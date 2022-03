¿Esta vez sí convencerá Slim a AMLO?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Se atreverá el tabasqueño a enfrentarse con el poderoso empresario?

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en aquellas épocas donde declaraba un día sí y al otro también que en la carrera presidencial de aquella época, lo dieran por muerto, uno de sus principales aliados fue Carlos Slim Helú, pero desde luego, fue el tabasqueño el que afanosamente buscó al empresario y se deshizo en halagos hacia él. Lo que consiguió, fue que el presidente del Grupo Carso hiciera importantes inversiones, en ese entonces, en el Centro Histórico, pero no porque el de Tepetitán lo hubiera convencido, sino por los intereses del empresario.

Generalmente, Slim apoyó a López Obrador; incluso, el primero formó parte de la Comisión de Notables que desde la jefatura de Gobierno del entonces DF conformó el Presidente, pero el apoyo no fue irrestricto, las diferencias no tardaron en salir a flote, especialmente cuando ya en la Presidencia de la República, el tabasqueño canceló las obras del aeropuerto en Texcoco. Se suponía que Slim lo convencería de abandonar esa necedad, pero por lo visto, no lo consiguió porque pudo más la necedad del Presidente todo, para sacar adelante un aeropuerto tan doméstico como el Felipe ÁAngeles, y que dista mucho de estar a la altura de los mejores del mundo.

La prueba de fuego de esa distante amistad -según estiman diversos analistas- vino no hace mucho tiempo y fue luego de la tragedia que se vivió en la Línea 12 del Metro, allá por el rumbo de Tláhuac, el pasado 3 de mayo, donde el empresario vio mermada seriamente su fortuna que lo ha colocado en la lista de los hombres más ricos de Forbes.

No obstante, no dejó de caer de sorpresa que al participar en un foro, junto al ex presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), Carlos Salazar, el poderoso empresario hiciera manifiesta su preocupación por el eterno conflicto que se vive en México, “la desunión es absurda, no ayuda en nada a nadie… los conflictos hay que discutirlos, pero no se resuelven a ‘periodicazos’”

Y añadió que, “cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería. Si lo que van a hacer las cámaras es confrontar por confrontar porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Tenemos que buscar la unidad nacional”.

Carlos Slim debe de estar consciente de que quien prende el fuego y lo aviva a diario, es precisamente el presidente López Obrador y todo lo hace para cubrir dos cosas, primero, su evidente incapacidad para gobernar y segundo, un tema que en cuanto a popularidad, le ha salido carísimo: el caso José Ramón López Beltrán, asunto que no ha sido aclarado porque lo que más bien ha hecho el Presidente es seguir aventando a la hoguera todo lo que puede para que el fuego no pare.

El mensaje que envió el empresario, tiene un claro destinatario, ahora, habrá que ver si es que acaso esta vez sí logra convencer a su amigo el Presidente de que lo que hace diario al enfrentarse con todo mundo aún más allá de nuestras fronteras, es una tontería, pero si nos atenemos a lo que pasó con el Nuevo Aeropuerto Internacional, (NAIM), lo más probable es que no obtenga buenos resultados.

Puede que sí o puede que no, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el tabasqueño hablará de lo mucho que le dolió que Carlos Slim hubiera hablado de que, “México es un país milagroso y hemos desaprovechado las oportunidades. Las destruimos. Es una tristeza cómo acabamos cuando tenemos un momento de gran oportunidad, cómo acabamos con él, ha sido repetitivo, lo he vivido. Eso es muy triste que nos pase.

¿Con qué va a salir López Obrador, con que él tiene otros datos?, ¿habrá calculado ya el costo que le acarrearía enemistarse con el poderoso empresario?

Municiones

*** Vaya cantaleta que se traen algunos integrantes de la bancada de Morena en el Senado de la República, porque por consigna de su jefe supremo, no sueltan el asunto de la Revocación de Mandato y al igual que el tabasqueño, se siguen quejando de por qué el INE no puso más casillas y tuvo que medirse mucho en gastos de la realización de este aberrante ejercicio que, sin duda, representa un gasto totalmente inútil que, por ejemplo, pudo haber sido destinado al programa “Escuelas de Tiempo Completo”, sí, ese que López Obrador mandó quitar así, sin mayor explicación. Esta vez tocó el turno al senador César Cravioto, quien en una conferencia de prensa, anunció que máximo en dos semanas, espera que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, acuda al Senado de la República “para que le explique a los senadores, a las senadores y al pueblo de México, qué está pasando con el dinero del INE para la consulta de Revocación de Mandato”. Se nota a todas luces que el senador Cravioto no tiene la menor idea de lo que son las matemáticas simples; alguien tendría que explicarle al ex diputado local que fueron los propios legisladores del partido oficial los que se dieron a la tarea de “meter tijera” y recortaron los recursos necesarios. Luego, el propio López Obrador, propuso que los consejeros del INE se rebajaran el sueldo con la excusa de que nadie puede ganar más que el Presidente de México y que se quitaran los gastos médicos mayores.

*** Por su parte, la senadora también morenista Antares Vázquez Alatorre, le hizo segunda a Cravioto al demandar la presencia del doctor Córdova Vianello en la Cámara alta: “Que venga a explicarnos la escasez de difusión, respecto a la consulta de Revocación de Mandato, porque es su responsabilidad legal. Eso está en la ley y no lo están haciendo”. El chiste es que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado vela armas para intentar poner en la pared al consejero presidente del INE. Va a pasar como en la Cámara de Diputados, esto es, los del partido oficial van a evidenciar que no tienen la más mínima educación y sus modales, suelen tocar la vulgaridad; así se comportaron cuando Lorenzo Córdova asistió a un foro en la Cámara alta que organizaron los morenistas para analizar ese mismo tema. En esa ocasión, acudió la distinguida secretaria general, Citlalli Hernández, que se dedicó a insultar al doctor Córdova.

*** Muy preocupado y con insomnio está el ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, porque los senadores del PRI, que coordina Miguel Angel Osorio Chong, ya adelantaron que votarán en contra de su nombramiento como embajador de México en España. Por su parte, el panista Damián Zepeda puso la situación en su justa dimensión al afirmar que “no hay que ser ingenuos”, ya que es bien sabido que estos nombramientos forman parte de una estrategia del Presidente para debilitar a la oposición. Desafortunadamente, parece que lo está logrando, mientras que la oposición continúa en ese papel tan pasivo.

