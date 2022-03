López Obrador, como la mariguana

Triple Erre

Francisco Reynoso

Transas de Ricky Martin a Zacatecas

Tapan la incapacidad del gobierno de DMA

EN LAS MEDICIONES de febrero, la popularidad del “caudillo” López registra las cifras más bajas. Mitofsky la ubica en 61%, tres puntos menos que en enero. Y El Financiero, en 54%. El “caudillo” tiene otros datos, por supuesto. Sostiene que con todo y las campañas en su contra que armaron los neoliberales —los escándalos de presunta corrupción de su hijo José Ramón y de su “hermano”, el ex jurídico de la Presidencia, Julio Scherer— 70 de cada 100 mexicanos lo quieren como a un padre.

EL “CAUDILLO” tiene razón en un aspecto. Las encuestas de Roy Campos y del rotativo se hicieron por teléfono y el pueblo sabio que lo quiere, los mexicanos pobres tirándole a jodidos, no tienen teléfono y menos celular. Por eso sus mediciones se hacen cara a cara, de puerta en puerta.

ASÍ PUES, los primeros pertenecen a la clase media, que lo repudia, y a la que el “caudillo” desprecia. Y los segundos, están en los padrones de sus programas sociales que se benefician con sus dádivas.

¿PODRÁ RECUPERARSE el “caudillo” de esa supuesta baja en popularidad?, pregunta Felipe Salazar. La respuesta es que sí. Y es que el “caudillo” es extraordinariamente hábil en el manejo de crisis. Para sacar a su hijo José Ramón del ojo del huracán, primero mandó al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a “pegarle” a Margarita Zavala. Luego, Juan Collado denunció que Julio Scherer lo quiso extorsionar y en ese follón apareció Angélica Rivero, “La Gaviota”, con sus negocios turbios. También ayudó la guerra entre Rusia y Ucrania y el rescate de familias mexicanas en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Y ahora el terrible suceso de violencia en el estadio La Corregidora, de Querétaro. Aunque la mayor ventaja del “caudillo” está en los partidos de oposición; PRI, PAN y PRD dan más pena que el América.

¿PODRÁ RECUPERAR su popularidad el “caudillo”? Sin duda. Y es que López es como la mariguana: Los adictos saben que les hace daño, pero se la siguen fumando.

Cortinas de humo, en Zacatecas

LA TRIANGULACIÓN de recursos en la Fenaza que destapó Humbelina López ya estaba más “destapada” que Claudia Sheinbaum. Ya se sabía todo lo que dijo la secretaria de la Función Pública del gobierno de David Monreal sobre supuestas maquinaciones perversas que hizo Benjamín Medrano como presidente del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas 2019.

ESE MISMO año, siendo diputado local, Omar Carrera las denunció. Con pelos y señales contó que “El divo” de Nochistlán creó la asociación Promotora de Ferias y Fiestas Nacionales y que ésta, a su vez, contrató a Kasst Agency, de José Tajonar, para traer a Ricky Martin, Ozuna, Enrique Iglesias y otras estrellas del show business. Y que otra agencia más, la Creative Artist, también metió mano en los recursos públicos de la Fenaza para, al menos en el caso de Ricky Martin, quedarse con una tajada del pastel.

LAS ACUSACIONES de Omar no se quedaron sólo en la ASE, de Raúl Brito. También llegaron a la Secretaría de Hacienda y a la UIF, de Santiago Nieto. Pero nada pasó. La herencia maldita, que todavía no era herencia, quedó como ropa sucia que se lava en casa.

ASÍ PUES, Humbelina no aporta nada nuevo. Jura y perjura que en el gobierno de David Monreal la impunidad no tiene cabida. Sin embargo, los discursos no aportan resultados. Antes de tomar el poder, la nueva gobernanza acusó que la gente del ahora ex gobernador Alejandro Tello se estaba robando las obras de arte del gobierno y vehículos oficiales. Y que hasta se habían llevado un cocodrilo del zoológico. En diciembre, Humbelina desveló una supuesta trácala de 300 millones mediante préstamos personales irrecuperables. Y una y otra vez, Ignacio Sánchez culpa a los gobiernos del pasado del saqueo al Issstezac, que impide pagar a los jubilados. En resumen, persiste la estrategia de acusar a los corruptos del pasado para crear cortinas de humo que tapen las ineficiencias del presente.

Las mentiras del cantante

HUMBELINA LÓPEZ ignora u omite premeditadamente, que “El divo” de Nochistlán y el patronato de la Fenaza presentaron una denuncia penal contra José Tajonar, de Kasst Agency, por el delito de fraude. Expusieron en la querella que se le entregaron 7.5 millones de pesos para la contratación de Ricky Martin y se los embolsó. El gobierno de David Monreal debe, así pues, corretear a la Fiscalía de Francisco Murillo para que haga lo necesario y pueda recuperar el dinero. Antes de iniciar su gira de cinco presentaciones en México, Martin anunció que estaría en Zacatecas para cumplir el compromiso pendiente. Pero fue mentira. El cantante le volvió a tomar el pelo a los zacatecanos.

Cadáveres vivientes en la oposición

SALVO POR honrosas excepciones, los partidos del bloque opositor dan pena. En Zacatecas PRI, PAN y PRD arrastran su cobija lastimosamente. Son panteones llenos de cadáveres vivientes. ¿Quiénes se salvan? En el PRI, el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, y la diputada Gabriela Basurto. En el PRD, el diputado federal Miguel Torres y los diputados locales Enrique Laviada y Juan Mendoza. Y en el PAN, los diputados Noemí Luna y Miguel Varela. Todos ellos por lo menos gritan y patalean ante los atropellos de la 4T y la nueva gobernanza.

Vivo, el proyecto presidencial

DE VISITA en Zacatecas, Catalina Monreal se reunió con diversos actores políticos de chile, dulce y manteca. Tiene claro que para construir una estructura poderosa para el proyecto RM-24 no bastan con los militantes de Morena simpatizantes de Ricardo Monreal. Es indispensable juntar a priistas, perredistas, panistas, emecistas y principalmente ciudadanos sin militancia partidista.

Dos pandemias

SIN MIEDO a represalias, el alcalde de Sombrerete, Zacatecas, Alan Murillo, recitó verdades de a kilo al “caudillo” López y al gobernador David Monreal.

EL MUNICIPIO —afirmó el priista en un acto público— soporta dos pandemias: la de la Covid-19 y, que es peor, la de la Cuarta Transformación. Y a estas calamidades se suma la terrible inseguridad que se pasea y enseñorea por toda la República gracias al fracaso estruendoso de la política gubernamental de los abrazos no balazos. ¡Tengan para que aprendan!

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

