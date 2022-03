Omar K11 & Apache tienen Mil razones para triunfar

Lanzan sencillo en complicidad

Le cantan al amor y esperan que la gente conecte con su mensaje

Con años de experiencia, dos generaciones musicales se unen para cantarle a todos los tipos de amor en esta canción, que promete convertirse en una de las preferidas del público

“Tengo mil razones para tomar malas decisiones, pero por ti escogí las canciones”, Reza parte de la letra del nuevo sencillo de Omar K11 junto a Apache y, desde ya, se perfila como otro éxito en la carrera de estos reconocidos artistas venezolanos.

Esta colaboración con uno de los mejores exponentes del rap en Venezuela se dio de manera casual.

“Sigo la carrera de Apache desde hace mucho tiempo, es una leyenda del rap venezolano, de los primeros que escuché y lo respeto mucho como artista. Yo sentía que a la canción le faltaba un plus, sin pensar en eso monté un preview y él lo comentó, ahí mismo se me prendió el bombillo y dije: ‘Apache es el hombre’. Le envié la propuesta y en menos de tres días ya tenía sus voces. Me sentí muy feliz porque era lo que le faltaba”, recordó K1.