabilidades en caso de que, efectivamente, las instituciones del Estado hayan sido utilizadas con propósitos personales, facciosos o partidistas, como está documentado en algunos asuntos en que, efectivamente, el aparato administrativo fue utilizado para obtener cuantiosas ganancias para particulares y extranjeros.

Reformas a modo a la Constitución y entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras, como es el caso de la minería y el petróleo, la electricidad, los bosques y el agua, son algunas cuestiones que podrían denunciarse y recuperar para la Nación; y castigar a quienes dispusieron de la Nación con fines de lucro, por encima del interés nacional.

Es innegable que el abogado Juan Collado tuvo acceso al primer círculo de gobierno en sexenios pasados, como lo revelan documentos al lado de Presidentes en funciones y poderosos líderes sindicales, pero de ello a que conozca los recovecos del poder es de dudarse, pero debe ser investigado pues sus revelaciones, ciertas o falsas, deben ser esclarecidas.

Turbulencias

Arrecia el conflicto Cuevas-Sheinbaum

La alcaldesa en Cuauhtémoc (PRI-PAN-PRD), Sandra Cuevas, afirma que es víctima de persecución política de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaun Pardo (Morena) y que las acusaciones que le hace de haber secuestrado a tres policías y de haberlos agredido física y verbalmente, carecen de sustento como lo revela los videos en su poder. Lamentó que el aparato administrativo de la ciudad sea utilizado con propósitos políticos y no de servir a la ciudadanía… Y el Congreso de la Ciudad de México afirma que la Constitución capitalina autoriza la creación de nuevas alcaldías y está previsto el reparto del presupuesto de las actuales sin que ello merme el presupuesto ni le arrebate funciones, por lo cual desechan los argumentos de la jefa de Gobierno en el sentido de que sería una nueva carga presupuestal y burocrática. Los enfrentamientos en la lucha partidista por el control de la ciudad siguen en auge… A tono con el resto del país, el Congreso de Oaxaca que lidera Laura Estrada da entrada a la propuesta de una Ley de Protección a Periodistas, la cual ha sido propuesta desde hace una década en que ha permanecido en la congeladora. Hasta hoy, que aumentan los crímenes de comunicadores en diversas regiones del país, los legisladores se han dado cuenta de establecer una legislación al respecto. Aunque deberían tomarse medidas más prácticas y efectivas puesto que el aparato burocrático y presupuesto asignado para esas funciones no han dado resultado y sólo ha servido para beneficiar a unos cuantos que han encontrado en este rubro una forma de obtener ingresos… Concluyó el debate sobre la reforma energética y ya con las opiniones recogidas de distintos sectores de la sociedad, el Congreso de la Unión se apresta a aprobarlo e iniciar una nueva etapa del país y del gobierno en relación con las empresas generadoras de energía. El Estado mexicana afirma que le reserva a la iniciativa privada un mercado similar al de Argentina, que no es poca cosa, pero dando preferencia a la CFE como empresa del gobierno federal sin fines lucrativos y reguladora de precios. Se busca beneficiar a los consumidores y no a los empresarios, ese es el propósito de la nueva legislación.

