La justicia es lenta o rápida… según de quién se trate

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“La verdad jurídica y la justicia… en el mejor de los casos, aquí, caminan despacio”.

Lo anterior fue escrito por el ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, a propósito de la denuncia enderezada por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en contra de Laura Morán Servín, la que fuera compañera por casi medio siglo de su fallecido hermano Federico y de la hija de ella, Alejandra Cuevas Morán, quien está en la cárcel desde más de un año.

Este caso, atraído por la Suprema Corte de Justicia, evidencia que, en efecto, como lo señala el prominente abogado Fernández de Cevallos, la justicia avanza con lentitud.

La demanda del “ciudadano” Alejandro Gertz Manero fue por el delito de homicidio doloso de concubino, supuestamente por descuidar la atención de Federico.

Ayer mismo, en declaraciones en el noticiero de José Cárdenas, el nieto de Laura Morán, Alonso Castillo Cuevas, recordó que, por la fuerza, el ahora titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz, sacó a su hermano del domicilio conyugal y se lo llevó a un hospital privado, donde falleció más de un mes después, supuestamente a pesar de haber recibido la mejor atención médica.

Con todo, Alejandro Gertz inició un juicio contra la concubina de su hermano y la hija de ésta, la primera mayor de 90 años y la segunda de más de 60. No logró ningún progreso, los fallos de los jueces resultaron favorables a las mujeres.

Si el “ciudadano” Gertz fracasó, cuando se convirtió en Fiscal General de la República presionó para reactivar su demanda y logró que Alejandra Cuevas fuera a prisión. Su madre, Laura Morán, se salvó por su edad, pero tiene una orden de aprehensión en su contra.

Con todo y su cargo, el titular de la FGR perdía el caso. Las acusadas obtuvieron un amparo federal contra el cual apeló Gertz.

La situación se complicó porque en el curso del juicio, surgieron nuevamente los apellidos Gertz Manero, ya que al parecer el fallecido Federico había hecho depósitos en “paraísos fiscales” por millones de dólares. Los enemigos del fiscal dijeron que Federico había sido prestanombres de su hermano, a quien le aparecieron otras propiedades vinculadas a otro escándalo fiscal relacionado con la Universidad de las Américas.

Por si fuera poco, hace unos días dio a conocer la grabación (ilegal) de una conversación del fiscal con uno de sus colaboradores en donde da a conocer (ilegalmente) la ponencia del ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán, que era favorable a las dos mujeres acusadas.

Todas estas circunstancias contribuyeron a justificar la parsimonia con la que actúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eludió tomar una decisión definitiva.

Una mayoría de ministros determinó que, supuestamente, “en atención a los principios de justicia pronta, completa y exhaustiva”, la SCJN debe analizar el fondo del asunto.

Trascendió que la mayoría de los 11 ministros de la Corte se declaró a favor de ir al fondo del asunto para que ya no regrese a instancias anteriores y, en su caso, conceder un posible amparo liso y llano que permitiría a Alejandra Cuevas dejar la cárcel y a su madre Laura Morán dejar sin efecto la orden de aprehensión pendiente de cumplimentar.

“En consecuencia, el asunto será turnado a una ministra o ministro de la mayoría, quien deberá presentar un nuevo proyecto en el que se analice el fondo del caso”, dice un comunicado de la propia Suprema Corte, aunque aclara que “la sentencia es la única versión oficial”.

“De igual manera, al estar estrechamente relacionado y presentar la misma problemática, el Pleno decidió returnar el amparo en revisión relacionado con la orden de aprehensión en contra de la señora Laura Morán, para que también se presente un estudio de fondo sobre este asunto, dice el comunicado, que también señala:

“Al terminar la sesión, el ministro presidente Arturo Zaldívar precisó que, si bien algunos integrantes del Pleno ya adelantaron su voto en el sentido de conceder el amparo a la quejosa de manera lisa y llana y ordenar su libertad, ello no significa que los que no lo han hecho sostengan una postura contraria; únicamente refleja la necesidad que se elabore una propuesta en la que se analicen con puntualidad los temas de fondo, los cuales no pudieron ser discutidos adecuadamente al no haber sido estudiados en el proyecto original”.

