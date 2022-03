San José de Gracia

Desde el portal

Ángel Soriano

Ni la Guardia Nacional, que amplía cuarteles y presupuesto en territorio nacional, ni la Policía Municipal como primera autoridad, ni las policías estatal y federal, “nadie se dio cuenta” que en pleno centro de San José de Gracia, Michoacán, hayan sido ejecutadas casi 20 personas y sus cadáveres apilados en las bateas de camionetas fueron trasladados con rumbo desconocido.

Los delincuentes tuvieron tiempo para borrar el escenario de los hechos con materiales llevados ex profeso y sin que, tampoco, nadie se diera cuenta. Las autoridades llevaron al lugar de los hechos –el sepelio de la madre de uno de los cárteles en disputa por la plaza-, a enterarse qué había ocurrido y en cercar el lugar, como siempre lo hacen, sin dejar pasar a nadie más.

Los mandos federales también se enteraron por los medios de comunicación y de esa manera establecieron un informe “minucioso” de lo ocurrido con la promesa de que se investigarán los hechos y no habrá impunidad. Reconocieron que no hubo aviso previo de la ejecución masiva y la autoridad municipal no reportó nada extraordinario durante el día del domingo 27.

Ningún nivel de gobierno se entera que pasa en el país. Los medios documentan los hechos y las autoridades saben de qué se trató leyendo los reportes de noticieron y redes sociales porque sus agentes no actúan ni se dan por enterado. Así pasa con los asaltos en las carreteras, con las emboscadas, secuestros, levantones y enfrentamientos a tiros: Nadie se da cuenta que pasa en el país.

Turbulencias

México no aísla a Rusia

México no romperá relaciones diplomáticas ni comerciales con Rusia en represalia por la invasión a Ucrania y mantenemos nuestra política de no intervención y de condena a las invasiones, sean de China, Rusia, Francia a los Estados Unidos, estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador que de esa manera dijo mantiene buenas relaciones con todos los países del mundo, sin entrar en conflicto con nadie… También, señaló, está pendiente la designación de nuevos diplomáticos y el beneplácito de países receptores de nuestros representantes, entre ellos el de la ex gobernadora sonorense Claudia Pavlovich, designada cónsul en Barcelona y sobre quien hay protestas por su gestión en el gobierno de Sonora. El Presidente dijo que será el Senado de la República el que apruebe los nombramientos y los gobiernos dar la aceptación, que en algunos casos así ocurre y en otros no, en tanto el Senado no aborda todavía este asunto… Y el subsecretario Hugo López-Gatell insiste en que la pandemia va a la baja y de mantenerse este ritmo, es posible que se reduzcan las medidas sanitarias de sana distancia y el uso de cubrebocas, pero habrá que esperar unas semanas más en que la tendencia se estabilice a la baja… Siguen las protestas de diferentes grupos sociales que invaden las calles del Centro de la ciudad, secuestran autobuses y toman oficinas públicas en demanda de solución a sus problemas, como lo han hecho a lo largo de décadas. Y se instalaron en la Plaza de la Constitución de la capital de la República damnificados por los sismos y que afectaron sus viviendas en Juchitán en demanda de los apoyos ofrecidos y que no han sido entregados por el gobierno del estado. La inconformidad arreció y fue trasladada a la CDMX, luego de que el gobernador Alejandro Murat denunciara en mitin político del PRI la presencia en el cabildo juchiteco de capos de la droga, lo que indignó a las autoridades que reavivaron conflictos. La entidad parece ingobernable tal y como ocurre en el seno de Morena, donde no ha podido lograr una candidatura de unidad para el gobierno del estado.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista