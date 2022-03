Justicia o persecución política

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien fue separada de su cargo por -supuestamente-, tres días para enfrentar acusaciones de abuso de autoridad se queja de persecución política de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en tanto el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que inició el castigo a defraudadores con el encarcelamiento del ex gobernador Jaime Rodríguez (a) “El Bronco”.

Está pendiente el desenlace del lío familiar del fiscal Alejandro Gertz Manera quien ministros de la SCJN acusan de abuso de poder en contra de sus familiares a raíz del deceso de su hermano Federico y el cuestionado servidor público afirma que sus parientes son responsables de la muerte de su hermano, mientras la sociedad observa con incredulidad estos penosos hechos.

No son los únicos, hay decenas de casos de abusos de poder y del uso de las instituciones públicas, recursos y leyes con el propósito de acumular dinero y poder, de instalarse unos para quitar a otros de los cargos públicos, por encima del interés primordial de servir a la comunidad, de procurar el bienestar y tranquilidad de las familias para la mejora del país.

Se trata, en síntesis, de la lucha por el poder, porque los abusos siempre han existido sólo que se protegía de camarilla en camarilla o de partido en partido. Hoy las disputas son partidistas y facciosos, personales y familiares, que han derivado en la descomposición total de la buena marcha de la sociedad con resultados lamentables. Ojalá y se trate de una verdadera impartición de justicia y no sólo un ajuste de cuentas.

El secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, fue recibido por el pleno del Gabinete de Seguridad de México y el cuerpo diplomático en lo que podría ser, para la foto, de una recepción social, pero en realidad tras estas visitas hay un cúmulo de intereses que van desde el tráfico de armas, drogas, ilegales, mercancías y otros rubros en las difíciles relaciones entre los dos países. Son frecuentes ya las visitas de altos funcionarios del vecino país del norte que, si no terminan en una grata convivencia, si podrán salir a relucir las diferencias… Escala el conflicto Rusia-Ucrania y con la intervención de China podría desencadenar en un conflicto mundial. Desde luego que el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, tiene todo fríamente calculado, pues se preparó con antelación para esta escalada que no es más que una provocación pues si hubiera tenido la intención de llegar a acuerdos mediante negociaciones, lo hubiera hecho tiempo atrás o con la intervención de jefes de Estado u organizaciones mundiales desde hace tiempo, pero está escalando el conflicto por encima del sufrimiento y miles de familias desplazadas y de muertos… El Congreso Local de Oaxaca emplazó al Ejecutivo Local a aclarar las afirmaciones en el sentido de que hay una asociación delictuosa entre notarios y funcionarios públicos para despojar de bienes inmuebles a sus legítimos propietarios o que carecen de ellos. Seguramente los legisladores locales tienen las pruebas en la mano por lo cual dieron a conocer su pronunciamiento que deberá tener respuesta. Hasta ahora la diputada priista Mariana Benítez Tiburcio no ha podido controlar al belicoso Poder Legislativo y ha sido rebasada…. Diversos rumores se esparcen sobre la viabilidad del Aeropuerto Felipe Ángeles, desde que es una obra de clase mundial hasta que será un “elefante blanco”. Estamos a unos días de su inauguración y de su funcionamiento, por lo que habrá que esperar si, efectivamente, la IV Transformación hará realidad sus promesas o si no cumple con las expectativas del país.