Es permisible suponer que una mayoría de ministros decidirá dejar en libertad a las dos acusadas. Pero eso sí, hay que darles tiempo, pues como escribió Fernández de Cevallos, la verdad jurídica y la justicia caminan despacio.

Las mujeres Cuevas tienen mala fortuna ante la justicia

Una tercera mujer apellidada Cuevas, la titular de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Sandra Xantall Cuevas Nieves, está sujeta a juicio, acusada de varios delitos, entre ellos robo y abuso de autoridad, por lo cuales ha sido suspendida por orden judicial de sus funciones.

Ella, simplemente, se declara perseguida política.

Originaria del barrio de Coltongo en Azcapotzalco, ciudad de México, estudió comercio internacional en la Universidad del Valle de México y tiene una maestría y un doctorado en el Centro de Estudios Jurídicos.

En su currículum aparece que realizó estudios sobre delitos de propiedad intelectual por la Interpol y uno más denominado; “para vivir, servir y decidir con valor”.

Además, es empresaria dedicada a la venta de dulces, a la producción de eventos masivos y a la instalación de pistas de hielo.

Pero, aparte de sus estudios y actividades comerciales, esta mujer, que en mayo cumplirá 36 años, incursionó en lo que resultó una actividad peligrosa: La política.

En el sector público tuvo cargos en gobiernos del PAN y del PRI, pero en 2018, en su cuenta de Twitter, se declaró partidaria de Andrés Manuel López Obrador y publicó fotos al lado de prominentes miembros de Morena, como el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Sin embargo, en otros medios aparecía como militante del PRD y hasta se asegura que buscó ser candidata a la alcaldía de Azcapotzalco, por el desaparecido partido Fuerza por México.

En ese ir y venir, en 2020 apareció como colaboradora del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y luego resultó candidata de la coalición PAN-PRI-PRD que la llevó al triunfo en la delegación Cuauhtémoc, considerada la “joya de la Corona” de la Ciudad de México, pues dentro de su territorio están los palacios sede de los gobiernos federal y capitalino, además de muchas dependencias federales e importantes empresas privadas.

Además su victoria se magnificó por la pérdida de esa y otras importantes posiciones del partido oficial en una jornada electoral que resultó una grave derrota para el sector “duro” de Morena y en particular para los seguidores de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, ya convertida en precandidata presidencial, por dedazo de su líder y guía, el presidente López Obrador.

Ese sector radical de los “morenos” asoció de inmediato su victoria electoral con la relación con Monreal, también precandidato presidencial y rival de Sheinbaum, desde que disputaron la candidatura del partido oficial al gobierno de la ciudad capital.

En resumen, Cuevas Nieves fue incorporada en sitio destacado dentro de los enemigos a vencer por la línea dura de la llamada Cuarta Transformación, como se apreció desde su toma de posesión, pues fue acusada de derrochar recursos, algo que es pecado capital para un régimen que ha hecho de la austeridad una de sus principales banderas.

La alcaldesa alegó que no hubo gastos extraordinarios, pues parte de lo utilizado en esa ceremonia provenía de su empresa, dedicada a la organización de eventos masivos.

Nada le valió, durante su mandato siguieron los desencuentros con el equipo de Claudia Sheinbaum, hasta llegar a un extraño suceso en que dos oficiales de la policía capitalina la acusaron de privarlos de la libertad y agredirlos, física y verbalmente.

Esta vez, la justicia no fue lenta. La “autónoma” Fiscalía de Justicia de la CDMX hizo una rápida investigación y la consignó.

Ayer, una jueza (para que la cuña apriete) capitalina impuso como medida cautelar la suspensión de las actividades de Sandra Cuevas como alcaldesa en Cuauhtémoc, hasta el jueves 17 de marzo (tres días).

La acusada se declaró perseguida política.

