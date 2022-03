¿Y dónde está Audomaro?

Ángel Soriano

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dijo que los dramáticos hechos ocurridos el pasado sábado en el estadio La Corregidora de Querétaro corresponden a las autoridades locales, estatales y municipales, sobre todo en la prevención de tales delitos porque se consume alcohol, pero que están dispuestos a auxiliar si así lo piden las autoridades correspondientes.

Es decir, las fuerzas federales sólo están de observadoras porque no funcionan ni en la prevención ni en la consumación de los delitos -como tampoco lo hicieron las autoridades municipales y estatales y sólo se enteraron por las redes sociales-, porque todos llegaron sólo a acordonar la zona y a hacer el recuento de heridos, sin muertos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador a su vez señaló que se preparaba la marcha feminista de este martes con marros y sopletes y el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, indicó a su vez que ésta sería una de las marchas más violentas en las que se tenía detectada la participación de cuando menos 15 agrupaciones.

¿Y a todo esto, dónde están los servicios de inteligencia del Estado a cargo de Audomaro?. No detectaron que los barristas de los “Gallos” se preparaban para emboscar a los del Atlas y que se desataría una carnicería. ¿O no está dentro de sus funciones prevenir las masacres o hechos lamentables de violencia?. ¿La función de las fuerzas federales es no invadir áreas locales?

La Unión de Ayuntamientos de la Sierra Sur (USAS) resultó ser una de las más violentas de la entidad al desquiciar la ciudad de Oaxaca con bloqueos y tomas de oficinas, asì como un asalto a la ciudad Administrativa, lo que obligò a las autoridades estatales a firmar acuerdos para la solución de sus demandas, a condición de que cesaran sus acciones hostiles con las que si bien consiguieron ser atendidos, dejan un mal ejemplo para el resto del centenar de organizaciones del mismo perfil que ven que sólo mediante acciones de fuerza son atendidos… Con nombres y domicilios, la Fiscalía de Querétaro inició con la aprehensión de los involucrados en los hechos violentos del sábado pasado en el estadio La Corregidora y el cateo a 26 domicilios de 29 colonias. Lo que resulta inexplicable es cómo eventos masivos de alta peligrosidad como estos son ignorados por las autoridades correspondientes, por lo cual también deberían fincárseles responsabilidades por el incumplimiento de sus funciones… Seguramente, algo anda mal si distintos sectores de la sociedad sólo observan cómo la delincuencia de “cuello blanco”, la organizada y de organizaciones sociales, se disputan el país con marros y sopletes y todo lo que esté al alcance de su mano al margen de la Ley y de las instituciones creadas para resolver los conflictos que, en una sociedad civilizada, deberían dirimirse dentro de la Ley… Seguramente este sexenio será insuficiente para pulir a la sociedad y hacer que el pueblo bueno y sabio no recurra a la violencia y se acaben los macros espectáculos de colgados, encobijados, desaparecidos y golpeados salvajemente en los centros de espectáculos que se han convertido -igual que las calles-, en escenarios de terror y de la lucha por la sobrevivencia como en la selva… Necesariamente las sanciones económicas impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania y que repercuten en todo el mundo tendrá consecuencias en nuestro país, pese a la disposición de no participar en las mismas como país que se rige por su propia política y no está obligada a participar en acciones multilaterales, pero habrá que ver qué tanto afecta a nuestras exportaciones e importaciones. Las medidas para ser autosuficientes en energéticos apenas están en marcha.

