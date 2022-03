“Conflictos caprichosos es una tontería”

Ángel Soriano

El empresario Carlos Slim Helú considera que cuando un gobierno es electo democráticamente hay que respetarlo, hay que discutir con ellos, con los técnicos, los secretarios de los ramos, Hay que aportarles planteamientos, ideas, programas, pero tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería, porque si lo que van a hacer las cámaras es confrontar por confrontar, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería”.

Durante la reunión de dirigentes empresariales con el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no es a través de “periodicazos” como se resuelven los problemas, sino que hay que discutir y razonar. Las peleas en la época de Porfirio Díaz llevaron a México a guerras civiles, invasiones de territorio, pobreza y desigualdad, todo por la confrontación, dijo.

“Lo que nos urge en México es, en lugar de discutir y pelear, y encontrar el lado flaco del otro, es pensar en la responsabilidad que tenemos con el país, la sociedad y la población”, recalcó en un mensaje claro por acabar con la división y acatar la decisión mayoría y, consideramos, porque existen las instituciones y los mecanismos legales para hacer sentir la inconformidad y promover, dentro de la Ley los cambios que se consideren necesarios.

Uno de ellos sería la revocación del mandato que, aunque en este año se ve difícil que cumpla su compromiso, bien puede perfeccionarse para que las voces discordantes y los promotores del cambio sumen adeptos y conquisten el poder, desde luego con apoyo mayoritario, y se realicen los cambios producto también de un ejercicio democrático y no desde el financiamiento clandestino. Ya son otros tiempos.

Turbulencias

Cambios en seguridad nacional

Lo que sí es una demanda generalizada son cambios en la estrategia de seguridad nacional. O bien los organismos encargados de la tranquilidad del país han fallado o han sido rebasados por la delincuencia organizada, pero lo cierto es que lejos de haber resultados hay mayor violencia e inseguridad en diversas regiones del país. Miles de familias son desplazadas de sus lugares de origen, perdiendo todo, igual como ocurre en Ucrania. México también tiene su guerra interna y sus expulsados hacia lugares de mayor tranquilidad… La maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, deberá reconsiderar la medida de desaparecer las escuelas de tiempo completo que atienden a niños en situación vulnerable o porque sus padres tienen que salir a trabajar y no encuentran donde dejar a sus hijos. Las escuelas son el espacio ideal para apoyar a la familia mexicana y a las nuevas generaciones de compatriotas… Un nuevo sismo sacudió la capital del país y diversas regiones lo que puso en alerta los servicios de seguridad y de protección civil, sin que se reportaran desgracias personales o daños… Se acerca ya la fecha de la puesta en marcha de las primeras magnas obras del sexenio: El Aeropuerto Felipe Ángeles y la supercarretera a la costa en Oaxaca, obra que ha sido aplazada en tres sexenios y que constituye un gran apoyo a la economía nacional. Recursos turísticos y pesqueros podrán ser conocidos por el turismo nacional e internacional que hallará lugares que permanecen todavía desconocidos en la entidad… No convencen a la ciudadanía los candidatos del PRI y de Morena a sustituir al gobernador Alejandro Murat. Se les asocia con grupos sociales desestabilizadores y ligados con la delincuencia organizada, por lo que no hay ni entusiasmo ni confianza en que los próximos seis años sean mejores para el estado, por lo que sería interesante que los partidos señalados reconsideraran sus propuestas.

