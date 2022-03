En México, el 7.8% de la población vive con asma

Los embarazos no deseados aumentaron con la pandemia

“Las organizaciones sociales debemos trabajar con expertos, prestadores de servicios de salud, así como con los legisladores para tomar conciencia sobre el daño causado por el asma si no es tratada oportunamente”, afirmó el maestro Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx. En 2019 había en el mundo 262 millones de casos y 461 mil muertes. En México, se estima que el 7.8% de la población vive con asma leve, moderada o severa. Sobre el riesgo que corren los pacientes con algún tipo de asma cuando son tratados solamente con medicamentos de efecto rápido como el salbutamol y se prescinde de eliminar la inflamación de los bronquios, advirtió la doctora Désirée Larenas Linnemann, afirmó que no debe prescribirse sólo el uso de inhaladores de rescate, pues un tratamiento combinado con corticosteroides asegurará el tratamiento integral y reducirá las crisis asmáticas. La especialista citó la mala experiencia de Reino Unido, que registró numerosas muertes por sobre-prescripción de medicamentos rescatadores, pero minimizó el uso de corticosteroides inhalados. Informó que en octubre de 2021 terminó un año y medio de trabajo de especialistas de doce sociedades médicas nacionales, para publicar los lineamientos para el Manejo Integral del Asma (MIA), que se pueden consultar en línea. El doctor Rodolfo Posadas Valay, director médico de Rehabilitación Pulmonar en el Doctors´ Hospital de Monterrey, Nuevo León, destacó el riesgo de realizar diagnósticos “enmascarados” de asma, que las personas no cuidan el aire que respiran en espacios cerrados, como sus casas y centros de labor o estudio y eviten lugares externos altamente contaminados, como los que se padecen en Monterrey, que pueden coadyuvar a contraer asma. Citó barreras socioculturales aún en los pacientes y sus familiares. “Cuando el especialista concluye el diagnóstico de asma bronquial en un pequeño, no es raro que algunos padres de familia busquen a otro médico que les diga lo que quieren escuchar”. Se subestima el padecimiento; en el mejor de los casos se acude a tratamiento solo broncodilatador de acción corta. Un diagnóstico de asma no es una sentencia de muerte, pues las personas que se controlan adecuadamente viven una vida con calidad, además de que hay que dejar atrás la corticofobia”, apuntó. El asma es una enfermedad que no se quita, pero que bien controlada y con la colaboración del paciente, se asegura una buena calidad de vida, expresó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, las mujeres exigen acceso a métodos de interrupción del embarazo, ya que en México la violencia doméstica y otras formas de violencia sexual y de género se incrementaron con la pandemia, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Paula Rita Rivera Nuñez, directora de Telefem (una organización sin fines de lucro que brinda servicio de telemedicina para la interrupción del embarazo de forma legal con medicamentos con la ayuda de profesionales de la salud, quienes ofrecen una atención integral para acompañar la mujer durante todo el proceso), dijo que debido al aumento de embarazos no planificados causados por la pandemia, es fundamental que las mujeres tengan acceso a anticonceptivos y medicamentos para la interrupción legal del embarazo de forma sencilla, con acceso rápido y en total privacidad. Es importante fomentar la accesibilidad de las mujeres más vulnerables que no tienen recursos dentro de un marco legal que permite la interrupción del embarazo, como una forma de empoderamiento para la toma de decisión en lo que se refiere a derechos sexuales y reproductivos. Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas señalan que en 2020 la cifra de embarazos no deseados fue de 1,4 millones sobre todo en países en desarrollo, debido a la suspensión de servicios de control de la natalidad y anticonceptivos por causa de la Covid-19. De acuerdo con Rivera Nuñez, la pandemia puede analizarse desde dos puntos de vista: primero, se observó incremento de la violencia de las parejas, aumento de violencia para todas las mujeres en especial, niñas y jóvenes y en segundo un aumento de los embarazos por la falta de acceso a servicios de primera necesidad en términos de salud. En marzo del 2021, la Organización Mundial de la Salud publicó que la anticoncepción y servicios de salud son de primera necesidad; sin embargo, en México y América Latina, la prioridad se centró en los hospitales Covid-19 y por el temor la población dejó de asistir a otros servicios para evitar los contagios y también por la falta de insumos.

