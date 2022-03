El fiscal Gertz Manero ante senadores, ¿saldrá corriendo?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En el Día de la Mujer, el presidente López Obrador alimenta su ego

Al parecer, no resultó suficiente la defensa que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador de su muy querido “fiscal carnal”, Alejandro Gertz Manero, quien supuso que con el espaldarazo de Palacio Nacional, le era suficiente para seguir impunemente despachando desde las oficinas de la Fiscalía General de la República y utilizándola para sus muy personales fines.

Lo que generará que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informara que el titular de la FGR, comparecerá en la Cámara alta la próxima semana, será la molestia en Palacio Nacional. Y aquí surgen muchas inquietudes, ¿será que algunos senadores de Morena ya estén recibiendo la consigna de proteger al señor Gertz Manero?; ¿cuál será la reacción del tabasqueño sobre este tema hoy en el gustadísimo stand-up mañanero?, porque al parecer, el Senado se le estaría “saltando las trancas” al Presidente.

Monreal hizo especial hincapié en que las y los legisladores actuarán con moderación y prudencia, para buscar una salida institucional a esta crisis que se vive en materia de procuración y administración de justicia en México.

De entrada, el Presidente “tiene otros datos”. Cuestión de reparar en que al tratar de justificar al Fiscal, López Obrador dijo que lo único que pretendía Gertz Manero, era buscar justicia sobre un asunto muy personal.

En otro país, el fiscal ya hubiera renunciado, pero en esta errada y llamada Cuarta Transformación, todo puede esperarse. Sin embargo, primero tendrá que ocurrir un hecho relevante antes de que Gertz Manero se presente ante los senadores: El próximo lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver el juicio de amparo en el que participa el fiscal, es decir, esto, con el fin de no intervenir en la decisión de las y los ministros y es ahí donde se verá qué tan independiente es la Suprema Corte, porque hay que recordar que en las grabaciones de referencia, el titular de la FGR dijo tener en la bolsa la voluntad de varios ministros de la SCJN, ¿serán acaso los cercanos y cercanas a López Obrador?

El senador Monreal informó que la comparecencia se realizará ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia, cuestión que le comunicó al fiscal Gertz Manero y lo sintió “dispuesto, amable, muy cuidadoso en sus expresiones, y obviamente él tiene sus explicaciones”.

A lo mejor y porque dicho encuentro se llevará a cabo al seno de la Jucopo, a Alejandro Gertz le pasa igual que como le sucedió ni más ni menos que a otro funcionario “estrella” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, cuando se presentó en la Junta de Coordinación Política, pero de la Cámara de Diputados y apenas empezaba la jornada cuando lo incomodaron tanto las preguntas que le hicieron diputados del PRD, que visiblemente molesto, se salió corriendo del Palacio Legislativo de San Lázaro y a la fecha, no ha regresado.

Y como el señor fiscal también ha hecho gala de que le molestan muchísimo los cuestionamientos que no son a su favor, no sería nada difícil que esto ocurriera.

No deja de llamar la atención que el senador Ricardo Monreal haya mostrado apertura para escuchar todas las versiones, no obstante subrayó: “Nosotros no nos vamos a convertir en tapadera de nadie, ni vamos a defender oficiosamente a nadie, pero tampoco nos vamos a convertir en atacantes o torquemadas insaciables”. Esto último, lo de la Santa Inquisición, ya lo había dicho el senador zacatecano, pero fue muy preciso al subrayar que, “tenemos que darnos cuenta de que estos eventos sí generan un proceso de desgaste a las instituciones”.

Municiones

*** Por más de diez minutos y de pie, las mujeres le brindaron cerrada ovación al presidente López Obrador, pero ojo, fueron las mujeres de la errada y llamada Cuarta Transformación, que pudieron traspasar las múltiples vallas que se instalaron alrededor de Palacio Nacional, para evitar escuchar todas las consignas en contra del de Tepetitán en el Día Internacional de la Mujer. ¡Qué curioso!, es tal la soberbia de quien habita en Palacio Nacional, que en un día en el que se conmemora la lucha de las mujeres, al que las morenistas se ocuparon en alabar, sonreírle y caravanear, fue a López Obrador, al que le urge alimentar su ego, más aún, porque su índice de popularidad va a la baja.

*** El Día Internacional de la Mujer conmemora la dimensión internacional de la lucha femenina por los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad actual, por lo que no se trata de un festejo sino de un reconocimiento para millones de ellas que, a lo largo de muchos años han pugnado por el respeto que les debemos en todos los sentidos. Ante este panorama, Jorge Hank Rhon destacó que además de luchar por los derechos e igualdad, las movilizaciones que se llevarán a cabo este día están enfocadas en demandar paridad laboral y denunciar la creciente violencia doméstica -que a decir de las autoridades-, dejó el encierro debido a la pandemia. Asimismo, el presidente de Corporación Caliente recordó que a lo largo de los años, han sido muchas las mujeres que han luchado con la acción y la palabra para lograr una sociedad con igualdad entre los distintos géneros “y en esa defensa hacen un homenaje intrínseco a tantas que han perdido la vida por el simple hecho de ser mujeres”.

*** Senadoras de todos los grupos parlamentarios hicieron un llamado para “robustecer el sistema de justicia”, pues consideraron que “está debilitado y rebasado” para atender la creciente impunidad y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Martha Lucía Micher Camarena, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena; Nadia Navarro Acevedo, Kenia López Rabadán, del PAN y Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, además, de Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; María Graciela Gaitán Díaz, del PVEM; Eunice Romo Molina, de Encuentro Social; Cora Cecilia Pinedo Alonso, de PT; y Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Plural, dieron lectura a un pronunciamiento con motivo del Día Internacional de las Mujer. En conferencia de prensa, destacaron que las activistas han dicho que no quieren más discursos, sino visibilidad, reflexión y acción. “Por lo que hoy, como senadoras de la República, les decimos a las mujeres de México que somos sus legisladoras y les confirmamos que no las olvidamos, que están en todos nuestros trabajos y decisiones legislativas”. Por cierto, ¿con qué cara se habrá plantado la morenista Malú Micher si, como se recordará, defendió a Pedro Salmerón cuando fue señalado por acosador #UnAcosadorNoSeraEmbajador de las mujeres que lo denunciaron por las redes? Sumisa, la senadora Micher actuó, al igual que otras correligionarias suyas, por consignas de su líder máximo.

morcora@gmail.com