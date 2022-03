Excedentes petroleros

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tiene considerado qué hacer con los excedentes petroleros que resulten, luego del alza del precio del barril a consecuencia de la lamentable invasión de Rusia a Ucrania, pues está considerado en el Paquete Económico presentado a la Cámara de Diputados, y el porcentaje a repartir entre los estados.

Además, el embargo de Estados unidos a Rusia en materia petrolera y la demanda de gas en Europa se prevé que haya consecuencias económicas para esos países, pues en el caso de México se pondrían en marcha mecanismos ya aprobados para generar gas y contar con suficiente producción de crudo con la rehabilitación de refinerías.

Sin duda, que el momento actual deja atrás las previsiones catastróficas de quienes, con razón desde luego, impulsan el uso de energías limpias en el presente y futuro, pero se ha descartado conflictos como este: El enfrentamiento de potencias y las consecuencias económicas, porque si bien el uso de las armas es reservado, el comercio es el arma letal.

No se trata de que si México es beneficiado o sacar raja de la censurable acción invasora de Rusia, sino que como Nación con recursos naturales en plena producción nos hacen ser autosuficientes y mantenernos al margen del conflicto por la vocación pacifista del país y por el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos sin sumarnos a acciones multilaterales, sino bilaterales.

Espiados ahora espían

De acuerdo al presidente López Obrador, sus opositores con vastos recursos económicos obtenidos del erario cuando se despachaban con la cuchara grande, les permite adquirir sofisticados equipos de intercepción telefónica que obtienen, de las memorias de los celulares, conversaciones privadas, e indicó que esto se investiga y que una vez que cuente con toda la información -“porque no manejo mucho la tecnología”-, lo dará a conocer. Indicó que de todos los recursos de que se valen los grupos inconformes, como la renta de un dirigible que sobrevoló la Ciudad de México denunciando los feminicidios en el país, el uso o renta de medios de comunicación o comunicadores para presionar al gobierno, y las granjas de bots, son válidos. Lo que no es válido es la violencia, de que se escuden tras movimientos sociales, como las marchas feministas, para promover la violencia. Citó el caso del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cuya cuenta fue hackeada y le envió un mensaje -como otros casos más- solicitándole dinero. El experimentado gobernador sonorense, sin embargo, no denunció el caso; hay otros casos como el del fiscal Alejandro Gertz Manero y de los ministros de la SCJN qué también son espiados y sus teléfonos intervenidos con fines políticos… Ojalá y esos métodos, tan adelantados que hoy sirven de guerra política entre funcionarios y ex funcionarios, estuvieran al servicio de la sociedad para prevenir hechos tan lamentables como las matanzas en diversas regiones del país y en entidades otrora pacíficas, como es el caso de Querétaro, cuya capital estaba considerada como ejemplar, pero en cuestión de horas se convirtió en un verdadero infierno para los asistentes al encuentro Atlas-Gallos el pasado sábado 5 de marzo, sin que extrañamente ninguna autoridad se enterara de la violencia, hasta que en las redes sociales se denunciaba supuestamente la existencia de 17 y hasta 20 muertos… Los sistemas de espionaje deberían utilizarse para evitar este y otro tipo de delitos de los que las autoridades de todos los niveles sólo se enteran por internet y llegan sólo a levantar cadáveres, a tomarse la fotografía y a acordonar las zonas de desastre. Antes no se enteran, ni siquiera cuando los delincuentes modifican la escena de los horrores de la violencia… El gobernador Alejandro Murat Hinojosa designó a José Ernesto Ruiz López, como titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, ante el desafío de proteger la riqueza natural de la entidad que posee más de 12 mil 500 especies de flora y fauna en sus más de 9 millones de hectáreas, de las cuáles el 67% está cubierta por superficies forestales.

