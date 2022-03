AMLO: sigue pausa con empresas españolas, pese a visita de canciller

“Por los abusos que cometieron en el pasado”

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aun con la visita a México del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, su propuesta de pausar las relaciones con empresas españolas se mantiene, por los abusos que cometieron en el pasado.

En su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal afirmó que su propuesta de pausar las relaciones con el país ibérico no es un asunto con el pueblo de esa nación, sino es un asunto con las empresas de la élite económica y política de ese país porque “no han actuado con decencia”, pero rechazó que eso signifique ruptura de relaciones con España.

Desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que este receso en las relaciones con empresarios españoles se normalizará hasta que comprendan que no se les permitirán más abusos en México y se salden deudas pendientes de Repsol e Iberdrola.

La reunión del canciller español con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en un encuentro que la prensa ibérica había calificado como el fin de las tensiones entre ambos países por las críticas del mandatario mexicano hacia la clase política y empresarial de aquel país.

“Cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad, la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

“Ya no es el tiempo en que Repsol hacía y deshacía, nos costó mucho Repsol en compras de gas, en contratos para extraer gas, que no rindieron, que no fueron rentables para México y ellos sí sacaron muchas ventajas”, explicó.

El Presidente dijo que la “pausa” no significa un rompimiento de las relaciones bilaterales con España y reconoció al pueblo de aquel país por su perseverancia y valentía en tiempos de adversidad.

De igual forma, agradeció al gobierno español su beneplácito para la designación del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para que ocupe la embajada de México en España y que el martes fue ratificado por el Senado de la República.

“Adversarios esperaban que se incendiara Palacio”

En el tema de las marchas feministas, el presidente López Obrador celebró que las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en México hayan transcurrido en paz y sólo con incidentes menores.

El titular del Ejecutivo federal enfatizó que aunque sus adversarios políticos esperaban que hubiera destrozos en el Zócalo y otros puntos de la Ciudad de México, una buena organización evitó mayores confrontaciones con algunos grupos infiltrados.

“Hubo algunos incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios”, señaló el mandatario federal.

López Obrador agradeció el despliegue de mujeres policía y de la Marina, quienes ayudaron a mantener el orden durante las protestas.

“En el caso de la ciudad fue numerosa, ordenada, pacífica y esto se reprodujo a nivel nacional. Quiero también felicitar y agradecer a las mujeres policías, de la Guardia Nacional, de la Sedena, Semar que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia”, dijo.

El presidente de la República sostuvo que su gobierno no reprimirá la protesta y confió en que en la medida que las manifestaciones de las mujeres se lleven en paz, habrá más que se sumen a su causa.

“Estoy seguro de que si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más mujeres manifestándose, con la seguridad de que no hay violencia y no hay espacio para la provocación y se va a desbordar hacia adelante y qué bueno que esto suceda sin violencia”, consideró.

El fiscal Gertz Manero se puede mantener en el cargo: AMLO

Sobre la filtración de audios en el que Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR) habla con el fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, sobre el caso de Alejandra Cuevas, acusada del homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el fiscal sí se puede mantener en el cargo.

El titular del Ejecutivo federal llamó a no querer resolver este tema con posturas políticas, sino por los cauces de la ley por lo que destacó que esto será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“A pesar del escándalo que se ha generado por la filtración de los audios de una conversación del fiscal general, ¿usted cree que el fiscal puede sostenerse en su cargo a pesar de lo que se ha revelado?”, se le cuestionó.

“Yo pienso que sí porque se tiene que proceder conforme a la ley y entiendo, tengo la información, de que sobre este asunto va intervenir la Suprema Corte, va a resolver, pero eso es una postura de tipo política (…) se tiene que resolver en los cauces que establece la ley”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó a no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, pues este caso lo resolverá el Máximo Tribunal.

“Eso lo va a resolver la Corte y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal. No nos metamos a querer resolver esto con posturas políticas, porque también hay mucha hipocresía”, dijo.

Acusó al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz de aprobar todo en sexenios pasados, pues afirmó que “él está en el flanco derecho”.

“El ex ministro Ramón Cossío que está en contra pues del gobierno actual, ya tiene esa postura `hay que quitarlo, hay que tumbarlo´. Yo pienso que se tiene que resolver en los cauces que establece la ley.

Anuncia el Presidente otro vuelo para rescatar a mexicanos

El presidente López Obrador anunció en su conferencia que un segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana salió este miércoles rumbo a Ucrania para repatriar a mexicanos que dejaron dicho territorio por el conflicto bélico con Rusia, así como a latinoamericanos que no tienen forma de regresar a sus países de origen.

“Hoy sale de nuevo un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países, eso lo estamos haciendo y ayuda humanitaria para refugiados, para quienes ya están en campamentos y necesitan apoyos”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

Además, señaló, que dicha aeronave lleva ayuda humanitaria para los desplazados ucranianos que han tenido que abandonar dicho país por la guerra.

El mandatario federal reiteró la posición de su gobierno en contra de las invasiones militares hacia otros países como la que ejerce Rusia sobre Ucrania y confío en que pronto se pueda dar un causa pacífico a las diferencias entre ambas naciones.

No obstante, AMLO afirmó que México no impondrá sanciones económicas a Rusia al tiempo que no habrá censura de los medios de comunicación de ese país como RT y Sputnik.

“Nosotros no bloqueamos información, tenemos que garantizar las libertades, no estamos de acuerdo con las invasiones porque sería un contrasentido. A nosotros nos han invadido, hemos padecido de invasiones y nos dominaron 300 años, nos trataron como colonia”, añadió.

El Presidente dijo que en caso de que haya mexicanos que deseen salir de Rusia, su administración esta dispuesta a enviar aviones para recogerlos así como de repatriación de rusos hacia su país que enfrentan el bloqueo del espacio aéreo.