X-LAW regresa con grandes exhibiciones de Lucha Libre

El próximo 19 de marzo

Dr. Wagner Jr., El Mesías y Austin Aries se volverán a ver las caras

Marzo es el mes del esperado retorno de la primera empresa de lucha libre extrema en México, Xtreme Latin American Wrestling (X-LAW), que desde su fundación en 2001 ha ofrecido combates por demás llamativos a la afición del deporte espectáculo.

Tres ciudades fueron seleccionadas por el alto mando de la también llamada Ley X para la gira del regreso, cuya primera presentación fue el sábado 5 de marzo en el Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde L.A. Park, Blue Demon Jr. y Juventud Guerrera se vieron las caras en un duelo de tres esquinas. Sobre esto, el controversial Guerrera declaró:

“L.A. Park es un viejo conocido con el que tuve batallas épicas en WCW y mi otro rival es Blue Demon Jr., nunca se había visto un three way dance con estas tres figuras de la lucha libre, así que fue muy emocionante, sobre todo que fue el regreso de Juventud Guerrera después de 6 meses de ausencia. Esto marcará una nueva etapa para su servidor, no se pueden perder el regreso de X-LAW”.

Luego del retorno en Tuxtla, las acciones continuarán el sábado 19 de marzo en la Arena López Mateos de Tlalnepantla, Estado de México, con el evento X-LAW: Bloodline, donde estará en disputa el Campeonato Completo de X-LAW en un match entre Dr. Wagner Jr., El Mesías y Austin Aries, talento internacional que regresa a México. El Mesías, sobre esto, ha sentenciado:

“Tlalnepantla, prepárense, porque El Mesías va a estar ahí con todos ustedes, marzo 19 en la López Mateos. Dr. Wagner, en mi casa y con mi gente se me respeta, representa a México como yo lo he hecho a nivel mundial. Austin Aries, vienes una vez cada veinte años y te sientes lo mejor. Saben de que soy capaz, Wagner, tenemos algo pendiente y tú lo sabes. Voy a dar el 150% y voy a salir victorioso. Austin Aries, te voy a dar la bienvenida a México”.

Y el 20 de marzo en la Arena Tizayork de Tizayuca, Hidalgo, se vivirá la tercera fecha de esta gira del regreso, donde Juventud Guerrera y Joe Líder se medirán con El Mesías y Ju Dizz, además de la presentación del equipo importado Beef Candy (Richie Slade y Flex McCallion), que se medirán con Super Mega y Sick Boy.

Estos eventos están ya a la vuelta de la esquina y marcarán el inicio de una nueva era para X-LAW, que se ha distinguido por su estilo innovador en la lucha libre mexicana.