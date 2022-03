Tropas rusas impiden nuevamente evacuación en ciudades ucranianas

Kiev aguanta el asedio

Invasores han cortado comunicaciones y bloqueado entrega de comida, acusa Zelenski

Luego que Rusia anunciara la apertura de corredores humanitarios en Ucrania para evacuar a la población civil, el gobierno de Ucrania acusó este martes a las fuerzas rusas de bloquear nuevamente la evacuación de civiles de Mariúpol, una ciudad de la zona sureste del país, cuya conquista es clave para las aspiraciones de Rusia de unir territorialmente Crimea con los territorios rebeldes del Donbás.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania denunciaron en redes sociales el incumplimiento de los compromisos y supuestos ataques en plena evacuación, en una alerta a la que se ha sumado, entre otros, el presidente Volodimir Zelenski.

El mandatario señaló que Mariúpol está “bloqueada”, “agotada” por el asedio de las tropas rusas y de los rebeldes aliados. “Es una tortura deliberada, los invasores han cortado deliberadamente las comunicaciones, bloqueado la entrega de comida, el suministro de agua y ha desconectado la electricidad”, dijo en un nuevo video.

Zelenski puso como ejemplo de estos abusos la muerte de un niño por deshidratación, “quizás por primera vez desde la invasión nazi”. “Escúchenme, queridos aliados. Un niño ha muerto deshidratado. ¡En 2022! “, enfatizó.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, también ha asegurado que Rusia ha incumplido unos planes de evacuación en los que también colabora el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), lo que se traduce en “300,000 civiles rehenes en Mariúpol”.

“Un niño murió ayer deshidratado. Los crímenes de guerra forman parte de una estrategia deliberada de Rusia”, lamentó Kuleba, en un mensaje en Twitter en el que ha instado a la comunidad internacional a exigir a Moscú que respete los corredores humanitarios.

La situación dentro de Mariúpol es confusa, ya que apenas hay conexiones ni suministros. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha confirmado la falta de calefacción y de agua, hasta el punto de que se recoge nieve y agua para poder beber, lo que explicaría la deshidratación sufrida por la población civil.

También, durante la evacuación de la población civil de Sumy, en el noreste de Ucrania, un bombardeo sobre edificios residenciales de la ciudad dejó al menos 21 muertos, entre ellos dos menores, según informaron las Fuerzas de Operación Conjunta,

El alcalde de Kiev subraya que

las fuerzas rusas “no pasarán”

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que las fuerzas rusas “no pasarán” y resaltó que “la situación está controlada”, en medio de la ofensiva militar iniciada el 24 de febrero.

“Puedo decir claramente que el enemigo no pasará. Defenderemos nuestra ciudad, nuestras casas, nuestro país”, señaló, antes de incidir en que los puestos de control en las entradas de la ciudad “están siendo equipados”, según el portal de noticias Ukrinform.

“Entendemos que la ciudad de Kiev es el objetivo del agresor. Estamos haciendo todo lo posible para que cada calle, cada edificio, cada puesto de control, sea una fortaleza”, recalcó el alcalde.

Así, ha reclamado a la población que “confíe únicamente en fuentes oficiales de información, dado que el enemigo está azuzando el pánico y se esfuerza en generar información falsa”. “En Kiev todo está bajo control y todo funciona”, reiteró Klitschko.

Insistió en que “el transporte público funciona de forma limitada” y en que “algunas rutas han sido canceladas”, por lo que ha pedido a la población que permanezca en sus hogares, dentro de lo posible, ante la ofensiva militar rusa.

Aumenta a más de 470 el número

de civiles muertos en Ucrania: ONU

Hasta el día 12 de la invasión de Rusia, la cifra de víctimas civiles ucranianos es de 1,335 (474 muertos y 861 heridos), informó este martes la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante, la cifra está incompleta a la espera de corroborar los informes, dijo en un comunicado: “Esto se refiere, por ejemplo, a las ciudades de Volnovaja, Mariúpol e Izium, donde hay denuncias de cientos de víctimas civiles”.

“No ha pasado un día sin que se conozcan noticias de decenas de víctimas civiles provocadas por los bombardeos indiscriminados de zonas residenciales de las principales ciudades ucranianas”, declaró el martes Yevheniia Filipenko, embajadora de Ucrania ante Naciones Unidas en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Rusia abrió el martes un corredor humanitario que permite a los ucranianos huir de la ciudad oriental de Sumy, pero Kiev acusó a Moscú de bombardear una ruta similar destinada a permitir a los residentes escapar del asediado puerto sureño de Mariúpol.

“¡Se ha violado el alto el fuego! El ejército ruso está bombardeando el corredor humanitario de Zaporiyia a Mariúpol”, escribió en Twitter el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko.

Presidente Zelenski asegura, desde su

despacho en Kiev, que no se esconde

El presidente Volodimir Zelenski aseguró el lunes que no tiene “miedo de nadie” en un video grabado desde la oficina de la Presidencia en Kiev, la primera vez que se le ve allí desde que comenzó la invasión del país el 24 de febrero.

“Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra”, recalcó Zelenski sentado en su despacho.

El presidente ucraniano ha confirmado así en su perfil oficial de Facebook que sigue en la capital y ha aprovechado para lanzar un mensaje presidencial en el que ha resaltado que “tiene lo más importante”, que es “la verdad”.

En este sentido, ha apuntado que la situación es para Rusia “una pesadilla”, ya que se han olvidado de que los ucranianos no tienen miedo de “las furgonetas de la Policía, de los tanques o de las ametralladoras”.

Así, hace hincapié en que los rusos “han subestimado la determinación del pueblo ucraniano” y ha prometido “no renunciar a las negociaciones”, a pesar de los escasos avances aparentes de la última ronda de conversaciones con Rusia que se ha celebrado este lunes.

El presidente de Ucrania enfatizó que dialogará con Rusia para conseguir la paz en su país: “Seguiremos hablando e insistiremos en las negociaciones hasta que encontremos la manera de decirle a nuestro pueblo que así es como vamos a conseguir la paz”.

“Hoy hemos celebrado ya una tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia. Nos gustaría decir ‘tercera y última’, pero somos realistas”, agregó.

También ha destacado la importancia de la unión del pueblo ucraniano que en estos momentos que “ha desarrollado un movimiento nacionalista tan fuerte, un despliegue tan fuerte de ‘ucranianidad’ en las calles y en las plazas que nunca habíamos visto antes”, dijo.

El presidente ucraniano ha prometido “reconstruirlo todo” y hacer que las ciudades del país “sean mejores que cualquier ciudad de Rusia”, sentenció en la que ha sido la primera aparición fuera de su búnker desde que comenzó la invasión rusa.