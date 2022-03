AMLO, comunicativo. Narcisismo electoral

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AGUÁNTELO-. Por lo que más quiera no le vaya a confiar algún secreto ni personal ni familiar y menos político al padre de la Cuarta Transformación, pues su innato espíritu comunicacional le hará revelarlo más temprano que tarde.

Prueba de ello es lo que desde su púlpito dijo ayer por la mañana en el sentido de que el entonces presidente Enrique Peña Nieto le confió al Presidente Electo que “algunos lo habían traicionado”.

Hasta ahora ahí quedó, pero más adelante quien sabe, pues en una segunda entrevista entre Presidentes – constitucional y el electo-, éste último le interrogó al primero que “quiénes habían sido los traidores”- (se deduce que empresarios). El de Macuspana por ahora fue discreto afirmando que se los dijo, pero por ahora se los guardó.

Dígase lo que se diga del hijo predilecto de Atlacomulco, Peña Nieto ha sido el mejor ex Presidente, pues recién salido de Los Pinos y de entonces a la fecha no ha declarado nada ni para aclarar ni para defenderse, lo que ya es ganancia si vemos que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, han salido muchas veces a los medios para fijar posturas en torno a tal o cual tema, incluidos o no.

Conocida su discreción, no sobra sugerirle: No confíe usted nada al presidente López, no vaya a ser que mañana lo descubra y sálvese quien pueda. Cuidando la investidura presidencial no lo llame chismoso, así él emplee adjetivos “mejores” contra sus adversarios.

NARCISISMO COMICIAL-. Si en las condiciones actuales casi a diario nos presume los 30 millones de votos, o más, que lo llevaron a ocupar el cargo que hoy ostenta, imagínese cuando se conozcan los datos de la costosa Revocación de Mandato, que desde ahora se conoce como la “historia de un triunfo avasallador anunciado”, transgrediendo leyes, tanto de parte del padre como demás acólitos de la Cuarta Transformación.

Ni sus más acérrimos adversarios ideológicos -que los tiene así los nieguen-, esperan una derrota del tabasqueño, al contrario, hasta los más conservadores matemáticos creen que con mucho rebasará las expectativas, sin desconocer que los “conservadores y fifís” hayan hecho la tarea para sensibilizar a sus adeptos a no acudir el 10 de abril a votar por la revocación.

Dar nombres de conservadores y fifís es abaratar o disminuir la presencia de los anti AMLO, mejor a esperar los resultados que podrían ser “sobrios”, pero cuyo ganador se conoce.

INSOPORTABLES-. A quienes no se van a aguantar van a ser los acólitos morenistas, desde miembros del gabinete, gerentes partidistas, gobernadores, hasta legisladores federales o locales y alcaldes de la misma divisa.

Medios y opinantes en contra se catalogarán como conservadores.

