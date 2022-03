La violencia no se puede normalizar en México

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Sociedad moralizada, solo existe en la mente de López Obrador

Sumamente grave que la violencia, que recorre todo el país, se vaya haciendo costumbre; como si fuera una situación normal, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste un día sí y al otro también que en México ya no hay masacres, nada más porque él lo dicta sin importar, incluso, que los datos duros pinten una realidad totalmente opuesta a la sociedad moralizada que solo existe en la cabeza del inquilino de Palacio Nacional.

Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas capital, Tijuana Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan, son las ocho ciudades ubicadas en México que de acuerdo a el Ranking 2021 de Las 50 Ciudades más Violentas del Mundo, ocupan un “honroso” lugar.

La mayoría de los estados donde se encuentran dichas ciudades, están gobernadas ni más ni menos que por Morena y dos por el PAN. Claro que esto no quiere decir tanto, pero lo cierto es que los mandatarios estatales que surgen del partido oficial, están demostrando su incapacidad para gobernar y más, para contener la galopante inseguridad.

Dicho ranking lo elabora, año con año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la justicia Penal y su presidente, José Antonio Ortega Sánchez, hizo una más que oportuna observación al señalar que la “estrategia” lopezobradorista de “abrazos, no balazos”, no sirve para absolutamente nada, que no sea que los capos y delincuente se rían de esa frase tan, pero tan hueca. Pero, ¿quién de los alcaldes y gobernadores morenistas serán capaces de rebatirle en lo más mínimo a su jefe?, la respuesta es por demás obvia.

El municipio de Aguililla, Michoacán, no sale en esa medición, sin embargo, desde hace tiempo, la violencia que se vive ahí, ha derivado, como en otros estados, en desplazados y personas que regresan a su lugar de origen y sus casas están completamente destruidas

No obstante, Gilberto Guevara, párroco de Aguililla, ha manifestado cierto optimismo porque el Ejército se ha plantado en el lugar y se deja ver en los retenes instalados pero y como dice el párroco subraya que aunque la población ya no ve a los delincuentes transitar, eso, “no quiere decir que ya no estén pues estamos ante una situación sumamente complicada”.

Y mientras el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, no quiere saber nada de Aguililla, Gilberto Guevara señala que evidentemente, “las Fuerzas Armadas no nos van a decir cuáles serán sus estrategias para combatir a la delincuencia organizada”, pero resulta preocupante que por lo menos hasta el momento, éstas no están desmantelando nada y cárteles como el Jalisco Nueva Generación, que se han adueñado desafortunadamente, seguirán operando, desafortunadamente, eso sí, con un perfil mucho más discreto.

Por otra parte, mientras el clima de violencia sigue permeando en el país, en Atlixco, Puebla, se registró una matanza de nueve personas que tenían apenas unos tres meses de haberse ido a vivir a ese municipio y de nueva cuenta salió la excusa favorita, sobre todo de los gobernadores emanados del partido oficial, de minimizar la sangrienta situación, a la voz de como se trata de un enfrentamiento entre bandas delincuenciales, pues no hay problema.

Sólo le faltó al gobernador poblano, Luis Miguel Barbosa, agregar aquella famosa frase que dijera su homólogo en Veracruz, Cuitláhuac García de que como los cárteles empiezan a sentir miedo por acciones emprendidas por el gobierno, de ahí las balaceras.

Se nota que el inquilino de Palacio Nacional les tiene prohibido a sus gobernadores utilizar la palabra masacre, por eso, los mandatarios estatales morenistas, ya no saben de dónde agarrarse para explicar la durísima espiral de violencia que persiste en México.

Municiones

*** Mucho se comenta en los corrillos parlamentarios que no puede ser una casualidad que un día después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, anunciara que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, comparecerá la semana entrante en la Cámara alta, se filtrara la información de que un juez otorgó un amparo a José Manuel Del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, mismo que podría abrirle la puerta para abandonar el penal de Pacho Viejo, en Veracruz, ya que se perfila que en diez días se dictará auto de no vinculación a proceso. Si esta acción se concreta, entonces bien podría concluirse que el senador Monreal le ganó ni más ni menos que al obstinado gobernador de Veracruz, que por cierto, no pudo sacar adelante el delito de “ultrajes a la autoridad” y delirante estaba en ese propósito el gobernador García Jiménez y le tuvieron que frenar su loca carrera.

*** El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se mostró muy congratulado de estar en México y haber visitado el Senado de la República. Invitó a los senadores mexicanos a reunirse con sus homólogos españoles e hizo los mejores votos por la relación entre nuestro país y la nación ibérica. Por todo esto, resulta verdaderamente patético que el presidente López Obrador, no quiera saber nada de España. Realmente el de Tepetitán maneja con tacto de elefante las relaciones México-España.

*** Y retomando la espiral de violencia en Jalisco, justo a la hora de la salida de un colegio, en la colonia La Providencia, en Tonalá, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía fue asesinado a balazos frente a sus hermanos y esposa.

*** ¿Qué tan bueno o malo será que el señalado José Ramón López Beltrán por sus redes, recuerde los “gratos momentos vividos” hace cinco años con sus “compañeros de lucha” como el ahora flamante secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres? A lo mejor éste último le dice “no me ayudes compadre”, pero lo que llama la atención es que en un intento, -que lo más probable es que salga infructuoso-, ahora, el esposo de la señora Carolyn Adams, pretenda limpiar su imagen adhiriéndose a la causa de las mujeres, ¿será acaso porque una lo mantiene a él? Lo que estaba haciendo López Beltrán en el video difundido por las “ex benditas redes”, es hacer proselitismo a favor de su papá y prometía apoyo a las mujeres, porque ellas sí votan.

